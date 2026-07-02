Tesla liefert 480.126 Elektroautos im Q2 2026 aus

Tesla hat seine Produktions- und Lieferzahlen für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Der US-Hersteller produzierte in den Monaten April, Mai und Juni fast 452.000 Fahrzeuge. Ausgeliefert wurden rund 480.000 Autos.

Von der Premium-Limousine Model S und dem großen SUV Model X (beide im Mai ausgelaufen) sowie dem „Cybertruck“ sowie dem Lkw Semi fertigte Tesla im zurückliegenden Quartal 8822 Exemplare, ausgeliefert wurden von diesen Baureihen 12.364 Einheiten. Von dem Mittelklassewagen Model 3 und dem Mittelklasse-SUV Model Y liefen 442.936 Exemplare vom Band, 467.762 Fahrzeuge wurden ausgeliefert.

Unter dem Strich erreichte Tesla im zweiten Quartal des Jahres 451.758 hergestellte (+10,6% zum Vorquartal / +10,1 % zum Vorjahr) und 480.126 ausgelieferte Elektroautos (+34,1% zum Vorquartal / +25,0 % zum Vorjahr). Im Quartal zuvor waren es 408.386 produzierte und 358.023 ausgelieferte Fahrzeuge. Im Vorjahreszeitraum Q2 2025 wurden 410.244 E-Autos gebaut und 384.122 ausgeliefert.

Weitere Details zum Geschäftsergebnis im zweiten Quartal 2026 mit Zahlen zu unter anderem Umsatz und Gewinn/Verlust sowie eine Aussicht auf die erwartete Entwicklung im weiteren Jahresverlauf wird Tesla zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.