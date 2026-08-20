Tesla bekräftigt: „Der Semi kommt nach Europa“

Tesla will den vollelektrischen Sattelzug Semi im September auf der IAA Transportation 2026 in Hannover präsentieren. Nach Angaben des Unternehmens sollen dort die Spezifikationen der europäischen Ausführung sowie weitere Details zur geplanten Markteinführung veröffentlicht werden. Die Nutzfahrzeugmesse findet vom 15. bis 20. September statt. Tesla hatte den Semi bereits 2024 auf der IAA Transportation in Hannover gezeigt, nun bekräftigt das Unternehmen seine Pläne für den Europa-Start.

Die angekündigte Vorstellung ist vor allem deshalb relevant, weil sich die technischen und regulatorischen Anforderungen in Europa von denen des nordamerikanischen Marktes unterscheiden. Bislang hat Tesla nicht abschließend erläutert, in welchen Konfigurationen der Semi in der EU angeboten werden soll und wann erste Kundenfahrzeuge ausgeliefert werden. Die aktuelle Ankündigung beschränkt sich auf den Hinweis, dass technische Daten und Einzelheiten zur Einführung auf der Messe veröffentlicht werden sollen.

„Der Tesla Semi ist ein vollelektrischer Sattelzug, der für die Zukunft des Güterverkehrs entwickelt wurde“, so der Hersteller. „Im Vergleich zu herkömmlichen Sattelzügen ist er leistungsstärker und effizienter. Gleichzeitig zeichnet er sich durch geringere Betriebskosten und bessere Fahreigenschaften aus.“

Auf regionalen Tesla-Webseiten sind bereits Angaben zu einer als „Standard Range“ bezeichneten Semi-Version zu finden. Tesla nennt dort ein Gesamtzuggewicht von 40 Tonnen, rund 550 Kilometer Reichweite, drei Motoren an den Hinterachsen, bis zu 800 kW/1088 PS Antriebsleistung und ein Leergewicht von 9100 Kilogramm. Als Energieverbrauch werden 1,0 kWh pro Kilometer angegeben. Außerdem nennt Tesla das Megawatt Charging System in der Version MCS 3.2 sowie eine Nachladung von bis zu 60 Prozent der Reichweite in 30 Minuten. Die Angaben sind laut Tesla von der Fahrzeugkonfiguration abhängig. Ob genau diese Daten der auf der IAA angekündigten europäischen Serienausführung entsprechen, hat das Unternehmen bislang nicht ausdrücklich bestätigt.

Specs & launch details for Semi in Europe to be unveiled at IAA Transportation in Hannover, Germany pic.twitter.com/eEXNUU2Y39 — Tesla Semi (@tesla_semi) August 20, 2026

Damit unterscheiden sich die derzeit auf europäischen Tesla-Seiten genannten Werte teilweise von den Angaben auf der US-Webseite. Dort bewirbt Tesla unter anderem eine geschätzte Reichweite von 500 Meilen, umgerechnet rund 805 Kilometer, einen Energieverbrauch von 1,7 kWh pro Meile und eine Ladefähigkeit von bis zu 1,2 MW. Diese US-Daten lassen sich nicht ohne Weiteres auf das europäische Fahrzeug übertragen. Für Fuhrparkbetreiber werden deshalb insbesondere Nutzlast, konkrete Fahrzeugabmessungen, Reichweitenvarianten, Ladeleistung, Preisgestaltung und Liefertermine zu den relevanten Angaben der angekündigten Präsentation in Hannover gehören.

Tesla trifft in Europa auf einen Nutzfahrzeugmarkt, in dem batterieelektrische Lkw zwar deutlich zulegen, aber weiterhin einen kleinen Anteil ausmachen. Nach Daten des europäischen Herstellerverbands ACEA entfielen im ersten Halbjahr 2026 4,8 Prozent der neuen Lkw-Zulassungen in der EU auf extern aufladbare Fahrzeuge. Ihr Absatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 47,7 Prozent. Diesel kam weiterhin auf 92,1 Prozent. Deutschland, die Niederlande und Frankreich standen zusammen für 74 Prozent der Zulassungen elektrisch aufladbarer Lkw in der EU.

Für den praktischen Einsatz des Semi in Europa ist neben den Fahrzeugdaten die Ladeinfrastruktur relevant. Die EU-Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) verpflichtet die Mitgliedstaaten zum schrittweisen Ausbau öffentlich zugänglicher Ladepunkte für schwere Elektro-Nutzfahrzeuge entlang des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Bis Ende 2027 sollen entsprechende Ladestandorte mindestens 50 Prozent des TEN-V-Straßennetzes abdecken.