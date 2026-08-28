Sieht so der VW ID. Tiguan als Nachfolger des ID.4 aus?

Ein neues Kurzvideo des YouTube-Kanals Autogefühl zeigt wohl einen teilgetarnten Prototypen des umfassend überarbeiteten elektrischen VW-SUV ID.4. In den Medien wird das Elektroauto als künftiger ID. Tiguan bezeichnet. VW hat verkündet, dass der ID.4 grundlegend erneuert und umbenannt wird, den Namen ID. Tiguan bislang aber nicht bestätigt.

Trotz der Tarnfolie sind mehrere Änderungen gegenüber dem aktuellen ID.4 sichtbar. Die Frontpartie ist neu gestaltet, hinzu kommen eine veränderte Lichtgrafik und klassische Bügeltürgriffe. Auch das Heck unterscheidet sich deutlich vom bisherigen Modell. Aus den Aufnahmen lassen sich dagegen keine belastbaren Aussagen zu Abmessungen, Aerodynamik, Batterie, Antrieb oder Ladeleistung ableiten.

VW selbst spricht für 2026 von einem „neuen ID.4“. Bereits früher hatte die Marke angekündigt, etablierte Modellnamen künftig auch für Elektroautos zu verwenden – erstes konkretes Beispiel ist der ID. Polo. Produktkommunikationschef Stefan Voswinkel bestätigte im April zudem, dass der ID.4 im Zuge der umfassenden Modellpflege einen neuen Namen erhält, ohne dabei die konkrete Bezeichnung offiziell zu nennen.

Der in Medien verwendete Name ID. Tiguan knüpft an eine der volumenstärksten Baureihen von VW an. Die Wolfsburger bezeichnen die Baureihe seit Längerem als das meistverkaufte Modell des Konzerns. Die parallele Nutzung etablierter Namen für Verbrenner- beziehungsweise Hybridmodelle und künftig auch reine E-Autos ist Teil der neuen VW-Namensstrategie.

Zu Batteriegrößen, Zellchemie, Motorleistungen, WLTP-Reichweiten und maximaler DC-Ladeleistung des überarbeiteten ID.4 liegen bislang keine vollständigen offiziellen Seriendaten vor. VW hat lediglich angekündigt, den neuen ID.4 noch in diesem Jahr vorzustellen.

Der ID.4 gehört weiterhin zu VWs zentralen batterieelektrischen Modellen in der europäischen Mittelklasse. Das aktuelle Modell bleibt voraussichtlich im Verkauf, bis der Hersteller Preise, Ausstattungen und technische Daten der überarbeiteten Version veröffentlicht. Bereits feststeht, dass die SUV-Coupé-Variante des ID.4 namens ID.5 keinen Nachfolger erhält.