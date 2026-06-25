Dacia kündigt zweite Generation des Spring mit Produktion in Europa an

Dacia hat die Einführung der zweiten Generation des kleinen Batterie-SUV Spring angekündigt. Das neue Modell wird den vollelektrischen Antrieb, vier Sitzplätze sowie einen alltagstauglichen Kofferraum beibehalten. Im Gegensatz zur ersten Generation soll das E-Auto künftig in Europa gefertigt werden. „Mit dem neuen Spring verfolgt Dacia konsequent ein klares Ziel: allen den Weg zur Elektromobilität zu ebnen“, heißt es von den Rumänen.

Das Konzept konzentriert sich weiter auf ein einfaches, erschwingliches Angebot für den urbanen Einsatz. Seit der Markteinführung im Jahr 2021 hat sich der Spring europaweit rund 210.000 Mal verkauft, wobei etwa 50.000 Verkäufe auf Deutschland entfallen. Während die bisherige Generation in China auf Basis eines Modells der Konzernmutter Renault produziert wird, markiert die neue Generation einen Wechsel zur europäischen Produktion.

Technische Details zum neuen Spring wurden vom Hersteller bislang nicht veröffentlicht. Das aktuelle Modell erhielt zuletzt im Herbst 2025 ein technisches Update, bei dem die Elektromotoren mit 33 beziehungsweise 48 kW (45/65 PS) durch Antriebe mit 52 und 75 kW (71/102 PS) ersetzt wurden. Zudem wurde als erstes Fahrzeug der Renault-Gruppe ein LFP-Akkupaket (Lithium-Eisenphosphat) verbaut. Ein optisches Facelift erfolgte bereits im Frühjahr 2024.

Beim derzeit verfügbaren Spring-Modell wurde die Einstiegsvariante „Essential“ aufgrund hoher Nachfrage vorübergehend aus dem Sortiment genommen. Das aktuelle Angebot beginnt mit der Ausstattungslinie „Expression“ zu einem Listenpreis von 18.700 Euro. Kunden erhalten auf diesen Preis einen Herstellerrabatt von 3000 Euro, welcher mit der neuen staatlichen Elektroauto-Kaufprämie kombinierbar ist.

Die zweite Generation des Spring basiert auf dem neuen, wesentlich mit chinesischem Know-how realisierten Renault Twingo E-Tech. Dieser kommt mit einer 27,5 kWh großen LFP-Batterie bis zu 262 WLTP-Kilometer weit, der Antrieb leistet 60 kW (82 PS). Gebaut wird der E-Twingo im slowenischen Novo Mesto – nach Informationen der Automobilwoche wird auch der neue Spring aus diesem Werk kommen.