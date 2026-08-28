BMW erweitert aktive Sicherheitsfunktionen mit der „Neuen Klasse“

Mit dem Marktstart der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ und deren auch für andere Antriebe geeigneten Technologien erweitert BMW die serienmäßige Ausstattung mehrerer Baureihen um aktive Sicherheits-Assistenzsysteme. Den Anfang machte der iX3 als erstes Serienmodell der Neuen Klasse. i3, X5, 7er und weitere Baureihen sollen folgen.

Die Assistenzsysteme unterstützen in kritischen Fahr-, Park- und Ausstiegssituationen. BMW verweist auf Datenanalysen einer intelligent vernetzten Fahrzeugflotte in Europa, die allein im vergangenen Monat 1,6 Milliarden Kilometer zurücklegte: Rund acht Millionen Mal seien Kunden visuell und akustisch vor möglichen Kollisionen gewarnt worden, in 243.977 Fällen griffen Assistenzfunktionen aktiv in Lenkung oder Bremse ein. Entwicklungsleiter Mihiar Ayoubi beschreibt die Funktionen als „stille, intelligente Begleiter im Hintergrund – unaufdringlich aber effektiv, wenn es in kritischen Situationen darauf ankommt“.

„BMW Symbiotic Drive“ soll das Zusammenspiel zwischen Fahrer und Assistenzsystemen verbessern und berücksichtigt dafür unter anderem Lenkverhalten und Blickrichtung. Der Spurhalteassistent warnt und lenkt nur bei erkanntem unbeabsichtigtem Verlassen der Spur oder drohender Kollision. Bei bewusst eingeleiteten Manövern greift er nicht ein, sofern keine Kollision oder kein Verlassen der Fahrbahn absehbar ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Die weiterentwickelte Ausstiegswarnung überwacht mithilfe der Seitenradare den Verkehrsraum um das stehende Fahrzeug und erkennt sich nähernde Fahrzeuge, Fahrräder oder andere Verkehrsteilnehmer. Bei erkannter Kollisionsgefahr verzögert das elektronische Türschloss das Öffnen der Tür, bis die Gefahr vorüber ist.

Zu den weiteren Funktionen zählen ein Notfall-Lenkeingriff, der innerhalb der eigenen Fahrspur automatisch an Hindernissen vorbeiführen oder bei seitlicher Kollisionsgefahr ausweichen kann, sowie ein Notbremsassistent mit Ausweichhilfe. Der Aufmerksamkeitsassistent mit Nothalt kann bei erkannter Fahruntüchtigkeit kurzzeitig die Fahrzeugführung übernehmen, kontrolliert anhalten, den Warnblinker aktivieren und einen eCall auslösen. Beim Parken und Rangieren können unter anderem die Active Park-Distance-Control, eine hintere Notbremsfunktion und eine Anfahrüberwachung eingreifen.

Die aktuelle Fahrsituation und erkannte Objekte werden über die verbesserte Assisted View im BMW Operating System X im Zentraldisplay, im Panoramic Vision oder optional im 3D Head-Up Display dargestellt. Im iX3 und nachfolgenden Modellen laufen neue aktive Sicherheitsfunktionen sowie automatisierte Fahr- und Parkfunktionen auf dem zentralen „Superbrain of Automated Driving“ zusammen. Der erstmals wassergekühlte Hochleistungsrechner verfügt nach BMW-Angaben über rund 20-mal mehr Rechenleistung als das Vorgängersystem.