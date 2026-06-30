Alle Hornbach-Baumärkte bundesweit mit Schnellladern ausgestattet

Der Energieversorger Pfalzwerke und Hornbach haben nach eigenen Angaben alle 97 Hornbach-Baumärkte in Deutschland mit mindestens einer Schnellladesäule ausgestattet. Mit der Inbetriebnahme des Standorts Potsdam ist das gemeinsame Schnelllade-Projekt bundesweit abgeschlossen. Die Ausstattung reicht von Kiel bis Kempten, von Düren bis Görlitz.
An den Hornbach-Standorten betreiben die Pfalzwerke insgesamt 253 Schnellladestationen. Dazu gehören 414 HPC-Ladepunkte (High Power Charging) mit bis zu 400 kW Leistung sowie 71 Gleichstrom-Ladepunkte (DC) mit bis zu 50 kW Leistung. Rund 65 Prozent aller Märkte verfügen über eine eigene Trafostation und damit über mehrere „Ultraschnellladepunkte“.
Parallel zum Abschluss der Elektrifizierung haben Pfalzwerke und Hornbach ihre Zusammenarbeit langfristig verlängert. Die Kooperation wurde um weitere zehn Jahre ausgebaut, die Standortverträge um 15 Jahre verlängert. Die Kombination aus vollständiger Ladenetzabdeckung und langfristiger Partnerschaft wird als im Rahmen der Elektrifizierung von Handelsstandorten bisher bundesweit einmalig unterstrichen.
Die Zusammenarbeit zwischen Pfalzwerke und Hornbach besteht seit Oktober 2018. Begonnen hatte sie mit 50-kW-Säulen und entwickelte sich zu einem Ladeinfrastrukturprojekt. „Dass wir heute jeden deutschen Hornbach-Markt mit mindestens einer Schnellladestation ausstatten konnten, zeigt, was mit Vertrauen, langfristigem Denken und technischer Kompetenz möglich ist“, so Dominik Habig, Vorstandsmitglied der Pfalzwerke.
Kai Pichhardt, Leiter Immobilienmanagement und zuständig für E-Mobilität bei Hornbach, verweist auf den Nutzen für Kunden mit Elektroauto. Die Ladestationen seien beliebt, „weil das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt“. Alexander Häge, Bereichsleiter E-Mobility und Strategie und Unternehmensentwicklung bei den Pfalzwerken, betont den Fokus auf das Laden am Aufenthaltsort. Die meisten E-Auto-Fahrer wollten ihr Fahrzeug direkt dort laden, wo sie einkaufen, Erledigungen machen oder Freizeitaktivitäten nachgehen. Mit Hornbach werde die Infrastruktur dauerhaft verlässlich und kundenorientiert weiterentwickelt.
Nach dem Abschluss des bundesweiten Rollouts beginnt die nächste Phase der Zusammenarbeit. Im Fokus stehen die Modernisierung und Optimierung der bestehenden Ladeinfrastruktur. Genannt werden Leistungssteigerungen, technologische Weiterentwicklungen und eine bessere Integration in das Nutzungserlebnis vor Ort.
Kommentare
F. K. Fast meint
Wer als Einzelhändler möchte, dass Kunden gern etwas Zeit bei ihnen im Laden verbringen, baut Ladesäulen auf seine Parkplätzen. Selbst auf der Durchreise gehe ich lieber mal in den Bau- oder Gartenfachmarkt als an einer Tankstelle rumzustehen. Sehr gut!
mipu meint
Wow, was für Preise … und bei mir im Berliner Umfeld gibt es sogar zwei Hornbach mit Schnellladesäulen mit 50 kW!!! Waaaaahnsinnn!
Veralbern kann ich mich alleine …. 50 kW war vielleicht noch schnell, als es nur Zoes mit reiner AC-Ladung bei 22 kW gab. Unser Infrastruktur ist so rückständig, wie unsere Politik, darauf kann man sich wenigstens verlassen.
M. meint
Falls die Ladesäulen nicht nebenbei von Baumarktkunden genutzt werden, ist das natürlich zu wenig. Bei unserem Baumarkt gibt es Säulen mit 300 kW (glaube ich), aber das ist Autobahnnähe, da laden tatsächlich mehr Durchreisende als Baumarktkunden.
South meint
An sich die richtige Richtung. Einen „echten“ Schnelllader (also 300kW aufwärts), wo man eh im Alltag parkt und das zu überschaubaren Ladepreisen. Das würde viele Kunden ein eAuto ermöglichen, welche eben keine gute Lademöglichkeit zuhause, in der Arbeit etc. hat..
Gut, da wären natürlich Plätze wie Supermärkte, Drogeriemärkte etc. wesentlich wichtiger als Baumärkte ala Hornbach und auch die Preise (wenn die 79ct hier stimmen) sind noch weit weg von einer echten Alternative zum Verbrenner.
Pitt Rockt meint
Hornbach Baumärkte sind sowieso super aufgestellt, immer vorn dabei, wahnsinnig gute Auswahl wie Angebote auch merklich jenseits des Mainstreams. Wenn man was Spezielles braucht, z.B. außerhalb eines 16 A Sicherungsautomaten oder der klassischen Toilettenbrille, ist Hornbach erste Wahl für mich. Verbunden mit der Schnellademöglichkeit nehme ich gerne stets den Aufwand in Kauf, die 90 km aus Nordthüringen bis nach Kassel in den Markt zu fahren.
RainerLEV meint
Der Michi (B.E.N.) von YouTube wohnt doch in Fulda u. könnte in Kassel vorbeischauen. Er schaffts bestimmt wieder, eine kaputte Säule zu finden. Grüße gehen raus!
M. meint
Von der Pfalzwerke-HP:
„Preise für das Ad-Hoc-Laden an Pfalzwerke Ladestationen
AC: 58 Cent/kWh
DC: 79 Cent/kWh“
Nö.
Aktuell noch: Preisaktion (bis 11.7.)
„Nur für kurze Zeit: Ad-hoc-Laden für 0,49 €/kWh an 70 ausgewählten Pfalzwerke Standorten deutschlandweit.“
(an anderer Stelle werden 300 Standorte genannt)
Preise abseits ad-hoc? Keine Info.
Das ist nicht hilfreich, Leute.
T. meint
@M. Preise abseits Ad hoc?
Das hängt ja vom jeweilig genutzten Ladestromanbieter ab. Die könnte man in so einem Artikel gar nicht alle nennen. Aber beispielsweise kannst Du mit EWE Go an Pfalzwerke DC/HPC-Säulen für 0,62€/kWh laden. Oder mit Cariqa für 0,59€/kWh.
M. meint
Danke für die Info. Die zeigt aber das Problem auf: es gibt keine Transparenz. Die Pfalzwerke nennen selbst nicht mal Preise (zumindest nicht gefunden), haben die keine eigenen?
Und… Cariqa (aha, was ist das nun wieder?) für 59 ct…. das kann man als Ausnahme mal machen, aber regulär sehe ich das nicht ein.
ID.alist meint
Da ich gerne zu Hornbach fahre, ist als Baumarkt günstiger als die anderen in meine Umgebung und haben den selben Schrott, habe ich mir vor einen oder 2 Monate eine der Kostenlosen Karten von Pfalzwerke geholt und jetzt kann ich ohne ad-hoc für 39-59Ct laden, je nach Uhrzeit und max. Ladeleistung des Laders.
M. meint
Hab hier zwar keinen, aber trotzdem:
zu welchen Zeiten für 39 ct?