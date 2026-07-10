Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Ionity belohnt Laden bis 80 Prozent mit kostenlosem Strom
Ionity belohnt effizientes Laden: Wer bei 80 Prozent stoppt oder nachts lädt, erhält ein Guthaben von 5 kWh für den nächsten Ladevorgang. Mehr »
EnBW startet Sommer-Preisaktion für das Laden an eigenen Ladestationen
Der Energiekonzern EnBW führt vom 8. Juli bis 30. September 2026 eine Preisaktion an seinen eigenen Ladestationen für Elektroautos durch. Mehr »
THG-Prämie für Halter von Elektroautos steigt wieder
Die THG-Prämie für Elektroauto-Halter gewinnt nach sinkenden Auszahlungen wieder an Attraktivität. Für 2026 zeichnet sich eine Trendwende ab. Mehr »
VW ID. Tiguan: Erlkönigfotos geben aktuellen Ausblick
Der ID. Tiguan als neue Generation des E-SUV ID.4 setzt auf ein traditionelleres SUV-Design mit quadratischer Front und neuen Scheinwerfern. Mehr »
Dacia Striker soll als "Lifestyle-Kombi" Privat- und Geschäftskunden überzeugen
Der auch als Vollhybrid erhältliche Dacia Striker wurde entwickelt, um das SUV Bigster mit einem anderen Fahrzeugkonzept zu ergänzen. Mehr »
Citroën: Neue "Ente" soll Elektromobilität für breite Kundschaft zugänglich machen
Citroën plant für 2028 die Rückkehr der 2CV als Elektroauto. Die neue „Ente“ soll in Europa gebaut werden und weniger als 15.000 Euro kosten. Mehr »
Markt meldet Nachfrageüberschuss bei gebrauchten E-Autos
Auf dem Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos übersteigt die Nachfrage das Angebot, was zu sinkenden Standzeiten der Fahrzeuge führt. Mehr »
MG gibt Preise für IM5 und IM6 bekannt
MG erweitert sein Modellportfolio in Deutschland um zwei vollelektrische Premiumfahrzeuge: die neue Limousine MG IM5 und das SUV MG IM6. Mehr »
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