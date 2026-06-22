Volkswagen-Konzern startet Serienproduktion von MEBeco-Antrieb

Das Audi-Werk in Győr, Ungarn, hat die Serienproduktion des neuen Elektroantriebs MEBeco, auch bekannt als APP290, aufgenommen. Die Produktion dient zunächst dem neuen Kleinstwagen Raval der Seat-Schwestermarke Cupra und wird später auf weitere Fahrzeuge der neuen Elektroauto-Kleinwagenfamilie des Volkswagen-Konzerns ausgeweitet.

Zur Vorbereitung des Standorts auf diese Fertigung wurden seit 2022 Investitionen in Höhe von 350 Millionen Euro getätigt, wovon 22,5 Millionen Euro an Fördergeldern aus Ungarn stammten. Die Modernisierung des Werks sichert den Angaben zufolge 260 Arbeitsplätze und soll künftig eine Produktion in drei Schichten pro Tag ermöglichen.

Der MEBeco-Antrieb ist für die Plattform MEB+ ausgelegt, eine Weiterentwicklung von Volkswagens Elektroauto-Baukasten MEB. Mit der neuen Fertigung wird die Tiefe der Produktion im Unternehmen ausgebaut. In Győr werden nun neben kompletten Antriebseinheiten auch Kernkomponenten wie das Blechpaket, der Rotor sowie die Leistungselektronik inklusive Software und einem integrierten Endtest hergestellt.

Der Antrieb MEBeco weist ein maximales Drehmoment von 290 Nm auf. Für den Cupra Raval sind vier Leistungsstufen verfügbar: 85, 99, 155 und 166 kW (114 bis 223 PS) in der VZ-Version. Die Höchstgeschwindigkeit der VZ-Variante ist auf 175 km/h begrenzt und liegt damit 15 km/h über den übrigen Modellen. Der Cupra Raval VZ beschleunigt in 6,8 Sekunden von null auf 100 km/h.

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„Die Zukunft ist elektrisch, davon bin ich überzeugt. Der Start der Serienproduktion des neuen Elektroantriebs ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Volkswagen Konzerns in die Elektromobilität“, so Gerd Walker, Vorstand Produktion und Logistik der Audi AG und Vorsitzender des Aufsichtsrats von Audi Hungaria. „In Győr erlebe ich, was ‚Made in Europe‘ stark macht: flexible Produktion, Mut zur Innovation und ein hochkompetentes Team, das mit Herzblut und Präzision an der Mobilität der Zukunft arbeitet.“

Neben dem Cupra Raval, der in Martorell bei Barcelona gefertigt wird, umfasst Volkswagens E-Auto-Kleinwagenfamilie auch den VW ID. Polo mit GTI-Ableger sowie die SUV-Modelle VW ID. Cross und Skoda Epiq.