Problem mit Zulieferer: Lucid setzt Prognose für 2026 aus

Lucid Motors hat mit Bekanntgabe seiner Quartalszahlen die Prognose für sein Gesamtjahr ausgesetzt. Wegen Problemen mit einem Zulieferer blieben Auslieferungen und Umsatz des US-amerikanischen Elektroauto-Start-ups unter den Erwartungen. Eine neue Prognose für dieses Jahr will man erst im Sommer vorlegen.

Produktion und Umsatz lagen bei Lucid im ersten Quartal höher als in den Monaten Januar, Februar und März 2025 – das Unternehmen hatte jedoch mehr erwartet. Dass man unter Plan lag, liegt den Angaben zufolge primär an einem Problem mit einem Lieferanten für die Sitze der zweiten Modellreihe Gravity. Das große Luxus-SUV wird seit 2025 neben dem Erstlingswerk der Marke, der Oberklasselimousine Air, ausgeliefert.

Konkret produzierte Lucid im ersten Quartal 2026 insgesamt 5500 Elektroautos und damit 149 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Auslieferungen stagnierten jedoch durch das Problem mit den Sitzen bei 3093 E-Autos, schon vor einem Jahr waren es 3109 Fahrzeuge.

Laut dem Unternehmen sind die Probleme mit den Sitzen behoben. Der Absatz im März stieg im Vergleich zum März 2025 dann auch um 14 Prozent. Lucid will nun weitere Schritte unternehmen, um die Produktion an die erwarteten Auslieferungen und die Kundennachfrage anzupassen. Der Auftragseingang in Nordamerika ist dem Unternehmen zufolge im März gegenüber dem Vormonat um 144 Prozent gestiegen.

Den Umsatz konnte Lucid trotz der zwischenzeitlichen Herausforderungen um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 282,5 Millionen US-Dollar steigern. Der Nettoverlust stieg allerdings von 731 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun 1,13 Milliarden US-Dollar im Q1/2026.

Die bisherige Jahresprognose von Lucid liegt bei einer Produktion von 25.000 bis 27.000 elektrischen Autos. Das wären 36 bis 47 Prozent mehr als die 18.378 hergestellten Einheiten im Vorjahr. Diese Prognose hat der E-Auto-Bauer wegen der zwischenzeitlichen Probleme mit dem Zulieferer aber ausgesetzt. Erst wenn der neue CEO Silvio Napoli sich eingearbeitet hat, soll es eine neue Prognose geben.

Finanzvorstand Taoufiq Boussaid betonte: „Wir haben unsere Bilanz mit über einer Milliarde US-Dollar neuem Kapital gestärkt und strategische Partnerschaften ausgebaut, die die langfristige Umsatzprognose verbessern. Wir haben das Quartal mit erhöhten Lagerbeständen abgeschlossen, die wir voraussichtlich in Umsatz und Cashflow umwandeln werden, sobald sich die Lieferungen normalisiert haben. Gleichzeitig achten wir auf die Abstimmung von Produktion und Vertrieb.“

Das frische Kapital kommt vor allem vom Hauptaktionär Ayar Third Investment, einer Tochtergesellschaft des saudischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF). Hinzu kommen Mittel vom Fahrdienstvermittler Uber, der Lucid mindestens 35.000 Robotaxis auf Basis des Gravity sowie der vor dem Start stehenden Mittelklasse-Plattform von Lucid abnehmen will.