Tesla liefert 480.126 Elektroautos im Q2 2026 aus

Tesla hat seine Produktions- und Lieferzahlen für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Der US-Hersteller produzierte in den Monaten April, Mai und Juni fast 452.000 Fahrzeuge. Ausgeliefert wurden rund 480.000 Autos.
Von der Premium-Limousine Model S und dem großen SUV Model X (beide im Mai ausgelaufen) sowie dem „Cybertruck“ sowie dem Lkw Semi fertigte Tesla im zurückliegenden Quartal 8822 Exemplare, ausgeliefert wurden von diesen Baureihen 12.364 Einheiten. Von dem Mittelklassewagen Model 3 und dem Mittelklasse-SUV Model Y liefen 442.936 Exemplare vom Band, 467.762 Fahrzeuge wurden ausgeliefert.
Unter dem Strich erreichte Tesla im zweiten Quartal des Jahres 451.758 hergestellte (+10,6% zum Vorquartal / +10,1 % zum Vorjahr) und 480.126 ausgelieferte Elektroautos (+34,1% zum Vorquartal / +25,0 % zum Vorjahr). Im Quartal zuvor waren es 408.386 produzierte und 358.023 ausgelieferte Fahrzeuge. Im Vorjahreszeitraum Q2 2025 wurden 410.244 E-Autos gebaut und 384.122 ausgeliefert.
Weitere Details zum Geschäftsergebnis im zweiten Quartal 2026 mit Zahlen zu unter anderem Umsatz und Gewinn/Verlust sowie eine Aussicht auf die erwartete Entwicklung im weiteren Jahresverlauf wird Tesla zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.
Kommentare
David meint
Absolut läppisch. Den Trick hatte ich ja schon verraten. Den Consensus zu niedrig gedreht, um mit „besseren“ Zahlen zu glänzen. Was ist das für ein Niveau?Aber am Ende landet der unehrenhafte Hersteller im Bereich von 1,5x-1,7x. Dabei sollten es 20 Millionen 2030 sein und so richtig offiziell abmoderiert hat man das nie. In realiter kämpft man allerdings darum, nicht im dritten Jahr in Folge zu sinken, während Elektroautos an sich boomen. In Europa und besonders in Deutschland ist man in die Bedeutungslosigkeit abgestürzt. Die Meldung hatten wir ja gerade vom Gebrauchtwagenmarkt. Und auch die KBA Zahlen werden fürs erste Halbjahr selbst unter den BEV nur einen einstelligen Marktanteil zeigen. Da wird man vom VW Konzern am Nasenring durch die Manege geführt.
Fred Feuerstein meint
Ich freue mich schon auf die lächerlichen Zahlen von Volkswagen, während Tesla ein Rekordquartal liefert und über dem Niveau von 2024 liegt.
South meint
Also ob man nun Tesla mag oder auch nicht. Tesla ist ganz sicher kein Zwerg. Mit an die 1,6m Einheiten in 2025 und dem Ausblick auf mehr in 2026, ist Tesla da deutlich in der Liga von BMW 2,2m, Audi 1,6m und Mercedes 1,8m.
Tesla ist zwar technisch nicht mehr ganz vorne dabei, kann aber mit einer guten Preis- Leistung Punkten. Tesla muss halt nicht den enormen Kostenrucksack und eine enorme Komplexität mitschleppen.
Trotz der aktuellen Spitze hat Tesla aber das gleiche Problem wie alle Wettbewerber. Der Wettbewerb, vorallem durch die Chinesen, wird stärker und der Innovationsdruck ist hoch. Momentan geht das über den Preis, aber auf Dauer muss auch Tesla wieder liefern… denn über den Preis kann man nicht unendlich verkaufen…
Powerwall Thorsten meint
Applaus Applaus für das beste Q2. Ergebnis ever.
Man stelle sich nur einmal vor wie viel Fahrzeuge bei Tesla vom Band laufen, wenn die Cybercab Produktion erst hochfährt.
Von den Finanzen wollen wir dann gar nicht erst anfangen ;-)
NeutralMatters meint
Nix wird sich mit dem Cybercab ändern, dafür ist es zu fehleranfällig und limitiert. Mit den Märchenschlössern sollte jetzt mal endlich schluss sein, das grenzt sonst an Unzurechnungsfähigkeit.
Tesla hat eins ums andere Mal bewiesen, dass sie eben nicht FSD können und seit wirklich vielen Jahren ihren Versprechungen mehr als hinterherhinken – es reicht langsam.
Entweder es taugt und ist frei und ohne Bedingungen / Einschränkungen nutzbar, als reales FSD oder man nennt das Kind beim Namen „Level 2+“.
Die Cybercabs haben in der englischsprachigen Fachpresse bereits für mehr als genug negativer Berichterstattung gesorgt.
MichaelEV meint
Lustig, was hat FUDavid vor Tagen noch vom Consensus wie ein unumstößlicher Fakt geträumt…
Futureman meint
Es wird wohl noch ein Markt gesucht, in dem VW höhere Wachstumsraten hat.