Renaults Zukunftsplan: Klassiker, Ikonen und komplett neue Modelle

Renault ist dran an der Neugestaltung wichtiger Modellreihen wie Clio und Renault 5. Laut Markenchef Fabrice Cambolive liegt das primäre Ziel der Franzosen aktuell darin, ganz neue Modelle in das bestehende Portfolio aufzunehmen. Das Unternehmen strebt eine ausgewogene Struktur an, die zu einem Drittel aus „ikonischen Fahrzeugen“ wie den Neuauflagen von Renault 4 und 5 sowie Twingo, zu einem Drittel aus etablierten Klassikern wie Clio und Scenic sowie zu einem Drittel aus rein neuen Entwürfen bestehen soll.

Der Hersteller hat in den letzten Jahren auf retro-inspirierte Elektroautos wie Renault 4, 5 und Twingo sowie neue SUVs gesetzt und damit Erfolge erzielt. Cambolive betonte jedoch im Gespräch mit Autocar, dass das Portfolio nicht allein durch Retro-Modelle gefüllt werden soll. Jedes Modell müsse in die moderne Ära passen. Er erklärte dazu: „Man kann retro gehen, wenn man einen Zweck hat, aber wenn man keinen hat, wird man scheitern.“

Bei der Entwicklung des Nachfolgers des Clio konzentriert sich Renault auf das B-Segment (Kleinwagen) ohne SUV-Charakter. Dieser Teilmarkt wird von der Marke bisher als unbesetzt betrachtet. Der neue Clio soll dabei nicht im Retro-Stil gestaltet sein, sondern als Fortführung einer etablierten Modellreihe fungieren. Details zum Antrieb sind noch offen, wobei insbesondere eine rein elektrische Ausführung zum Zeitpunkt der Markteinführung wahrscheinlich ist.

Nächste Plattform für E-Autos und Range-Extender

Die Plattform der nächsten Generation ist so konzipiert, dass sie sowohl vollelektrische Antriebe als auch sogenannte Range-Extender ermöglichen können. Letzteres sind Elektroautos mit kompaktem Verbrenner exklusiv als Stromgenerator zum Aufladen der Fahrbatterie. Renault verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2030 zu einer hundertprozentigen Elektrifizierung zu gelangen, wobei die Hälfte der Flotte aus reinen Stromern bestehen soll.

Für den neuen vollelektrischen Renault 5 ist laut dem Chef des Herstellers eine zweite Generation geplant. Cambolive merkte an: „Ich weiß nicht, ob wir den R5 in fünf Jahren neu erfinden werden, aber wir werden versuchen, etwas auf den Markt zu bringen, das hinsichtlich der Attraktivität des Autos bahnbrechend ist.“ Man analysiere derzeit die Erfolgsfaktoren des aktuellen Modells genau.

Ein kommendes Update des Renault 5 soll leistungsstärkere Motoren und eine größere Batterie beinhalten. Die Entwickler haben Schwachstellen an dem beliebten Elektro-Kleinwagen identifiziert. Cambolive merkte an, dass diese Fehler erkannt wurden, bevor Kunden Rückmeldungen dazu gaben. Es gehe nicht darum, lediglich Schwächen auszugleichen, sondern einen zusätzlichen Mehrwert zu schaffen.

Der Erfolg des Renault 5 beruhe laut Cambolive darauf, keine Kompromisse eingegangen zu sein. Trotz interner und externer Stimmen, die auf Hybridmotoren drängten, wurde am reinen Elektrokonzept festgehalten. Das Ziel sei es, den Fahrspaß und den Nutzwert über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu betonen.