LichtBlick-Studie: Drittanbieter werden systematisch aus Fahrstrommarkt verdrängt

Der Ladealltag bleibt laut dem Ökostromanbieter LichtBlick für viele Elektroautofahrer kompliziert und kostspielig. Denn vielerorts prägten auch weiterhin lokale Monopolstrukturen den Markt für öffentliche Ladeinfrastruktur, wie die sechste Monopolanalyse des Unternehmens verdeutliche. Im Schnitt erreichen die Betreiber demnach einen Marktanteil von jeweils 72 Prozent – und landeten damit erneut über dem Schwellenwert von 40 Prozent für eine marktbeherrschende Stellung.

„Die Ergebnisse unserer Monopolanalyse zeigen: Die lokalen Monopolstrukturen haben sich verfestigt. Wir sehen weiterhin die negativen Folgen für den Fahrstrommarkt und Verbraucher*innen. E-Mobilist*innen geraten in einen Tarifdschungel, in dem viel zu oft die Monopolanbieter die Preise überhöht und diskriminierend festsetzen. Die bislang nicht adressierte Marktmacht beim Laden unterwegs droht die Mobilitätswende empfindlich zu treffen“, sagt Markus Adam, Chefjurist von LichtBlick.

Diese strukturelle Marktbeherrschung führe seit Jahren dazu, dass Wettbewerb auch auf dem nachgelagerten Fahrstrommarkt nicht stattfindet. Denn bei den lokalen Monopolisten handele es sich um Betreiber („Charge Point Operator“, kurz CPO), die in der Regel mit dem jeweiligen örtlichen Stromnetzbetreiber konzernrechtlich verbunden seien. Damit gäben die lokalen Monopolisten Preise und Bedingungen an den Ladepunkten vor und könnten aufgrund des fehlenden Wettbewerbs auch überhöhte Preise durchsetzen – zulasten von Verbrauchern und unabhängigen Fahrstromanbietern wie LichtBlick.

Die gegenwärtigen Marktbedingungen seien für Drittanbieter „prekär.“ Viele lokale Monopolisten verlangten von Drittanbietern bis zu 86 Prozent höhere Entgelte als gegenüber ihren eigenen Kunden. Damit würden Drittanbieter von lokalen Monopolisten diskriminiert.

Im Roamingmodell müssen Drittanbieter neben dem Fahrstromtarif des Ladepunktlieferanten auch noch ein zusätzliches Entgelt zahlen. Außerdem dürfen nur die CPO an den Erlösen aus dem THG-Quotenhandel von aktuell 16 Cent pro Kilowattstunde (kWh) teilhaben und an ihre Kunden weiterreichen. Da Drittanbieter keinen eigenen Strom an Ladesäulen anbieten können, partizipieren sie auch nicht an den Erlösen aus dem THG-Quotenhandel. „In einem ohnehin engen Markt verschärft das die Schieflage zugunsten der lokalen Monopolisten“, bemängelt LichtBlick.

Wettbewerbsfähige Preise seien für unabhängige Drittanbieter wie LichtBlick unter all diesen Bedingungen kostendeckend nicht möglich. Stattdessen werde systematisch weiterer Wettbewerb verhindert, da Fahrstromanbieter mittelfristig aus dem Markt verdrängt werden.

„Nur Durchleitungsmodell schafft echten Wettbewerb an Ladesäulen“

Die Lösung liegt nach Ansicht von LichtBlick weiter im Durchleitungsmodell: „Damit werden die Rollen zwischen Ladepunktbetreiber und Fahrstromlieferant getrennt. Ladepunktbetreiber erhalten ein Nutzungsentgelt für Installation, Betrieb und Wartung der Ladesäule, das ebenfalls eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals ermöglicht. Fahrstromanbieter können mit ihren Tarifprodukten in Wettbewerb um Kund\*innen treten.“

Damit bestimme nicht mehr der lokale Monopolist faktisch die Preise, sondern der Markt, erklärt der Ökostromanbieter. Überhöhte Kosten seien im Wettbewerb nicht durchsetzbar. Die Ladeinfrastruktur werde über die Nutzungsentgelte (mit-)finanziert und so unabhängig von staatlicher Förderung.

Für E-Mobilisten beinhalte das Modell gleich mehrere Vorteile. Der Fahrstrom-Tarif des Anbieters ihrer Wahl könne an jeder öffentlichen Ladesäule genutzt werden. Für alle Ladevorgänge gebe es nur eine Abrechnung. Außerdem würden die Preise und Stromqualitäten verschiedener Anbieter transparent.