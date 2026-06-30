Renault plant effizientere und potentere E-Antriebe für Renault 4 und Renault 5

Der französische Hersteller plant für die Modelle Renault 4 und Renault 5 offenbar die Einführung neuer, effizienterer Elektroantriebe der zweiten Generation. Laut einem Bericht von Autocar arbeitet das Unternehmen an der Verbesserung von Leistung und Effizienz, wobei der Fokus auf dem Wechselrichter sowie dem Untersetzungsgetriebe liegt. Die Implementierung dieser überarbeiteten „Gen 2 Evo“-Antriebe ist für Ende dieses Jahres oder Anfang 2027 vorgesehen.

Die aktuellen Modelle basieren auf der AmpR-Small-Plattform und werden jeweils mit zwei Leistungsstufen und Batteriegrößen angeboten. Der Renault 5 verfügt derzeit über eine 90-kW-Variante (122 PS) mit 40-kWh-Batterie (bis zu 312 km WLTP) sowie eine 110-kW-Version (150 PS) mit 52-kWh-Batterie (bis zu 410 km WLTP). Der Renault 4 bietet ähnliche Konfigurationen mit Reichweiten von bis zu 308 beziehungsweise 409 Kilometern.

Die neuen Antriebe sollen potenter sein, wobei konkrete Leistungsdaten oder exakte Reichweitengewinne noch nicht feststehen. Bei der Entwicklung der künftig eingesetzten Maschinen nutzt Renault dem Bericht zufolge Erkenntnisse aus der dritten E-Motorengeneration (E7A), die für Modelle wie den Mégane oder Scénic ab 2028 entwickelt wird. Für den Renault 4 und Renault 5 ist jedoch kein Wechsel auf die 800-Volt-Technik geplant.

Zusätzlich zur Motorenüberarbeitung steht der Einsatz von LFP-Batterietechnik (Lithium-Eisenphosphat) auf der Roadmap. Adam Wood, Geschäftsführer von Renault UK, sagte gegenüber AutoExpress, dass LFP-Technik für die „Urban Range“-Versionen beider Modelle vorgesehen sei. Ob die bestehenden NMC-Batterien (Nickel, Mangan und Kobalt) dadurch ersetzt werden und welche Kapazitäten dabei zum Einsatz kommen, ist bislang nicht bestätigt.