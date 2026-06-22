Megawatt-Laden für E-Pkw: Alpitronic ergänzt HYC1000 um HP Dispenser

Die Anforderungen an die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge steigen weiter. Neue Modelle, insbesondere im Premiumsegment, können mit höheren Leistungen laden. Gleichzeitig soll die Infrastruktur sowohl moderne Hochvoltarchitekturen als auch bereits im Markt befindliche E-Autos und unterschiedliche Standortkonzepte unterstützen.

Vor diesem Hintergrund erweitert Alpitronic sein dezentrales Megawatt-Ladesystem HYC1000 um den neuen High Performance Dispenser (HP Dispenser). Die neue Variante wurde von dem Unternehmen aus Südtirol für Elektro-Pkw mit besonders hoher Ladeleistung entwickelt. Es stellt über einen flüssigkeitsgekühlten CCS2-Ladeanschluss Ströme von mehr als 1000 Ampere sowie Ladeleistungen von bis zu 1000 Kilowatt (kW) bereit.

Der HP Dispenser arbeitet in einem Spannungsbereich von 150 bis 1000 Volt. Die Leistung wird über das zentrale Power Cabinet (Schaltschrank) in Schritten von 62,5 kW bereitgestellt. Ein Power Cabinet verfügt über acht Ausgänge, von denen ein HP Dispenser zwei belegt. Dadurch können an einem Power Cabinet bis zu vier HP Dispenser betrieben werden.

Die HYC1000-Plattform ermöglicht zudem unterschiedliche Standortkonfigurationen. So lassen sich HP Dispenser mit weiteren Dispensern kombinieren. Als Beispiel wird eine Konfiguration mit drei EV Dispensern und einem HP Dispenser genannt. Daraus ergeben sich insgesamt sieben Ladepunkte, darunter ein Ladepunkt für ultraschnelles Laden mit bis zu einem Megawatt über CCS2.

Bei Fahrzeugen, die die entsprechende Ladeleistung aufnehmen können, soll der HP Dispenser die Batterie in weniger als zehn Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen können. „Insbesondere auf der Langstrecke können hohe Ladeleistungen die Standzeiten deutlich verkürzen. Damit unterstützt der HP Dispenser vor allem an Schnellstraßen oder Autobahnen ein Ladeerlebnis, das sich dem klassischen Tankstopp annähert“, so der Anbieter.

Alpitronic plant, den HP Dispenser zunächst in Europa anzubieten, während die Markteinführung in den USA und Kanada für 2027 vorgesehen ist. An das zentrale Power Cabinet können verschiedene Dispenser angebunden werden. Neben dem neuen HP Dispenser gehören dazu der MCS Dispenser für schwere Nutzfahrzeuge sowie der EV Dispenser mit bis zu zwei CCS2-Steckern für Elektrofahrzeuge.