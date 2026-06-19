Toyota entwickelt System zum „Abwürgen“ von E-Autos

Toyota arbeitet an einem System, das die Fahrweise von Elektroautos durch simulierte manuelle Schaltvorgänge beeinflussen soll. Ein kürzlich von dem Portal Carbuzz entdecktes Patent beschreibt eine Technologie, die das Verhalten eines Verbrenungsmotors nachahmt. Dabei können sogar die negativen Folgen eines ungeschickten Schaltens reproduziert werden.

Das System nutzt demnach eine Vorrichtung zur virtuellen Änderung der Drehmomentübertragung. Diese Komponente soll die Bedienung einer Kupplung bei einem Schaltwagen imitieren. Ergänzt wird dies durch einen Rechner für die virtuelle Motordrehzahl, der ermittelt, welcher Gang und welche Drehzahl in einem Verbrennungsmotor vorliegen würden.

In Verbindung mit einem simulierten manuellen Getriebesystem kann das Elektroauto bei falscher Bedienung absterben. Ein solches Absterben bedeutet im Kontext der Toytoa-Erfindung einen plötzlichen Wegfall des gesamten Drehmoments sowie das Einsetzen der Bremsen. Dies würde eine ruckartige Bewegung erzeugen, die dem Abwürgen eines Verbrenners gleicht.

Die Technologie umfasst laut dem Bericht auch ein System, das auf die Fahrfertigkeit der Person reagiert. Das Elektroauto soll beurteilen, ob man geschickt agiert oder nicht. Bei mangelnder Kompetenz könnte das System automatisch den Berganfahrassistenten aktivieren. Zudem ist ein Launch-Control-Modus vorgesehen, in dem ein abruptes Lösen der virtuellen Kupplung zu einem aggressiveren Anfahren führt als ein sanfter Vorgang.

Toyota entwickelt diese Technologie nach Informationen von Carbuzz bereits seit mehreren Jahren. Das System umfasst demnach einen Schalthebel sowie ein Kupplungspedal. Ein ähnliches, von vielen gelobtes Konzept findet sich bereits beim Hyundai Ioniq 5 N. Dort können virtuelle Begrenzer für die Drehzahl genutzt werden, um das Fahrgefühl interessanter zu gestalten. Wenn beim Hyundai die Schaltwippen nicht rechtzeitig betätigt werden, kappt der Computer die Leistung in einer Weise, die an einen Drehzahlbegrenzer erinnert.

Das neue System von Toyota geht jedoch laut Carbuzz über die reine Simulation von Drehzahlen hinaus. Es zielt darauf ab, die Konsequenzen ungeschickter Schaltvorgänge, wie das Einlegen eines zu hohen Gangs, technisch bei einem Elektroauto umzusetzen.