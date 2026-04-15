Mercedes-Benz VLE ab 82.260 Euro bestellbar

Rund einen Monat nach der Weltpremiere ist der neue elektrische Mercedes-Benz VLE jetzt bestellbar. Zum Marktstart bietet der Hersteller zunächst zwei konfigurierte Varianten an.

Der VLE 300 elektrisch ist wahlweise mit dem Advanced-Plus-Paket inklusive Hinterachslenkung, Easy-Pack-Heckklappe mit separat zu öffnender Heckscheibe und weiteren Ausstattungen erhältlich. Alternativ gib es ihn als Exclusive-Version mit dem Premium-Plus-Paket, das darüber hinaus unter anderem ein Head-Up-Display, den MBUX Superscreen und Digital Light enthält. Beide Varianten enthalten zusätzliche Ausstattungen wie die Airmatic-Luftfederung und das Panoramadach Sky View.

Der anfänglich angebotene VLE 300 wird mit fünf Sitzen ab 82.259,70 Euro und als Sechssitzer ab 82.712 Euro verkauft. Im Verlauf des Jahres soll das Portfolio schrittweise um weitere Modelle sowie zusätzliche Ausstattungsoptionen und -linien vergrößert werden.

„Der Mercedes-Benz VLE markiert den Beginn einer neuen Ära. Er definiert das Design, den Komfort, die Vielseitigkeit und Flexibilität des großen Innenraums neu. Er verbindet dies mit einem unvergleichlichen digitalen Erlebnis und dem überlegenen Fahrkomfort einer Premium-Limousine“, heißt es vom Marketing. „Der VLE ist ein echter Allrounder, der sich mühelos an eine Vielzahl von Bedürfnissen und Lebensstilen anpasst. Er ist ein perfekter Begleiter für unzählige Einsatzfelder – sei es als flexibles Fahrzeug für Familien und freizeitorientierte Kunden bis hin zu exklusiven Shuttlediensten.“

Die zum Marktstart verfügbaren VLE-Modelle bieten eine Motorleistung von 203 kW/276 PS und bis zu 713 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Von 0 auf 100 km/h geht es in 9,5 Sekunden, maximal sind 180 km/h möglich. Der Verbrauch wird angegeben mit 20,7-18,4 kWh/100 km.

Der zum Start ausgelieferte VLE mit Standardlänge misst 5309 Millimeter in der Länge, 1999 Millimeter in der Breite und 1951 Millimeter in der Höhe und ist mit Frontantrieb und einer Lithium-Ionen-Batterie mit einem nutzbaren Energiegehalt von 115 kWh ausgestattet. Mit der 800-Volt-Elektroarchitektur können bis zu 355 Kilometer Reichweite in 15 Minuten nachgeladen werden.

„So kann der elektrische VLE bequem lange Strecken von rund 1.000 Kilometern mit nur einem kurzen Ladestopp abdecken“, wirbt Mercedes. Schnelles Gleichstrom-Laden (DC) ist an 800-Volt-Ladestationen mit bis zu 300 kW möglich. Mit einem optional verfügbaren DC-Konverter kann der VLE auch eine 400-Volt-Schnelllade-DC-Infrastruktur nutzen.