Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Ionity belohnt effizientes Laden: Wer bei 80 Prozent stoppt oder nachts lädt, erhält ein Guthaben von 5 kWh für den nächsten Ladevorgang. Mehr »

Der Energiekonzern EnBW führt vom 8. Juli bis 30. September 2026 eine Preisaktion an seinen eigenen Ladestationen für Elektroautos durch. Mehr »

Die THG-Prämie für Elektroauto-Halter gewinnt nach sinkenden Auszahlungen wieder an Attraktivität. Für 2026 zeichnet sich eine Trendwende ab. Mehr »

Der ID. Tiguan als neue Generation des E-SUV ID.4 setzt auf ein traditionelleres SUV-Design mit quadratischer Front und neuen Scheinwerfern. Mehr »

Der auch als Vollhybrid erhältliche Dacia Striker wurde entwickelt, um das SUV Bigster mit einem anderen Fahrzeugkonzept zu ergänzen. Mehr »

Citroën plant für 2028 die Rückkehr der 2CV als Elektroauto. Die neue „Ente“ soll in Europa gebaut werden und weniger als 15.000 Euro kosten. Mehr »

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos übersteigt die Nachfrage das Angebot, was zu sinkenden Standzeiten der Fahrzeuge führt. Mehr »

MG erweitert sein Modellportfolio in Deutschland um zwei vollelektrische Premiumfahrzeuge: die neue Limousine MG IM5 und das SUV MG IM6. Mehr »