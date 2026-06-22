Studie: Tesla rutscht auf Tief im deutschen Gebraucht-Elektromarkt

Tesla hat auf dem deutschen Markt für gebrauchte Elektroautos laut einer Auswertung von AutoUncle deutlich an Bedeutung verloren. Im ersten Quartal 2023 entfiel demnach mit 28,3 Prozent fast jedes dritte von Händlern verkaufte gebrauchte Stromer auf die Marke. Im ersten Quartal 2026 lag der Anteil nur noch bei 6,8 Prozent. Das entspricht etwa einem von fünfzehn verkauften gebrauchten Elektroautos und dem niedrigsten Quartalswert, den die Suchmaschine für Gebrauchtwagen bislang ermittelt hat.

Damit hat Tesla seine frühere Stellung als dominierende Marke im deutschen Gebraucht-Elektromarkt eingebüßt. Im ersten Quartal 2026 verkauften deutsche Händler mehr als doppelt so viele Elektroautos von VW wie Tesla-Fahrzeuge. Zudem lagen vier Marken vor Tesla. Anfang 2023 war Tesla noch Marktführer mit einem Vorsprung von mehr als 15 Prozentpunkten auf die zweitplatzierte Marke.

Der Wechsel an der Spitze begann im dritten Quartal 2023. Damals erreichte VW auf dem deutschen Gebrauchtmarkt einen Anteil von 19,5 Prozent, während Tesla auf 16,1 Prozent kam. Seitdem vergrößerte sich der Abstand. Im ersten Quartal 2026 hielt VW 14,4 Prozent Marktanteil, während Tesla auf Rang fünf lag. Vor Tesla platzierten sich Audi mit 9,0 Prozent, Mercedes mit 8,4 Prozent und Opel mit 7,3 Prozent. BMW folgte mit 5,9 Prozent.

Die Auswertung zeigt außerdem Unterschiede bei den angebotenen Modellen. Die Volkswagen Group stärkte ihre Position mit mehreren Baureihen, darunter die VW-ID.-Familie sowie Skoda Enyaq, Skoda Elroq und Cupra Born. Bei Tesla entfielen im ersten Quartal 2026 rund 90 Prozent des Volumens auf die Baureihen Model 3 und Model Y.

E-Auto-Gebrauchtmarkt wächst breiter als Tesla

Gleichzeitig stiegen die absoluten Verkaufszahlen von Tesla auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Im ersten Quartal 2026 registrierte AutoUncle 6166 verkaufte gebrauchte Tesla bei deutschen Händlern. Zum Start der Messreihe im ersten Quartal 2021 waren es 1707 Fahrzeuge. Damit wurden 3,6-mal so viele gebrauchte Tesla verkauft wie zu Beginn der Erhebung.

Der Gesamtmarkt entwickelte sich jedoch deutlich dynamischer. Die Zahl der verkauften gebrauchten Elektroautos stieg im gleichen Quartalsvergleich von 12.463 auf 91.349 Fahrzeuge. Das entspricht einem Wachstum um den Faktor 7,3. Während Tesla mehr Fahrzeuge verkaufte als früher, wuchs der Gesamtmarkt deutlich schneller.

Die Entwicklung fällt mit mehreren Marktbewegungen zusammen. Tesla senkte seit 2023 mehrfach die Preise für Neuwagen. Gleichzeitig kamen größere Mengen von Leasingrückläufern der Modelle VW ID., Skoda Enyaq und Opel Corsa-e auf den Gebrauchtmarkt. Nach Angaben des deutschen Kraftfahrt-Bundesamts stieg der Anteil rein elektrischer Pkw an den Halterwechseln zwischen April 2025 und April 2026 von 3,0 auf 7,7 Prozent.

Die Auswertung von AutoUncle basiert auf Händlerinseraten für gebrauchte batterieelektrische Pkw in Deutschland zwischen dem ersten Quartal 2021 und dem ersten Quartal 2026. Berücksichtigt wurden Fahrzeuge mit einem Alter von maximal zehn Jahren. Neuwagen, Leasingfahrzeuge und Privatverkäufe wurden nicht einbezogen. Die Marktanteile wurden quartalsweise berechnet und jeweils mit demselben Quartal anderer Jahre verglichen.

„Tesla war drei Jahre lang die unangefochtene Marke, auf die sich deutsche Händler verlassen konnten, als der Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos in Fahrt kam. In drei Jahren ist der Anteil von fast drei von zehn auf rund eines von fünfzehn verkauften gebrauchten Elektroautos gefallen“, erklärt AutoUncle-CEO Jonas Bylov. „Das ist die bislang deutlichste Illustration davon, dass der Gebrauchtmarkt für Elektroautos sich von einem Tesla-Markt zu einem markenbreiten Markt entwickelt hat. Tesla verkauft nicht weniger, der Rest der Branche ist an ihnen vorbeigezogen.“