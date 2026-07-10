Volkswagen plant deutliche Reduzierung von Modellpalette und Komplexität

Volkswagen intensiviert laut der Automobilwoche seine Umbaustrategie durch eine Reduzierung der Modellpalette sowie der Angebotsvielfalt und eine Anpassung der Produktionskapazitäten. Im Rahmen des „Zukunftsbilds 2030“, einer von CEO Oliver Blume und Finanzchef Arno Antlitz entwickelten Strategie, strebt der Konzern demnach eine Zielrendite von acht bis zehn Prozent an.
Der Vorstand präsentierte dem Aufsichtsrat laut dem Branchenportal ein Maßnahmenpaket mit zwölf Initiativen. Ziel ist es, das Unternehmen bis zum Jahr 2030 robuster, effizienter und schneller aufzustellen. „Bis 2030 machen wir die Volkswagen Group zum attraktivsten Automobilunternehmen der Welt – mit ikonischen Marken, begeisternden Produkten, führenden Technologien, robusten finanziellen Ergebnissen, verlässlicher Performance am Kapitalmarkt und gelebtem Teamgeist. Mit unserem Zukunftsplan gehen wir in die nächste Phase der Transformation“, wird Blume zitiert.
Konkrete Entscheidungen zu im Vorfeld kolportierten Werksschließungen oder Stellenabbau wurden nach der Sitzung nicht kommuniziert. Die bereits gestarteten Maßnahmen umfassen die Reduzierung von Komplexität und Variantenvielfalt im Produktportfolio sowie eine regionale Ausrichtung von Produkten, Technologien und Entwicklung. Zudem sollen Strukturen und das Beteiligungsportfolio gestrafft werden.
Fokus auf attraktive Marktsegmente, weniger Ausstattungsoptionen
Die Modellpalette soll künftig auf attraktive Marktsegmente konzentriert und schrittweise um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Die Auswahl an Ausstattungsoptionen soll um bis zu 75 Prozent sinken. Parallel dazu plant Europas größter Autohersteller, seine Technologieführerschaft zu stärken, zentrale Technologiefelder zu harmonisieren, Synergien konzernweit zu heben und Parallelstrukturen abbauen.
Finanzchef Arno Antlitz betonte laut der Automobilwoche die Notwendigkeit einer grundlegenden Neuausrichtung des Geschäftsmodells. Bisherige Programme reichten angesichts des wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds nicht aus. Antlitz forderte nachhaltige Verbesserungen durch eine bessere Kostenstruktur, niedrigere Gemeinkomtkosten sowie effizientere Werke und eine schnellere Technologieentwicklung.
Die Produktionskapazitäten sollen auf neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr angepasst werden. Im Vergleich zum Niveau vor der Corona-Pandemie, als die Auslegung bei zwölf Millionen Einheiten lag, wurden bereits zwei Millionen Einheiten herausgenommen. Zur Steigerung von Produktivität und Geschwindigkeit sollen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Shared Services eingesetzt werden.
Über die Zukunft der Standorte Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm wurde keine Entscheidung getroffen, wenngleich langfristig Experten zufolge nicht alle Standorte erhalten bleiben können. Als Strategie zur Sicherung von Arbeitsplätzen wird unter anderem die Veräußerung an Unternehmen aus verwandten Branchen oder die Lokalisierung in Europa von in China entwickelten Modellen betrachtet.
Der Vorstand sieht zudem Handlungsbedarf in Nordamerika, wo Zölle das Geschäft von Volkswagen und Audi belasten. Eine stärkere regionale Produktion soll das Prinzip des global standardisierten „Weltautos“ ablösen. Mögliche Optionen umfassen die in den USA wiederbelebte Marke Scout sowie eine mögliche US-Produktion für Audi, wobei Letztere von politischen Rahmenbedingungen und Förderungen abhängt.
Kommentare
Future meint
Hier im Blog behaupten ja immer noch einige, dass die Modellvielfalt so großartig sei bei VW. Nun fordert Blume, die Zahl der Modellvarianten um mehr als die Hälfte auf 73 reduzieren zu reduzieren. Nun schreibt Alexander Demling gestern Abend auf SPON über die unsichere Zukunft von VW und erwähnt so ganz nebenbei, dass man im Wolfsburger Markenhochhaus schon lange neidisch auf Tesla schaue, das einen Absatz von mehr als 1,6 Millionen Autos weltweit praktisch mit zwei Modellen hinbekomme. Da hat Tesla die Kosten wohl besser im Blick als im Markenhochhaus. Man kann wohl nicht alles glauben, was in diesem Blog über VW immer so geschrieben wird.
David meint
Es gab ja jetzt ein längeres Statement von Blume persönlich, das man in den Medien findet. Das zeigt genau den Weg. Man hebt im Wesentlichen hausinterne Synergie-Effekte. Die Fahrzeuge stehen ausgezeichnet im Markt. Man hat also keine Schwierigkeiten auf der Kundenseite. Man ist in China dieses Jahr sehr stabil und in Südamerika sogar auf einem All Time high. In Europa ist man auch wieder zu den Stückzahlen vor Corona zurückgekehrt und bei den BEV ist man führend.
Vor allem überzeugen die neuen Produkte – erste Tests der Vierlinge zeigen ihre technische Überlegenheit. 338 km bei 130 km/h ist absolut beeindruckend für einen Kleinwagen. Es gab schon erste Kommentare aus Nordeuropa, dass man sich solche Specs von einem Model 2 gewünscht hätte. Das gibt es aber nicht. Dafür hat VW sein Angebot gleich in vier Varianten am Markt. Da haben sie sehr viel richtig gemacht.
Futureman meint
Wenn sie Modelle so gut im Markt stehen, wieso hat laut einem anderen Artikel VW so schlechte Zahlen in vielen wichtigen Märkten?
Htr35 meint
Sehr gut endlich weniger Modelle und Ausstattungen.
So könnte das was werden. Natürlich erst nach 2030 ohne den MEB Baukasten.
elektromat meint
Endlich kapierts bei denen mal jemand das des den meisten egal ist ob er 10 verschiedene Lenkraddesigns hat wenn im die Karre dann 10K mehr kostet ist die Begeisterung für Konfiguration dahin, und nicht jeder will 3 Stunden beim Händler sitzen um Optiponslisten durchzuackern.
Vor allem das man jede Glühbirne und Knopf einzeln konfigurieren musste war schon immer bescheuert. Aber des war wohl der Gedanke aus der Nobelwelt das jeder was individuelles bekommt. Schließlich passt das zum Geist der Manager aus der Boomerzeit. Individualität vor allem anderen.
Die Asiaten machen halt zwei Ausstattungslinien, 5 Farben, fertig. AHK macht dann die Werkstatt ab Werk ist da mal gar nichts angebaut und schon hast du nur 10 Varianten statt 1000.
Gernot meint
VW hat schon massiven Rückstand bei Software und Batterien. Beides reine Management-Probleme. VW schafft es bis heute nicht, eine Modellpalette aufzusetzen, die in China funktioniert. Ebenfalls reines Managementproblem. Dann noch die Investitionen von 180 auf 135 Mrd. zusammenzustreichen, damit kurz- und mittelfristig die Rendite stimmt und die Boni für Blume und Co höher ausfallen, kommt einem Todesstoß gleich.
Die Chinesen haben Elektromobilität korrekt als die Zukunft identifiziert. Dann haben sie da massiv investiert und waren auch bereit, mal ein paar Jahre mit sehr geringen Gewinnen oder gar Verlusten zu tragen, um sich eine hervorragende Ausgangssituation für Elektromobilität zu erarbeiten. Hier ist man das nicht. Hier hat die Rendite oberste Priorität. Und wenn Investitionsstreichungen für mehr Rendite bedeuten, keine Zukunft mehr zu haben, dann nimmt man das wissentlich in Kauf. In 5 oder 10 Jahren ist eh ein anderer CEO am Ruder. Bis dahin Streich man fett Boni ein, in dem man die Zukunft ruiniert.
Aktuelles Beispiel: Bestellt man ein individuell konfiguriertes Model 3, so wird das bei Tesla in Shanghai gefertigt und ist in 2-3 Monaten beim Kunden. Bestellt man beim VW-Konzern einen Cupra Tavascan, der bei Volkswagen Anhui in Hefei, China gefretigt wird, so wartet man 9-12 Monate, obwohl das neue Werk dort nicht ansatzweise ausgelastet sind. Aber stellen sich Pfeifen wie Blume immer hin und lamentieren über zu teure Arbeitnehmer, Energiekosten und Regulierung. Das alles sind Management-Themen.
Future meint
So ist es wohl. Ich habe den Eindruck, dass in Deutschland immer so gerne auf die Politik geschimpft wird, wenn es mal wieder schlecht läuft, weil das ja auch so schön einfach ist. Aber es sind in Wirklichkeit doch eher die schlechten Manager, die mir ihren vielen Fehlentscheidungen erheblich dazu beitragen, dass die Produkte nicht mehr so attraktiv für die Kunden in den Weltmärkten sind wie früher einmal.
Ich meine, dass es nicht richtig ist, die wichtigsten Vorstände so oft mit Maschinenbauern zu besetzen, die eben endsprechend geprägt sind duch Old Economy. Vielleicht sollte man mal einen Philosophen nehmen, so wie es ein amerikanisches Techunternehmen sehr erfolgreich macht. Vielleicht sind die kreativer und unangepasster und auch mutiger in ihren Visionen.
Mike meint
Das können sie gern machen, wenn es denn vernünftig gemacht ist. Also nicht die Sitzheizung (ein must-have für ein BEV) mit fetten Alufelgen kombinieren (die dann die Stromeinsparung der Sitzheizung wieder auffressen). Oder sie machen es leichter, Funktionen in der Werkstatt mit überschaubarem Aufwand nachrüsten zu lassen, z.B. Tempomat, Sitzheizung vorn und hinten, Alufelgen.
Aber ich rechne damit, dass die Ausstattungen so schiach kombiniert werden, dass die unteren Ausstattungslinien unbrauchbar abgespeckt sein werden und man zu den hohen greifen muss, wenn man Basics will, die es woanders serienmässig gibt (Sitzheizung, Rückfahrkamera, …).
Chris meint
eigentlich eine gute Nachricht – hoffentlich nicht ein paar Jahre zu spät
South meint
Da kann man nur sagen. ENDLICH. Die Modelle- und deren Varianten konnte man ja kaum noch überblicken. Bleibt zu hoffen, dass man da nicht nur den unsäglichen SUV Einheitsbrei im Auge hat.
Und der Ausstattungsjungel grenzte ja schon an Kundenmobbing. Wobei man sagen muss, das gibts so nur in Europa, in anderen Ländern würde man so gar keine Autos verkaufen können, schon gar nicht in Amerika. Bitte denkt auch daran, die ganzen anderen Quatsch, wie physische Autoverkäufer einzudampfen und das nicht mehr benötigte Werkstattpersonal zu reduzieren, dass man für Fake Kundendienstleistungen mitzieht.
Ehrlich, spart euch das Geld für so einen alten Mist an Vertrieb und Werkstatt an denen eh nix mehr verdient ist. Mit „Service“ hat die Arbeitsbeschaffung überhaupt nix zu tun. Da ist nicht nur teuer, sondern sogar nervig…
Das beste an Tesla und den Chinesen sind nicht deren Autos, sondern dass man da nicht gleich noch nen Dauerauftrag für nicht benötigte Leistungen abschließt…
Aber hey, mal abwarten. Schwer zu glauben, dass VW das umsetzen kann und bei der Technolgie vorne dabei zu sein, na da viel Glück…. den SSP habt ihr schon mal nach 2030 verschoben… und das sind knappe FÜNF Jahre…so wird das bestimmt nix…
JausR meint
volle Zustimmung
Htr35 meint
Nein wie ich schon seit Jahren Schreibe kommt der SSP erst 2030.
Die Autos werden Servicegerecht konstruiert damit der Konzern gute Gewinne beim Service einfährt.
Die Zeiten der Langlebigen und reparaturarmen Fahrzeuge dürfte vorbei sein. Kein Hersteller will wieder Fahrzeuge verkaufen die 20 Jahre gut laufen.
MK meint
@South:
Wie lange erzählt der VW-Konzern schon, dass man die Modellpalette verkleinern wolle? Seit 20 Jahren? Da werden dann Beetle, Eos, Scirocco, Sharan und Co eingestellt…und dafür mehr neue Modelle auf den Markt gebracht.
Unabhängig davon wird die Doppelstruktur BEV/Verbrennermodelle wie ID.Polo/Polo, ID.Cross/T-Cross, ID.3/Golf, ID.4/Tiguan, ID.7/Passat sicher recht schnell aufgelöst und alleine das formal zu einer drastischen Verkleinerung der Modellpalette führen.
Auch dass Seat eigentlich auslaufen und als Marke komplett verschwinden soll, ist ja eigentlich seit Jahren bekannt.
Was die Ausstattungen angeht, kann der VW Konzern ja schon mal bei den unterschiedlichen Serienausstattungen bei den BEV je nach Akkuvariante anfangen: So haben z.B. Elroq 60, Elroq 85 und Elroq Sportsline serienmäßig unterschiedliche Zierleisten rund um die Seitenfenster…man kann sich das Leben halt auch selber schwer machen.
CJuser meint
„Die Modellpalette soll künftig auf attraktive Marktsegmente konzentriert und schrittweise um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Die Auswahl an Ausstattungsoptionen soll um bis zu 75 Prozent sinken. Parallel dazu plant Europas größter Autohersteller […]“
Hört sich für mich leider auch nach größerem Fokus auf SUVs an. Und das der Passat Variant zugunsten des Tayron gestrichen werden könnte. Hier muss man schließlich den Absatzmarkt über Deutschland hinaus bedenken. Mal abwarten, was passiert. Die Reduzierung der Ausstattungen, hat hier nur bisher meist zu höheren Preisen geführt, obwohl sich sogar der logistische Aufwand für die Hersteller reduziert.
Jörg2 meint
Ich vermute, dass die Situation, dass sich anerkannt gute VW-Händler (und Mercedes- und BMW-Händler) ein weiteres Standbein per Vertrieb chinesischer Autos erarbeiten, wird für den Vertrieb von VW-Produkten (und Mercedes und BMW) nicht gut sein.
Die Wartezeit im VW-Teil des Autohauses kann schnell mal zum Rundgang im China-Teil führen. Zu Fragen nach Preis, Ausstattung, Garantie… Zu einer Probefahrt.