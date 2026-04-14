LichtBlick-Studie: Drittanbieter werden systematisch aus Fahrstrommarkt verdrängt

Der Ladealltag bleibt laut dem Ökostromanbieter LichtBlick für viele Elektroautofahrer kompliziert und kostspielig. Denn vielerorts prägten auch weiterhin lokale Monopolstrukturen den Markt für öffentliche Ladeinfrastruktur, wie die sechste Monopolanalyse des Unternehmens verdeutliche. Im Schnitt erreichen die Betreiber demnach einen Marktanteil von jeweils 72 Prozent – und landeten damit erneut über dem Schwellenwert von 40 Prozent für eine marktbeherrschende Stellung.
„Die Ergebnisse unserer Monopolanalyse zeigen: Die lokalen Monopolstrukturen haben sich verfestigt. Wir sehen weiterhin die negativen Folgen für den Fahrstrommarkt und Verbraucher*innen. E-Mobilist*innen geraten in einen Tarifdschungel, in dem viel zu oft die Monopolanbieter die Preise überhöht und diskriminierend festsetzen. Die bislang nicht adressierte Marktmacht beim Laden unterwegs droht die Mobilitätswende empfindlich zu treffen“, sagt Markus Adam, Chefjurist von LichtBlick.
Diese strukturelle Marktbeherrschung führe seit Jahren dazu, dass Wettbewerb auch auf dem nachgelagerten Fahrstrommarkt nicht stattfindet. Denn bei den lokalen Monopolisten handele es sich um Betreiber („Charge Point Operator“, kurz CPO), die in der Regel mit dem jeweiligen örtlichen Stromnetzbetreiber konzernrechtlich verbunden seien. Damit gäben die lokalen Monopolisten Preise und Bedingungen an den Ladepunkten vor und könnten aufgrund des fehlenden Wettbewerbs auch überhöhte Preise durchsetzen – zulasten von Verbrauchern und unabhängigen Fahrstromanbietern wie LichtBlick.
Die gegenwärtigen Marktbedingungen seien für Drittanbieter „prekär.“ Viele lokale Monopolisten verlangten von Drittanbietern bis zu 86 Prozent höhere Entgelte als gegenüber ihren eigenen Kunden. Damit würden Drittanbieter von lokalen Monopolisten diskriminiert.
Im Roamingmodell müssen Drittanbieter neben dem Fahrstromtarif des Ladepunktlieferanten auch noch ein zusätzliches Entgelt zahlen. Außerdem dürfen nur die CPO an den Erlösen aus dem THG-Quotenhandel von aktuell 16 Cent pro Kilowattstunde (kWh) teilhaben und an ihre Kunden weiterreichen. Da Drittanbieter keinen eigenen Strom an Ladesäulen anbieten können, partizipieren sie auch nicht an den Erlösen aus dem THG-Quotenhandel. „In einem ohnehin engen Markt verschärft das die Schieflage zugunsten der lokalen Monopolisten“, bemängelt LichtBlick.
Wettbewerbsfähige Preise seien für unabhängige Drittanbieter wie LichtBlick unter all diesen Bedingungen kostendeckend nicht möglich. Stattdessen werde systematisch weiterer Wettbewerb verhindert, da Fahrstromanbieter mittelfristig aus dem Markt verdrängt werden.
„Nur Durchleitungsmodell schafft echten Wettbewerb an Ladesäulen“
Die Lösung liegt nach Ansicht von LichtBlick weiter im Durchleitungsmodell: „Damit werden die Rollen zwischen Ladepunktbetreiber und Fahrstromlieferant getrennt. Ladepunktbetreiber erhalten ein Nutzungsentgelt für Installation, Betrieb und Wartung der Ladesäule, das ebenfalls eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals ermöglicht. Fahrstromanbieter können mit ihren Tarifprodukten in Wettbewerb um Kund\*innen treten.“
Damit bestimme nicht mehr der lokale Monopolist faktisch die Preise, sondern der Markt, erklärt der Ökostromanbieter. Überhöhte Kosten seien im Wettbewerb nicht durchsetzbar. Die Ladeinfrastruktur werde über die Nutzungsentgelte (mit-)finanziert und so unabhängig von staatlicher Förderung.
Für E-Mobilisten beinhalte das Modell gleich mehrere Vorteile. Der Fahrstrom-Tarif des Anbieters ihrer Wahl könne an jeder öffentlichen Ladesäule genutzt werden. Für alle Ladevorgänge gebe es nur eine Abrechnung. Außerdem würden die Preise und Stromqualitäten verschiedener Anbieter transparent.
Kommentare
bs meint
Lichtblick schlägt den Nagel so deutlich auf dem Kopf, und es geht so deutlich gegen den Interesse der lokale Energiefirmen, ….
Man müsste eine Petition starten, um Lichtblick bei deren Windmühlenähnliche Streit in Berlin zu helfen. Das ganze Thema mit innerortsladen und Ladepreisen, hat direkt mit dieser Thematik zu tun und wären einfach mit dem Durchleitungsmodel zu lösen.
Es sagt sehr viel darüber, wer in Berlin das sagen hat.
eBikerin meint
Also Lichtblick verlangt an den eigenen HPCs 59 Cent. Wie viel günstiger soll es dann wohl werden, wenn du mit deinem Lichtblick Stromtarif bei zB EnBW lädst – die aktuell ohne Grundgebühr 56 Cent verlangen – oder bei EWE wo es 52 Cent kostet? Oder gar bei Aldi die 47 Cent aufrufen?
Jörg meint
na hier hast du schon mal bis zum 20.04.2026 gelegenheit dein Feedback direkt an die EU Kommission zu geben
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/16672-Uberprufung-der-EU-Vorschriften-uber-die-Infrastruktur-fur-alternative-Kraftstoffe_de
Jörg meint
Naja Lichtblick vielleict hilft es wenn Adhoc laden mit KK Zahlung ohne QR code scan und App-gelörch möglich ist.
Daran scheiterte es am 30.01.2026 am Lader in Rottendorf.
Und das an einer Strecke die ich öfter fahre. Alternative gefunden. Entgangener Umsatz für Lichtblick ~ 110,- € seit dem.
Wurstfinger meint
Willst du eine Öffentliche Ladesäule hinstellen brauchst du das OK der Stadtwerke. Die Stadtwerke geben dir aber nicht das OK und pflanzen eine eigene säule in die nähe…
Wer die entscheidung über die Aufstellung firmen überlässt, die selber aufstellen, braucht sich übers Monopol nicht wundern. Als würde Shell Tankstellen genehmigen….wasn unfug.
Jörg2 meint
Es reiht sich ein, in die „Zuständigkeit“ der Marktbesitzer für die Anschlüsse von EE-Anlagen und Großspeicher…
Oder in das Unvermögen(?) die Endverbraucher flächendeckend mit intelligenten Stromzählern auszustatten…
eBikerin meint
Wusste gar nicht das es beim Strom verschiedene Qualitäten gibt.
Jörg2 meint
S. EU-Richtlinie 2009/72/EG und die daraus resultierende Kennzeichnungspflicht.
In D durch mehrere Regelungen (ENWG, EEG…) geregelt.
Dein privater Stromanbieter schreibt Dir das seit Jahren in die Abrechnungen.
eBikerin meint
Tolle Antwort. Nun erkläre doch mal den Unterschied zwischen minderwertigem und premium Strom. Ach so was gibts gar nicht?
Jörg2 meint
Es geht um die Kennzeichnung der Stromherstellungsart.
Welche Herstellungsart für Dich „minderwertig“ und welcher „premium“ ist, ist den gesetzlichen Regelungen egal.
Uwe meint
Stimmt … der kommt bei Dir ja immer aus der gleichen Steckdose …
eBikerin meint
bei dir etwas nicht? Ode hast du für verschiedene „Qualitäten“ verschiedene Steckdosen? Oder hast du schon mal so einen minderwertigen Strom bekommen, wo dann dauernd das Licht geflackert hat?
Ach ja ich weiss worauf das hinauszieht – aber Strom ist immer Strom – egal was in deinem Vertrag steht. Es gibt unterschiedlich produzierten Strom – den kannst du bestellen und bezahlen – was aus deiner Streckdose kommt ist dann eine andere Sache.
Von „Qualität“ zu sprechen ist also Unsinn