Ladeinfrastruktur-Anbieter in Deutschland kämpfen mit schwacher Auslastung

Das Manager Magazin hat mit zahlreichen Topentscheidern gesprochen und Daten für einen Report über den Lademarkt analysiert. Viele Akteure erreichen nach Einschätzung von Markus Hackmann von der Beratung P3 Auslastungen, die keinen profitablen Betrieb zulassen – besonders kleine und mittelgroße Anbieter. Branchenexperte Wulf Schlachter beschreibt die Lage so: „Der Lademarkt ist aktuell ein ziemliches Gewürge.“
Wer vom Verbrenner auf ein Elektroauto umsteigt, trifft auf eine wilde Ladelandschaft, in der nicht nur der niedrigste Preis zählt. Eigenheimbesitzer laden am besten an der eigenen Wallbox, während Stadtbewohner häufig um rare Plätze an langsamen Ladestationen kämpfen. An Autobahnen gibt es genügend Anbieter mit schnelleren Ladesäulen, und viele Elektrofahrer nutzen Tarife bei mehreren Anbietern.
Besonders teuer ist Ad-hoc-Laden, also das Laden ohne speziellen Vertrag. EWE Go verlangt nach einer P3-Auswertung 84 Cent pro Kilowattstunde (kWh) von spontanen Schnellladern ohne Vertrag. Ein elektrischer VW ID.3 wird damit ähnlich teuer wie ein Vierzylinder-Verbrener-Golf. Registrierte EWE-Kunden zahlen 52 Cent/kWh, wobei eine monatliche Grundgebühr die Kalkulation erneut verändert.
Hohe Kosten trotz schwacher Erträge
Trotz hoher Preise verdienen die meisten Anbieter laut dem Bericht kein Geld und verweisen auf hohe Abgaben sowie starke Regulierung. Öffentliche Ladepunkte müssen in Deutschland etwa eichrechtskonform sein, und E.On-Manager Sillober nennt das Land einen der teuersten europäischen Märkte für den Aufbau von Ladeinfrastruktur. Viele große Anbieter haben die Preise pro Kilowattstunde gesenkt, obwohl sie teure Infrastruktur, geringe Umsätze und hohen Investitionsbedarf haben.
Auch technisch geraten viele Ladepunkte schnell unter Druck, selbst wenn sie erst vor wenigen Jahren aufgebaut wurden. Bei Schnellladern galten 50 Kilowatt (kW) noch als akzeptabel, inzwischen werden mindestens 400 Kilowatt gefordert. Anbieter müssen Anlagen teils früher ersetzen als geplant, wodurch aus acht bis zehn Jahren Abschreibungszeitraum drei bis fünf Jahre werden können.
Experte sieht Konsolidierungswelle
P3-Berater Hackmann sieht die Branche bereits in einer größeren Konsolidierungswelle, die noch zwei bis drei Jahre dauern werde. Ionity gilt als einer der wenigen profitablen Ladeanbieter, zumindest im operativen Geschäft, und erhielt vor etwa einem Jahr von Banken bis zu 600 Millionen Euro Fremdkapital. BMW, Mercedes, Volkswagen und Ford gründeten 2017 die Ladeallianz gegen Tesla. 2019 kam Hyundai hinzu, während Beteiligungen von Renault oder Shell nicht zustande kamen.
Im November 2021 stieg BlackRock im Rahmen einer 700 Millionen Euro großen Finanzierungsrunde bei Ionity ein und wurde größter Anteilseigner. Das Gemeinschaftsunternehmen wuchs dennoch langsamer als erwartet, und der ursprünglich angepeilte Umsatz von bis zu drei Milliarden Euro im Jahr 2030 scheint inzwischen dem Manager Magazin zufolge unerreichbar. BlackRock sorge dafür, dass das Netz nur noch um profitable Standorte erweitert wird.
Als Benchmark gilt in der Branche US-Elektroautobauer Tesla mit seinem firmeneigenen, mittlerweile allen Marken zugänglichen Schnellladenetz. Eine interne Auswertung des Betreibers von Raststätten Tank & Rast sieht laut dem Manager Magazin an Autobahnen ansonsten nur Ionity im grünen Bereich. Ein Schnelllader mit mindestens 150 Kilowatt Ladeleistung gilt dem Papier zufolge erst ab 240 Kilowattstunden Strom pro Tag als wirtschaftlich. Ionity erreicht dem Bericht zufolge im Schnitt 300, Fastned 200, EnBW 140 und Aral Pulse 110. Ionity-Charger stehen in der Regel an Rastplätzen direkt an den Schnellstraßen. „Große Standorte, kleine Umwege, hohe Geschwindigkeit“, benennt CEO Jeroen van Tilburg Ionitys Erfolgsformel.
EnBW betreibt nach eigenen Angaben mit Abstand die meisten öffentlichen Ladepunkte in Deutschland und schreibt seit 2024 im operativen Geschäft ein positives Ergebnis. Der Energiekonzern will weiter ausbauen, plant bis 2030 in Deutschland aber maximal 20.000 statt der zunächst angekündigten 30.000 Ladepunkte, weil mit weniger Säulen höhere Ladeleistungen möglich seien. Zugleich prüfen oder erwägen andere Akteure Schritte aus dem Ladegeschäft, während Netzanschlüsse in Deutschland teils Monate oder Jahre dauern und Ionity zusätzlich urbane Räume ins Visier nimmt.
Kommentare
funtron meint
Also EWE Go in einem Satz mit Monatlicher Grundgebühren zu nennen, sorry wenn dann EWE Go nimmt kein Monatliche Grundgebühr und an Fremdladestation die in ihrem Verbundnetz unterstützt werden 62 Cent und bei den Eigenen nur 52 Cent.
Also kann der nur 3 mal im Jahr Langstrecke fährt damit gut fahren.
Die meisten kann man für 1 Monat zu Buchen zb. vom 15 bis 14 des nächsten Monat.
Elvenpath meint
„Besonders teuer ist Ad-hoc-Laden, also das Laden ohne speziellen Vertrag.“
Sich bei eine App anzumelden ist also ein „spezieller Vertrag“. Mag formell vielleicht richtig sein, aber der Ausdruck löst eine völlig falsche Vorstellung aus.
South meint
Das Problem sind die künstlichen Markthemmnisse und das müssen vorallem die kleinen Anbieter ausbaden. Man kann viele Lader schlicht nicht anfahren, weil man eben nicht die Karte/App zu jeder Klitsche hat und eben einen Mondpreis zahlen muss.
Der Markt wird erst in die Gänge kommen, wenn man überall mit Karte bezahlen kann (absurd, das kann man ansonsten überall, sogar am kleinsten Parkautomaten) und adhoc Laden nicht zu einer Preisdiskriminierung, sprich Mondpreis führt. Und man sollte deutlich mehr Schnelllader genehmigen.
Nicht falsch verstehen. Wenn einer mal ne Rabattkarte kriegt, kein Thema, aber es gibt keine rationalen Grund für Mondpreise von 50% mehr bis zu doppelten. Und man kann deutlich sehen. Das schadet nicht nur den Kunden, sondern auch den kleinen Anbietern. Übrigens witzigerweise auch den Marktbeherrschenden Anbietern, weil die eMobilität damit gebremst wird.
Alter, da wäre schon lange eine Regulierung überfällig, welche vermutlich sogar effektiver wäre, als die neueste eAutoförderung…
MichaelEV meint
Preise sind Sache der Anbieter und natürlich gibt es rationale Gründe. Inhaltlich geht es hier darum, dass viele Ladeanbieter nicht rentabel sind – was zum Teufel will man an der Stelle mit Regulation!?
Ansonsten hat dein Argument generell keinerlei Logik. Es sind die „künstlichen Markthemmnisse“, die üblichen Argumente mit Adhoc und Preisdiskrimierung, fehlende Kartenzahlung, Mondpreise etc., was die kleinen Anbieter ausbaden müssten. Was sind denn die dunklen bösen Mächte am Lademarkt, die den kleinen Anbietern verbieten, günstigere Preise oder ein Kartenterminal anzubieten?
Die gibt es nicht! Jeder kleine (und mittlere) Anbieter darf sein Angebot frei bestimmen. Aber egal ob klein oder groß, jedes Angebot ist dem unterworfen rentabel sein zu müssen bzw. bei fehlender Rentabilität zumindest das bestmögliche aus der Situation herauszuholen. Und das wird gemacht…
Thomas Wagner meint
Das ist doch ein ganz normales Marktverhalten. Wo die Preise hoch sind wird eben weniger oder gar nicht geladen 😁 Deshalb mein Tipp für alle Standorte mit schwacher Auslastung: einfach die Preise massiv senken und schon werden auch diese Standorte gut besucht 🤷
South meint
So leicht ist es leider nicht. Die großen Anbieter binden die Kunden mit Abbo, Apps/Karten und „guten“ Preisen (wohl eher normalen Preisen), wenn man bei ihnen lädt und zwar so, dass es schmerzhaft für den Kunden ist, woanders zu laden.
Das Modell läuft so. Wie behält man Marktmacht? Am besten mit nem Abbo. Wer das unterschreibt lädt normalerweise bei dir und nirgends anders. Der kriegt dafür einen normalen bis guten Preis. Der Best Case.
Wenn das nicht klappt, über die Ladekarte/Apps. Kunden könnten dir zwar mit vielen Apps „entkommen“, aber Kunden können sich nicht überall anmelden und ja, einige Kunden sind „faul“. Da ist zweifach gut. Der große Anbieter kann den kleinen so verdrängen. Der kleine muss oft ein Bindung mit nem großen Anbieter eingehen, weil sonst keiner kommt. Also bietet der große Anbieter seine Säulen in der gleichen App billiger an und wer das Roaming in Anspruch nimmt, auch ein Geschäft.
Bei allen Varianten spielt der enorme Preisunterschied eine Rolle zum Ausnutzen der Marktmacht. Wer als Kunde oder kleiner Anbieter nicht mitmacht, der spürt richtigen Preisschmerz.
Jetzt könnte man sagen. Die einfachste Lösung für den kleinen Anbieter. Bankkarte und billiger Einheitstariff und Voila. Kunden. Das ist momentan zu wenig verbreitet und deshalb schauen die Kunden da nicht nach. Jeder Kunde hat jetzt zwei, drei Anbieter mit Apps/Karten und die Kunden kucken da nicht aktiv drauf, also wer nicht deutlich schnell lädt.
Für guten Wettbewerb. Roaming und Abbomodelle verbieten. Überall Bankkarte ermöglichen und eine App mit allen Preisen veröffentlichen. Mondpreise sind schlicht Wucher und Marktmissbrauch und das muss auch so verboten werden. Keine anderen Preise für das Zahlen mit Bankkarte.
Das sieht man z.B. bei Aldi, es geht auch fair…
Andreas meint
Es liegt wie immer: Am Preis! Mit einem dynamischen Stromtarif und intelligentem Lademanagement zahle ich an meiner Wallbox ø 18ct/KWh. Städtische Ladesäulen in München kosten für AC 58ct/KWh. Also lädt da nur noch der, der muss. In Südeuropa, speziell Spanien und Portugal, lachen die sich schlapp über die Deutschen Ladesäulen-Tarife…
Schon irgendwie blöd für die Anbieter, dass Strom qualitativ immer gleich ist. Keine Additive, kein Punkte-Sammeln für Tankkarten-Bonus-Jäger, kein Korrosions- oder Kälteschutz-Strom. Also zählt nur noch der Preis! Man hat das in München gut gesehen, seit die Städtischen Ladesäulen aus dem BMW-Tarif geflogen sind, sind die meisten Säulen 24/7 recht leer. Und es gibt in München nunmal jede Menge BMW-BEVs…
MichaelEV meint
Du zahlst 18 Cent/kWh für den isolierten Punkt Strombeschaffung (nicht mal inkl. Leistungspreis, zusätzlich wird der Leistungspreis mit den bisherigen Leistungsprofilen wahrscheinlich nicht kostentragend verrechnet). Ladeinfrastruktur hat aber einige weitere große Kostenbestandteile: Ladehardware, Netzanschluss, Standort, Erschließung etc.
Es ist doch vollkommen offensichtlich, dass öffentliche Ladeinfrastruktur nicht zu sowieso bereits vorhandener heimischer Ladeinfrastruktur in Konkurrenz steht. Sie ist dafür da, um die Bedarfe derer abzudecken, die keine eigene Lademöglichkeit haben bzw. für die Situationen, wo die heimische Ladeinfrastruktur die Bedarfe nicht deckt (z.B. auf dem Weg in den Urlaub).
Und wer vor der Überlegung bzgl. einer eigenen Lademöglichkeit steht, wird wesentlich rationaler an die Sache herangehen, alle Kosten zusammenrechnen und auf die erwarteten Mengen umlegen. Und am Ende werden sich viele für öffentliches Laden entscheiden.
Davide meint
Bei Ionity wundert mich das nicht. Ladeparks in abgelegenen Industriegebieten ohne Wohnbevölkerung in der Nähe. Keine Beleuchtung, keine Überdachung oder Sitzgelegenheiten. Von Toiletten oder gastronomischen Einrichtungen oder Snackautomat ganz zu schweigen. Nicht mal Kartenzahlungsterminals gibt es und von Barzahlungsmöglichkeit wollen wir erst gar nicht reden. Da lobe ich mir Aral und ander Tankstellenketten.
ID.alist meint
Ionity gilt als einer der wenigen profitablen Ladeanbieter,….
Da hat jemand nur die Titelzeile gelesen.
Future meint
Aral Pulse hat laut Text die schlechteste Auslastung von allen Anbietern. Vielleicht ist das Shopping bei Aral doch nicht so toll oder sie haben da keinen Siebträger.
Andre meint
Preise dauerhaft runter, in Richtung 39 Cent oder weniger + Bezahlung über Kreditkarte/EC-Karte, dann klappt es auch mit der Auslastung.
MichaelEV meint
Die Auslastung ist aufgrund hoher Fixkosten die essentielle Größe für Ladeinfrastruktur. Aber das auch nur im Vordergrund, tatsächlich geht es Unternehmen um Profitabilität und Gewinn. Vielleicht überlegst du noch mal, wie sich ein harter Preiscut darauf auswirkt.
Elvenpath meint
Dass die Betreiber da nicht von selber drauf kommen. Die sind ja so dumm, oder?
Oder kann es ein, dass die Situation schon noch ein wenig komplexer ist?
Nabilio meint
Selbst gemachtes Problem. Wenn ich für jede Säule eine App oder ein Abo brauche, dann lädt man da halt nicht. Und dazu noch die teils unverschämten Preise.
Ich sag mal nur Pfalzwerke, CityWatt, Kaufland/Lidl, Allego.
MichaelEV meint
Beim operativ als Positivbeispiel genannten Ionity wird zu Nahe 100% alles per Abo laufen. Funktioniert, aber nur wenn man eine gewisse Marktrelevanz und Breite der Netzabdeckung hat.
Für mittlere und kleinere Ladeanbieter funktioniert dieser Weg nicht. Ohne Abos, ohne ein gewisses Profitabilität erzielendes Preisniveau, ohne App (Kundenbindung bei Kaufland/LIDL) und ohne die Skaleneffekte der Großen, bleibt offenbar nur die Konsolidierung. Die kleinen und mittleren Ladeanbieter werden verschwinden, es bleiben nur die Großen.
Elvenpath meint
Wo ist das Problem mit einer App zu laden? Man verwendet so viele Apps für alles Mögliche. Aber beim Laden ist es plötzlich „ein Problem“.
SB meint
Der Wert liegt in den Ladesäulenstandorten an denen das Geschäft der Zukunft gemacht wird.
Viele Urlauber sichern sich die guten Liegen am Pool schon vor dem Frühstück. Wer zu spät kommt bekommt nur noch die schlechten Plätze. Natürlich muss man in Vorleistung gehen und früher aufstehen, aber man profitiert den restlichen Tag von der guten Lage der Liege.
Und muss man wirklich alle 4 Jahre die Ladesäule ersetzen? Wenn die so ein Kostentreiber ist, wäre es zumindest überlegenswert die 50 oder 150 kW-Säule erstmal zu belassen und dafür den Strom ein paar Cent billiger abzugeben. Wenn die deutschen Fahrer für wenige Cebt Ersparnis beim Benzinpreis riesige Umwege in Kauf nehmen, werden sie auch langsamere Ladegeschwindigkeiten in Kauf nehmen.
MichaelEV meint
Also Ladeanbieter sollen sich früh die besten Lagen sichern, aber dann die damals dort errichteten 50kW oder 150kW einfach weiterbetreiben? Opportunitätskosten sind wohl ein Fremdwort.
McGybrush meint
50kW Lader braucht man nicht wegschmeissen.
Stellt sie vor Kinos, Ikea, Möbelhäuser hin. Also überall da wo man so 2-3h ist.
WICHTIG. Keine Blockiergebühr an 50kW Cargern. Also je nach Standort frühestens nach 3h.
M. meint
Die Dinger würde ich vor große Supermärkte stellen. Besser noch, vor diese „Flagship-Department-Stores“. Sowas wie Breuningerland in Sindelfingen oder Düsseldorf. Im Umfeld von „Altstädten“ und Fußgängerzonen. Fashion-Outlets. Da ist man meistens nicht in 20 Minuten durch wie im Aldi, da reicht eine Stunde eher selten.
Im Kino sitzt man 2 Stunden oder mehr, da kann man die Leistung auch nochmal teilen, 2,5h á 25 kW = 62 kWh -> 10 – 90% bei einem 80er Akku. Reicht, oder? Und dafür mit den Dingern ganze Parkhausetagen vollstellen, an jeden Parkplatz. Dann 49 ct. adhoc/EC, ab 20 Euro (41 kWh) ist der Parkplatz für 3 Stunden inklusive. Danach Blockiergebühr zusammen mit Parkgebühr. Das muss man koppeln, es unkompliziert und transparent machen. Beispielzahlen, die finalen müsste man noch ermitteln.
Michael meint
Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Da war wohl jemand zu gierig und hat sich verrechnet. Runter mit dem Preis, dann klappt es auch mit der Nachfrage.
MichaelEV meint
Der erwartbare BS. Wenn Kunden ein paar € im Jahr beim Laden sparen, führt das natürlich nicht dazu, dass Kunden plötzlich vierstellige Mehrkosten beim Autokauf ignorieren.
Die Nachfrage entsteht nur dadurch, dass die Autohersteller BEVs in hohen Stückzahlen nahe der Preisparität verkaufen wollen. Stattdessen geht das Delta zwischen Verbrenner (mehr Rabatte) und BEV (weniger Rabatte) wieder weiter auf, weil die meisten Hersteller nur Quote erfüllen wollen/können.
M. meint
Na, es ist aber trotzdem so, dass neben den Anschaffungskosten 2 weitere Faktoren zur Anschaffung eines BEV führen:
1) eigene Lademöglichkeit
2) deutlich geringere Betriebskosten
Wenn man den Leuten jetzt sagt: „zum Laden kannst du zu A oder B fahren, das dauert dann (je nach Ladegeschwindigkeit)… x Min / x Std. und kostet auch noch deutlich mehr als bei denen, die es bequemer haben (und immer davon reden, wie toll das ist), dann ist das (schon 1000 mal gebrachte) TCO-Szenario eben keins mehr, oder so unbequem / umständlich, dass es sich für „die 5 Euro im Monat“ keiner mehr interessiert.