Toyota entwickelt System zum „Abwürgen“ von E-Autos

Toyota arbeitet an einem System, das die Fahrweise von Elektroautos durch simulierte manuelle Schaltvorgänge beeinflussen soll. Ein kürzlich von dem Portal Carbuzz entdecktes Patent beschreibt eine Technologie, die das Verhalten eines Verbrenungsmotors nachahmt. Dabei können sogar die negativen Folgen eines ungeschickten Schaltens reproduziert werden.
Das System nutzt demnach eine Vorrichtung zur virtuellen Änderung der Drehmomentübertragung. Diese Komponente soll die Bedienung einer Kupplung bei einem Schaltwagen imitieren. Ergänzt wird dies durch einen Rechner für die virtuelle Motordrehzahl, der ermittelt, welcher Gang und welche Drehzahl in einem Verbrennungsmotor vorliegen würden.
In Verbindung mit einem simulierten manuellen Getriebesystem kann das Elektroauto bei falscher Bedienung absterben. Ein solches Absterben bedeutet im Kontext der Toytoa-Erfindung einen plötzlichen Wegfall des gesamten Drehmoments sowie das Einsetzen der Bremsen. Dies würde eine ruckartige Bewegung erzeugen, die dem Abwürgen eines Verbrenners gleicht.
Die Technologie umfasst laut dem Bericht auch ein System, das auf die Fahrfertigkeit der Person reagiert. Das Elektroauto soll beurteilen, ob man geschickt agiert oder nicht. Bei mangelnder Kompetenz könnte das System automatisch den Berganfahrassistenten aktivieren. Zudem ist ein Launch-Control-Modus vorgesehen, in dem ein abruptes Lösen der virtuellen Kupplung zu einem aggressiveren Anfahren führt als ein sanfter Vorgang.
Toyota entwickelt diese Technologie nach Informationen von Carbuzz bereits seit mehreren Jahren. Das System umfasst demnach einen Schalthebel sowie ein Kupplungspedal. Ein ähnliches, von vielen gelobtes Konzept findet sich bereits beim Hyundai Ioniq 5 N. Dort können virtuelle Begrenzer für die Drehzahl genutzt werden, um das Fahrgefühl interessanter zu gestalten. Wenn beim Hyundai die Schaltwippen nicht rechtzeitig betätigt werden, kappt der Computer die Leistung in einer Weise, die an einen Drehzahlbegrenzer erinnert.
Das neue System von Toyota geht jedoch laut Carbuzz über die reine Simulation von Drehzahlen hinaus. Es zielt darauf ab, die Konsequenzen ungeschickter Schaltvorgänge, wie das Einlegen eines zu hohen Gangs, technisch bei einem Elektroauto umzusetzen.
Kommentare
Gerd Heinrich meint
Wirklich krankhaft !
Darüberhinaus verkehrs-behindernd,
Und für den Fahrer Unfall gefährdend !!!
Sowas sollte keine Betriebserlaubnis bekommen!
David meint
Ich denke, innerhalb ihrer Modellpalette haben sie das Elektroauto schon abgewürgt. Da ist nicht mehr viel zu tun.
Volker A. meint
Unglaublich!!!! 😫
Wieso entwickeln sich die Autohersteller momentan alle wieder zurück? REX, Motorengeräusche von Verbrennern, und jetzt ein simuliertes Absterben eines E-Motors, wo es das dort gar nicht gibt??
Toyota – its not a bug – its a feature!!!!
Da fällt mir REMUS ein, die doch einen Auspuff für E-Autos entwickelt haben, der motordrehzahlgesteuert verschiedene TUK-Tuk-Geräusche von sich geben sollte.
Was kommt als nächstes?
• eine Ladestation, die am Stecker einen Lautsprecher hat, der „Gluck, gluck, gluck…“ macht?
Ich hoffe nur, dass das künstliche Absterben des E-Motors bei Toyota durch einen Eisenbahn-Übergangsassistenten außer Kraft gesetzt wird, wenn der Verbrenner-orientierte E-Fahrer den E-Motor auf einem Eisenbahnübergang „abwürgt“ und sich ein herannahender Zug nähert. 😆🧐😬
ChriBri meint
Toyota biegt ständig in die falsche Richtung ab. Für so einen Schwachsinn hält man hoch bezahlte Ingenieure auf der Payroll… Mal richtig und nachhaltig E Mobilität weiterentwickeln hätte Mehrwert
A124 meint
Bei Toyota muss dringend die Führung ausgetauscht werden.
Peet meint
Anfahren im 2. Gang und Motorschäden kann man auch simulieren.
Paule meint
Vielleicht steckt da mehr dahinter.
Thales hat neue seine neuen SEM 91 /93 Funkgeräte für die Bundeswehr im alten SEM-Retro-Design gebaut. Ziel war es, damit langwierige Ausschreibungen zu umgehen.
Mag sein, Toyota kenn da auch ein Hintertürchen und hofft, bei der Homologisierung fällt garnicht auf, dass an dem Auto was elektrisch funktioniert.
South meint
Schon krass die Japaner. Also bevor man über sowas absurdes überhaupt mal nachdenkt, sollte man erst ein passables eAuto in ordentlichen Stückzahlen verkaufen. Ey, da bin ja mal gespannt, wie Toyota in zehn Jahren aussehen wird. Die alten Hersteller machen es den Chinesen aber auch zu leicht. Anstatt den neuen Wettbewerber das Wasser abzugraben, entwickeln sie Zeug, dass ohne Übertreibung als Witz durchgehen könnte…
Elvenpath meint
Ich habe da den ultimativen Vorschlag: Ein kleiner Verbrennungsmotor, der nur dafür da ist, Auspuffgeräusche zu erzeugen.
Ne, ernsthaft, man fragt sich, welche Drogen die Verantwortlichen bei Toyota so konsumieren.
Mike meint
Mein Vorschlag für ein weiteres Patent: baut einen Kaminofen ein, damit man wirklich alle Nachteile der Verbrenner noch in BEV mit übernimmt.
Rob meint
Ich mag bezweifeln, dass es nun genau die fehlende Möglichkeit ist, ein Elektroauto „abwürgen“ zu können, welche die Kunden vom Umstieg abhält.
MK meint
@Rob:
Sie haben ja keine Ahnung. Als ich das erste Mal ein Auto an einer viel befahrenen Kreuzung mitten im Berufsverkehr abgewürgt habe, war das ein erhebendes Gefühl: Nie davor wurde ich so von meinem Umfeld wahrgenommen und durch so viel aufmunterndes Hupen angefeuert…oder so ähnlich muss man sich das in der Toyota-Zentrale wohl vorstellen.
Peugeot 106 Electrique meint
Ist heute der 1.te April?
Jörg2 meint
Warum fallen bei Verbrennerautos hinten keine Pferdeäpfel raus?
Es gibt doch bestimmt Pferdeliebhaber in der Käuferschaft.
mipu meint
Und für sowas wird F&E-Budget bereitgestellt … sind die denn alle nur noch bescheuert?
MK meint
Ich prognostiziere mal die nächsten Toyota-Entwicklungen:
– Ein Auto bei dem die Klimaanlage im Sommer simuliert, dass sie das Auto gar nicht kühlen könne und ein Teil der Abwärme eines Verbrennungsmotors weitergegeben werden muss.
– Ein Modell, bei dem der elektrische Fensterheber nicht durch betätigen eines Kippschalters, sondern durch betätigen einer Handkurbel bedient wird.
– Einen Touchscreen, wo alle Funktionen gesperrt sind bis auf die Einstellung der UKW-Frequenz per Drehregler
Früher war halt doch ALLES besser…
McGybrush meint
Ich hoffe…. Ich hoffe bei aller Inständigkeit… wir reden hier darüber das man das einzig und allein für ab Werk Produzierte Fahrschulautos anbietet und nicht als echtes Gimmik.
Andere Frage. Weiss einer was die neuen LG und Samsung OLED TV‘s rauskommen mit einem nach aussen gewölbten Glas und eine optionalen PAL Auflösung von 720×576 bei einer in der Mitte des screens genutzten Diagonale von 22“
Damit könnte man schöne Nostalgische Kinosabende machen.
Und das Umschalten der Sender sollte laute Knall Geräusche von Tasten machen.
THeRacer meint
… hej Toyota – aufwachen! Der 1.April ist vorbei. Oder …? Halt – nein, die meinen das ernst 😑🤪 😖
M. meint
Ok, langsam wird’s affig.
Also, im Ernst.
Welche Autos werden heute noch beim Anfahren abgewürgt, und wer wollte das jemals haben?
Sound, ja. Virtuelle Schaltung, Grenzbereich für Nerds, aber das hier?
Toyota: setzt euch mal Prioritäten. Seit wann baut ihr Autos für 50 Menschen jährlich?
Jörg meint
Dies zeigt auf beklemmende Weise, wie retardiert Toyota ist!