Stellantis will Carsharing-Geschäft von Free2move an Mutares verkaufen

Stellantis und Mutares haben eine Vereinbarung über den Verkauf der vollständigen Stellantis-Beteiligung am Carsharing-Geschäft von Free2move geschlossen. Die Transaktion soll vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen bis Ende 2026 vollzogen werden.

Free2move bietet Free-Floating-Carsharing für kurze und längere Zeiträume an. Die Fahrzeuge können rund um die Uhr über eine eigene mobile App gebucht werden. Das Unternehmen betreibt Flotten in 14 Städten in Europa und den Vereinigten Staaten.

Stellantis ordnet den Verkauf seiner im Plan „FaSTLAne 2030“ festgelegten Strategie zu. Das Unternehmen will Kapital disziplinierter einsetzen und Investitionen sowie Ressourcen auf Regionen, Marken und Technologien mit den höchsten möglichen Renditen konzentrieren.

„Indem wir uns stärker auf unser Kerngeschäft im Automobilbereich konzentrieren, stärken wir unsere Fähigkeit, langfristig Erfolge zu erzielen“, so Virgilio Cerutti, Head of Business Development & Partnerships bei Stellantis. „Wir sind entschlossen, eng mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter zu gewährleisten.“

Mutares will mit der geplanten Übernahme eine neue Plattform im Mobilitätssektor schaffen. Vorgesehen sind eine Neugestaltung des Managements der internationalen Flotte, eine weitere Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge sowie ein stärkerer Fokus auf Kundenerlebnis und städtische Mobilitätsbedürfnisse. Als eigenständige Unternehmenseinheit soll das Geschäft von höherer Agilität, gezielten Investitionen und größerer operativer Flexibilität profitieren.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, bezeichnet Free2move als international anerkannte Marke mit Potenzial für operative Verbesserungen nach der geplanten Ausgliederung aus Stellantis. Mutares wolle gemeinsam mit dem Managementteam das Geschäftsmodell stärken. Ziel sei es, Free2move zu einer unabhängigen führenden Plattform im Mobilitätssektor weiterzuentwickeln.

Stellantis ist ein international tätiger Automobilhersteller mit einem Portfolio verschiedener Automobil- und Mobilitätsmarken, zu denen auch Free2move gehört. Mutares ist eine börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München und weiteren internationalen Niederlassungen. Das Unternehmen erwirbt Firmen im Umbruch, stabilisiert und positioniert sie neu und verkauft sie anschließend weiter.