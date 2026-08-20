Tesla bekräftigt: „Der Semi kommt nach Europa“

Tesla will den vollelektrischen Sattelzug Semi im September auf der IAA Transportation 2026 in Hannover präsentieren. Nach Angaben des Unternehmens sollen dort die Spezifikationen der europäischen Ausführung sowie weitere Details zur geplanten Markteinführung veröffentlicht werden. Die Nutzfahrzeugmesse findet vom 15. bis 20. September statt. Tesla hatte den Semi bereits 2024 auf der IAA Transportation in Hannover gezeigt, nun bekräftigt das Unternehmen seine Pläne für den Europa-Start.
Die angekündigte Vorstellung ist vor allem deshalb relevant, weil sich die technischen und regulatorischen Anforderungen in Europa von denen des nordamerikanischen Marktes unterscheiden. Bislang hat Tesla nicht abschließend erläutert, in welchen Konfigurationen der Semi in der EU angeboten werden soll und wann erste Kundenfahrzeuge ausgeliefert werden. Die aktuelle Ankündigung beschränkt sich auf den Hinweis, dass technische Daten und Einzelheiten zur Einführung auf der Messe veröffentlicht werden sollen.
„Der Tesla Semi ist ein vollelektrischer Sattelzug, der für die Zukunft des Güterverkehrs entwickelt wurde“, so der Hersteller. „Im Vergleich zu herkömmlichen Sattelzügen ist er leistungsstärker und effizienter. Gleichzeitig zeichnet er sich durch geringere Betriebskosten und bessere Fahreigenschaften aus.“
Auf regionalen Tesla-Webseiten sind bereits Angaben zu einer als „Standard Range“ bezeichneten Semi-Version zu finden. Tesla nennt dort ein Gesamtzuggewicht von 40 Tonnen, rund 550 Kilometer Reichweite, drei Motoren an den Hinterachsen, bis zu 800 kW/1088 PS Antriebsleistung und ein Leergewicht von 9100 Kilogramm. Als Energieverbrauch werden 1,0 kWh pro Kilometer angegeben. Außerdem nennt Tesla das Megawatt Charging System in der Version MCS 3.2 sowie eine Nachladung von bis zu 60 Prozent der Reichweite in 30 Minuten. Die Angaben sind laut Tesla von der Fahrzeugkonfiguration abhängig. Ob genau diese Daten der auf der IAA angekündigten europäischen Serienausführung entsprechen, hat das Unternehmen bislang nicht ausdrücklich bestätigt.
Specs & launch details for Semi in Europe to be unveiled at IAA Transportation in Hannover, Germany pic.twitter.com/eEXNUU2Y39
— Tesla Semi (@tesla_semi) August 20, 2026
Damit unterscheiden sich die derzeit auf europäischen Tesla-Seiten genannten Werte teilweise von den Angaben auf der US-Webseite. Dort bewirbt Tesla unter anderem eine geschätzte Reichweite von 500 Meilen, umgerechnet rund 805 Kilometer, einen Energieverbrauch von 1,7 kWh pro Meile und eine Ladefähigkeit von bis zu 1,2 MW. Diese US-Daten lassen sich nicht ohne Weiteres auf das europäische Fahrzeug übertragen. Für Fuhrparkbetreiber werden deshalb insbesondere Nutzlast, konkrete Fahrzeugabmessungen, Reichweitenvarianten, Ladeleistung, Preisgestaltung und Liefertermine zu den relevanten Angaben der angekündigten Präsentation in Hannover gehören.
Tesla trifft in Europa auf einen Nutzfahrzeugmarkt, in dem batterieelektrische Lkw zwar deutlich zulegen, aber weiterhin einen kleinen Anteil ausmachen. Nach Daten des europäischen Herstellerverbands ACEA entfielen im ersten Halbjahr 2026 4,8 Prozent der neuen Lkw-Zulassungen in der EU auf extern aufladbare Fahrzeuge. Ihr Absatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 47,7 Prozent. Diesel kam weiterhin auf 92,1 Prozent. Deutschland, die Niederlande und Frankreich standen zusammen für 74 Prozent der Zulassungen elektrisch aufladbarer Lkw in der EU.
Für den praktischen Einsatz des Semi in Europa ist neben den Fahrzeugdaten die Ladeinfrastruktur relevant. Die EU-Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) verpflichtet die Mitgliedstaaten zum schrittweisen Ausbau öffentlich zugänglicher Ladepunkte für schwere Elektro-Nutzfahrzeuge entlang des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Bis Ende 2027 sollen entsprechende Ladestandorte mindestens 50 Prozent des TEN-V-Straßennetzes abdecken.
Kommentare
Matthias meint
Spricht Tesla von Sattelzug, oder nur der Artikel? Denn ein Sattelzug besteht aus Sattelzugmaschine und Sattelauflieger. Es wäre mir neu dass Tesla oder andere LKW-Hersteller auch Auflieger anbieten, oder gar bei jeder Zugmaschine automatisch einen solchen Anhänger mitliefern (womöglich gar mit Roadster drin?). Schließlich haben die Speditionen schon jede Menge von Drittfirmen (Schmitz Cargobull, Krone, Wielton) hergestellte Auflieger in den benötigen Ausführungen, in den Firmenfarben, teils mit Gabelstapler hinten dran.
In Europa haben Zugmaschinen üblicherweise nur eine Hinterachse, der Auflieger drei Achsen mit Einzelrädern, was billiger im Betrieb sei als die in USA üblichen 18-Wheeler mit zwillingsbereiften Doppelachsen, aber leider werden die europäischen Straßen dadurch stärker belastet und mehr Spurrillen verursacht. In Kombination mit dem langen Führerhaus ist ein Semi mit 632cm deutlich länger als die z.B. 586cm von anderen Herstellern. Man wird sehen ob die deutlich andere Konfiguration angenommen wird.
nicko-M meint
Also, wo sind denn nun die 100tsden E-Trucks, die jetzt schon auf
den Strassen sein müssten, die produzieren doch schon alle einige
Jahre und haben die Fabriken und Bänder dazu, die mussten
nämlich nicht erst eine neue Semi-Giga bauen,..ganz einfach,.
die gibts nicht, weil man bei E-Trucks die Leine sogar noch kürzer
hält als bei E-Autos,die wollen alle noch so lange wie es irgendwie
geht die fette Dieselmarge abgreifen,..so simpel,.
der doppelte E-Preis, das sind im prinzip reine Abwehrpreise,
aber sie haben die explodierenden Spritpreise nicht am Schirm
gehabt, sodas jetzt doch jeder E-Trucks will, sie aber nicht
liefern können/wollen und die Kunden schon sauer werden,.
Benz liegt immer noch bei ca.1% E-Trucks, EINEM Prozent, da sieht
man, die meinen es voll ernst mit der E.Mobilität, daran kann auch
kein Elektro-Trucker was ändern, der bekommt seinen Showtruck,das
alle nur glauben wie ernst sie es meinen,..klar, mit 1%,.Lachnummer,.
Benz USA,minus30 %.und Tesla kann sich vor Bestllungen kaum retten,
Watt EV 370 St.,..Costgo 1000 Stck.,..Walmart 500St.,.Amazon 500St.,.
Enride 500St.,usw.
Pepsi hats vorgemacht und sind mehr wie begeistert, dort war auch mal
ein Reporterteam um über ihre Erfahrungen zu berichten,.
Ein Semi-Driver meinte, er fuhr mit 96 % vom Hof ,fuhr seine Tagestour
mit 485 ml(780km) und als er Abends wieder auf dem Hof ankam,
waren noch 12% im Akku, das entspricht einer Totalrange von 925km,.
Semi-Chef Dan Priestley war ja schon mehrmals hier und meinte auch,
den Semi für Europa anzupassen sei null Problem,..
Und in Sachen P/L, Software, Starlink und regelmässigen OtA updates
kann sich jeder vorstellen, wer hier wieder benchmark sein wird,..
Jörg2 meint
„Man hört im Grunde so gut wie überhaupt nichts vom Semi.“
Ich habe gestern gelesen, dass EIN Kunde 500 Einheiten für den US-Markt geordert hat um u.A. die Logistik von Amazon-USA zu betreuen.
„Nichts“?
Powerwall Thorsten meint
Es ist ja wieder wieder amüsant anzusehen, wie schnell FUD David als erster auf jede Tesla Meldung springt, die hier erscheint und sogleich mit seiner völlig haltlosen Diskreditierung vom Leder zieht.
Halten wir fest:
Vor Jahren – als Tesla erstmals 500 Meilen mit einem elektrischen LKW in Aussicht gestellt hatte – haben hier, und dafür gibt es unzählige Quellen deutsche Ingenieure (FH?) und CEOs behauptet, dass das völlig unmöglich sei.
Mittlerweile haben alle hier immerhin dazu gelernt und festgestellt, dass die Physik in Amerika zwar genauso gilt, wie überall auf der Welt – aber dort offenbar besser verstanden und umgesetzt wird.
Nun ist es bei den LKWs ähnlich wie bei den PKWs.
Die Frage ist nicht, ob ein Auto oder ein LKW etwas schneller laden kann, oder ein paar Kilometer weiterfährt.
Die Frage ist und bleibt, ob daraus ein erfolgreiches Geschäftsmodell werden kann.
Im Gegensatz zur deutschen Automobilindustrie hat Tesla bereits mehrfach gezeigt, das zumindest sie in der Lage sind, mit Elektromobilität wirklich Geld zu verdienen.
Das wird bei den Lastwagen aufgrund der hohen vertikalen Integration nicht anders sein als bei den PKWs – davon gehe ich einmal aus.
Da in der Logistikbranche aber mit sehr spitzem Bleistift gerechnet wird, wird sich zeigen, welche Firmen nicht nur einfach LKWs verkaufen, sondern auch gewinnbringend verkaufen können – vor allem auch, wenn dort die Verbrenner zur Quersubventionierung zunehmend wegfallen – wie das ganze Spiel dann ausgeht…
Time will tell.
Aber bis dahin wird David natürlich sein Gift versprühen wo immer und so viel er kann.
Q.E.D.
Rob meint
Der Cybertruck wurde auch in diversen Tesla Centern europaweit ausgestellt, das allein sagt also noch lange nichts darüber aus ob und wann der Semi denn mal nach Europa kommen könnte.
David meint
Das ist ja das lustige daran, dass Tesla seine technischen Daten, die seit Jahren auf der Homepage phantastische Werte verkünden, so wie vorher 800 km Reichweite für den KlapperTruck – waren dann 400 – jetzt relativ aufwändig verbal korrigierte und nicht wie sonst heimlich mit einem Federstrich. Außerdem wurden die Daten verbessert, während sie ja sonst vor Serienstart in Salamitaktik einkassiert wurden.
Der Grund ist ganz einfach: Man hatte die Verbrauchswerte damals frei erfunden und utopisch niedrige Werte genannt. Aber die anderen LKW Hersteller waren in den neun Jahren nicht untätig und haben im Gegensatz zu Tesla wirklich an ihren Produkten gearbeitet und diese Werte in der Praxis deutlich unterboten. So sah man sich seitens Tesla gezwungen, jetzt nachzukorrigieren, um sich nicht vollständig lächerlich zu machen.
Man startet also schon mit einem Defizit, muss erklären, muss abspecken, muss ändern. Zudem hat man keinerlei Service Infrastruktur, und jeder, der mit Tesla einmal Berührung hatte, dürfte erfahren haben, dass das Thema Service dort an allerletzter Stelle steht. Zudem es nicht vorstellbar, wie sie das Fahrzeug zu auskömmlichen Preisen in Europa anbieten wollen. Man darf ja nicht vergessen, der Semi ist ja auch in den USA bereits ein Flop.
Das sah man an der Meldung von Einride, die als Start up ihren halben Börsenwert vernichtet haben, es aber jetzt mal wieder in die Presse schaften. Tesla Portale meldeten es gleich als bisher größte Semi-Bestellung mit 500 Fahrzeugen. Guter Move von Einride. Denn es ist gar keine Bestellung, sondern eine Absicht. So etwas hatten wir schon einmal 2022, als Finn bekannt gab, 12.600 Sion von Sonomotors bestellen zu wollen.
Future meint
Ja, es ist bitter, dass Volvo Trucks und Daimlers Freightliner den Auftrag in USA nicht bekommen haben. Aber Tesla hat wohl das bessere und neuere Produkt und den bessren Preis. Es geht in der Logistik eben nur ums Geld – das ist eben ganz anders als bei den Privatkäufern von PKWs, wo Geld noch im Überfluss vorhanden ist. So geht das eben in Amerika, obwohl Trump es verhindern wollte.
Tomas Angelus meint
Richtig! Alles an dem Abend war frei erfunden.
Von den Daten des Semi bis zu den Werten des neuen Roadster. Alles Lug und Betrug wie bei Nikola.
David meint
Vorsicht, bei Nikola war der Skandal von Shortern aufgebauscht. Denn Iveco hat das fertige Produkt auf den Markt gebracht und der Elektrotrucker ist es lange und begeistert gefahren.
Powerwall Thorsten meint
Hast du auch irgendwelche Belege für deine Kühnen Behauptungen? Sowohl die 800 km mit voller Last als auch der Verbrauch ist mittlerweile mehrfach bestätigt worden was genau kritisierst du also und bitte mit Fakten anstatt mit Meinung -Meinung bekommen wir von David schon täglich genug
Fred Feuerstein meint
Lass ihn doch schwallern. Ich denke jeder kann seinen Text einordnen. Da lohnt keine Einlassung. Es ist mittlerweile allenfalls eines: Belustigend.
„jeder, der mit Tesla einmal Berührung hatte, dürfte erfahren haben, dass das Thema Service dort an allerletzter Stelle steht.“ Sagt David und hat noch nie einen besessen…Ich finde es nur amüsant…
Future meint
Die Creatoren werden in Massen nach Hannover kommen und sie werden Europa fluten mit Content über den Semi. Warum tun die das? Weil Tesla eben mehr Views bekommt als Markführer Volvo und alle anderen zusammen. Aber wichtig ist eben, dass diese dreckige Logistikbranche endlich nachhaltiger wird. Und wenn Tesla nach Europa kommt, dann wird das was machen mit dieser Branche, wenn die Kosten passen. Es geht eben nur ums Geld in der Branche.
NeutralMatters meint
Er mag irgendwann kommen, aber nicht in dieser Form.
Von daher fließt noch viel Wasser den Rhein hinab, bis es dann mal soweit ist.
Die Anderen schlafen in Europa nicht – nicht im geringsten und bauen den Markt, wie deren Kunden bereits seit einiger Zeit auf.
Future meint
Im Rhein fließt immer weniger Wasser, habe ich gehört.
Insofern könnte es schneller gehen mit dem Semi.
eBikerin meint
Für einen relavanten Anteil in Europa müsste entweder die Langenbegrenzung fallen oder eben der Tesla eine andere Form bekommen. Von beidem hört man aber sehr wenig.
Powerwall Thorsten meint
Du glaubst also, dass Tesla die europäischen Regularien fremd sind – Steile These aus der Bürogemeinschaft.
MainTower meint
Man hört im Grunde so gut wie überhaupt nichts vom Semi. Ob er bald in Hannover stehen wird ändert da nicht viel, das ist ein reines Showmobil. Die Fachmedien haben über den Tesla Semi bereits seit längerem nicht mehr groß berichtet, es gab und gibt ja auch nichts zu berichten. Der Boulevard im Kontext mit Elon scheint interessanter zu sein.
Powerwall Thorsten meint
@ Main Tower
Aus der LKW Branche hört man im Allgemeinen nicht so viel in der Öffentlichkeit abseits irgendwelcher Fachpresse – wenn ich mir die Artikel zum Tesla Semi in den letzten Jahren hier im Forum so angucke, ist das nicht zu wenig oder gab es zum e-Actros deutlich mehr Artikel?
Du kannst ja mal recherchieren.
eBikerin meint
Steile These von mir: Thorsten liest entweder Beiträge nicht , oder versteht sie nicht, oder hat schlicht keine passende Antwort. Daher auch seine permanente „Bürogemeinschaft“.
Aber bestimmt hast du ja wenigstens schon irgendwo eine Entwurfskizze für den Tesla Semi in der Europaversion gesehen und kannst mich mit einem Link zum Beitrag erhellen.
M. meint
Du hast in der Eile vergessen, hier einen Zusammenhang zu erfinden.