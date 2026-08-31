VWs neues 20.000-Euro-Elektroauto wird laut Bericht ID. Up heißen

VW bereitet die Serienversion des 2025 vorgestellten Elektro-Kleinstwagens ID. Every1 (Artikelbild) vor. Als Modellname wurde inzwischen laut dem Portal motor.es „ID. Up“ bestätigt. Volkswagen selbst spricht mit Blick auf das kommende Modell bislang weiter nur von der Serienversion des ID. Every1.
Gesichert ist die technische Rolle des kleinen Elektroautos. Es soll als erstes Konzernmodell eine Ausführung der neuen Software-Defined-Vehicle-Architektur (SDV) aus dem Gemeinschaftsunternehmen Rivian and Volkswagen Group Technologies, kurz RV Tech, erhalten. Das Joint Venture mit dem US-Elektroauto-Startup entwickelt eine zonale Elektronikarchitektur und die zugehörige Software. Damit sollen Fahrzeugfunktionen stärker über zentrale Rechner gesteuert und nach dem Kauf einfacher per Over-the-Air-Updates aktualisiert oder erweitert werden können.
Die Entwicklung hat inzwischen die Erprobungsphase erreicht. Volkswagen teilte im März mit, dass RV Tech mehrmonatige Wintertests mit Referenzfahrzeugen von VW, Audi und der wiederbelebten US-Geländewagen-Marke Scout abgeschlossen habe. Ansonsten setzt VW bei dem neuen Strom-Kleinstwagen auf seinen bewährten modularen E-Antriebsbaukasten mit Frontantrieb.
Die im letzten Jahr gezeigte Studie ist 3,88 Meter lang und verfügt über einen 70 kW/95 PS starken Elektromotor. VW nannte für das Konzept mindestens 250 Kilometer Reichweite und eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Diese Werte beziehen sich ausdrücklich auf die Studie. Vollständige technische Daten der Serienversion hat der Hersteller bislang nicht veröffentlicht. Es werden wie bei anderen E-Autos der Marke mehrere Versionen mit unterschiedlicher Leistung und Reichweite erwartet.
VW positioniert das neue Modell als elektrischen Einstieg in seine Produktpalette und hat für die Serienversion einen Preis von rund 20.000 Euro angekündigt. Damit liegt das Fahrzeug unterhalb des ab 24.995 Euro bestellbaren neuen ID. Polo. Die Wiederaufnahme eines weiteren früheren Modellnamens würde zur künftigen Namensstrategie der Marke passen: VW hat mit dem Kleinwagen ID. Polo begonnen, etablierte Modellbezeichnungen mit dem E-Auto-Kürzel ID. auf seine Elektroautos zu übertragen.
Für die Serienversion des ID. Every1 ist ein Rückgriff auf den up! naheliegend. Dieser ursprünglich als reiner Verbrenner entwickelte Kleinstwagen wurde 2023 einschließlich seiner batterieelektrischen Variante e-up! eingestellt. Zwischenzeitlich war von ID.1 als Name für VWs neues Einsteiger-Elektroauto die Rede, das gilt inzwischen aber als unwahrscheinlich.
Kommentare
MK meint
Ich glaube, relevant für interessierte ist weniger, wie genau das Fahrzeug heißt oder welche Software unter der Oberfläche werkelt. Relevant ist doch: Wann kommt das Fahrzeug endlich auf den Markt?
Futureman meint
Keine Angst, sobald der auf den Markt kommt, sind die Verantwortlichen „überrascht“ von der Nachfrage und es werden nur so viel verkauft, wie es zur Erfüllung der CO2-Quoten braucht. Alles darüber bedienen dann Leapmotor, MG, BYD und Co, damit sich später alle wundern, warum die Asiaten so viel mehr E-Autos verkaufen.
MK meint
@Futureman:
Ja, man sieht es ja leider grade wieder beim Raval: Wie viel mehr Kunden wohl noch bestellt hätten, wenn die Lieferzeiten nicht jetzt schon so elendig lang wären?
M. meint
Ich würde an der Stelle einen gewissen anderen Hersteller anführen, der vor ein paar Jahren ein Modell unterhalb dem aktuellen Modell plante und dann feststellte, dass sich das gar nicht lohnt.
Was meinst du – hat der wieder mal Unsinn geredet? Wäre er heute von der Nachfrage überrascht?
Oder haben die es einfach nicht kostendeckend auf die Reihe bekommen, allen „Innovationen“ zum Trotz?
CaptainPicard meint
Ende 2027.
David meint
Gut, aber das ist doch lange bekannt. Der Release Termin ist die IAA Mobility 2027 in München.
South meint
Der VW Up hat sich damals ja sehr gut verkauft, bevor er von VW vom Markt genommen wurde, deshalb könnte der VW ID Every1 (was ein komischer Name ;-) ) da gut reinkommen. In der Klasse gehts halt primär um den Preis… Accugröße bzw. Ladeleistung sind hier jetzt nicht so wichtig….
David meint
Nachvollziehbar, die Nomenklatur. Der up hat ja einen ausgezeichneten Ruf und besonders der e-up, dessen Geräusch- und Federungskomfort für die Klasse führend waren. Spannend ist aber der Schritt, hiermit den bewährten Baukasten mit der Zonenarchitektur zu verheiraten. Wir sind ja nicht im Labor, sondern in der Großserie. Umgeben auch von Herstellern, die seit 2013 dieselbe gruselige Melange aus Zentralkomponenten und dislozierten Steuergeräten verbauen. Bei denen wäre es eine Disruption, weil eine zeitgemäße E/E Architektur extrem teurer würde – mehr als man sich aktuell leisten kann – und zur Folge hätte, dass man alle bisher vernetzten Fahrzeuge abkoppeln und von der Entwicklung abschneiden müsste.
Ben meint
Haste eigendlich jemanden schonmal logisch erklären können warum dein AG VW ab 2030 4 deutsche Werke schließen wird aber Grünheide weiterhin zusätzlich 1500 MA sucht ?
Fred Feuerstein meint
Entfernt. Bitte verfassen Sie konstruktive Kommentare. Danke, die Redaktion.
M. meint
Zähl mal kurz, wie viele Werke VW in Deutschland schließen kann, bis man nur noch eins hat.
Oder mach das für Europa, für Südamerika, für China,…
Vielleicht fällt dir dann was auf. Aber sicher bin ich mir nicht…
Futureman meint
Also knapp 10 Jahre später hat man den gleichen Software (Erprobungs-) Stand wie Tesla. VW war schon immer „schnell“ darin, neue Trends und Techniken umzusetzen. Immerhin haben sie dann oft trotzdem zahlreiche Fahrzeuge verkauft. Allerdings gehen die Entwicklungen immer schneller und VW kommt kaum noch hinterher.
MainTower meint
Du willst damit sagen, VW hat jetzt einen Kleinstwagen mit aktuellster ( Tesla) Technik?! Etwas, was Tesla selbst nie geschafft hat und auch nie schaffen wird, auch nicht 2 klassen höher als Tesla M2
Stark von dir das endlich anzuerkennen.
David meint
Bei dir schreibe ich solche Statements einfach deiner Unwissenheit zu. Das ist ja das traurige, dass mit Menschen deines Zuschnitts ernsthaft wagen, bei solchen Themen mitzureden
Tesla hat keine einheitliche Architektur, sondern einen Gemischtwarenladen aus zentralen Komponenten und Steuergeräten in der Peripherie. Das bedeutet, sie sind weit weg von einem zentralen Ansatz. Hätten sie den, wäre der unterlegene Ansatz. Üerlegen ist der zonale Ansatz, wenn man in auch räumlich lebt.
Das ist bei RV-Tech der Fall. Eine Entwicklung, die es bei Rechenkapazitäten außerhalb des Autos schon lange gibt. Man ist resilienter und bleibt hochverfügbar, wenn man die Leistung verteilt, Bei einem Auto ist das erst recht erforderlich. Denn man muss immer den Ausnahmefall im Blick haben und z.B. alle Zonencontroller an den Fahrzeugecken werden durch ihre „Kollegen vertreten“, falls erforderlich.
Futureman meint
Also das Ziel ist, möglichst viele Kabel (sprich Material) und viele verschiedene Komponenten von unterschiedlichsten Herstellern zu mischen? Dazu eine fremd eingekaufte Software, die sich nur in der Werkstatt (teuer) aktualisieren lässt? Denn von VW selbst kommt kaum etwas aus dem eigenen Konzern. Fast alles wird zugekauft und dabei wir auf die 5te Cent-Stelle der Preis gedrückt. Da ist es klar, das kaum was anständiges rauskommen kann.
Evtl. wäre es für VW besser, es so wie Stellantis zu machen und einfach ein komplett fertiges Auto zu nehmen und ihr eigenes Logo drauf kleben. So machen sie es in China ja inzwischen auch schon.
David meint
Wie gesagt, die Fragen zeigen, dass du es nicht wahrhaben willst: Dein Lieblingshersteller ist auch da abgehängt! Aber ich beantworte die Frage trotzdem gerne, dann eben für die anderen:
Rivian hatte bei der R2-Vorstellung modellhaft gezeigt, wieviel Kabel durch eine räumlich gemeinte Zonenarchitektur eingespart wird: 3,7 km plus 60% der Steckverbinder und 70% der Hochvoltkabel. Dabei ist nicht nur die Gewichtsersparnis und Kostenersparnis interessant, sondern die doppelt gehärtete Resilienz.
Das meint nicht nur den Fakt, dass sich die Komponenten vertreten können, sondern zum Beispiel Steckverbinder sind Fehlerquellen im Sinne eines angewandten Six Sigma. Anders gesagt: für einen Steckverbinder, der gar nicht da ist, muss man die Ausfallwahrscheinlichkeit nicht berechnen und im Blick haben.
M. meint
Vermutlich hast du es nicht gemerkt, aber Tesla hat der Größe gar nichts, worauf man Software installieren könnte.
Alle Überlegungen sind ab der Erkenntnis doch hinfällig.
F. K. Fast meint
Wichtiger als der Name wird mir sein:
– wann das Modell ausgeliefert werden soll,
– ob die Bedienbarkeit mit Tasten und Drehreglern gegeben ist (Rivian scheint grosser Fan von Touchdingens zu sein),
– ob es essentielle Dinge wie Sitzheizung gegen geringen Aufpreis auch im Basismodell geben wird, oder ob man zum 5000 EUR teureren Modell greien muss, um Dinge zu bekommen, die woanders serienmässig sind,
– ob es längere Garantien (also länger als 2 Jahre + 3 Jahre gegen hohen Aufpreis) geben wird.
EdgarW meint
– Ende nächsten Jahres (2027) war bisher die Ansage
– ja, such gerne nach Bildern des Armaturenbretts suchen, die Rivian-Software wird dafür natürlich angepasst – wie auch für weitere Dinge, die im VW-Konzern üblich sind
– wird wie im ID. Polo und ID.3 Neo sein, Sitz- und Lenkradheizung bereits verbaut, aber deaktiviert, kann man anschließend online aktivieren oder bei Bestellung mitbestellen als Winterpaket, beim ID. Polo ist das inkl. 2-Zonen-Climatronic (Serie: eine Zone) für dort 545 Euro. Nur Lenk- und Sitzheizung online aktivieren (ohne 2-Zonen-Klima) dürfte günstiger sein.
– wie bisher, schätze ich. die Batterie hat natürlich mindestens 8 Jahre oder 160.000km Garantie. 2 Jahre auf alles, Beim ID Polo kosten 3 Jahre zusätzlich bis 50.000km 690 Euro, beim ID.3 Neo sind’s 920 Euro, beim ID. Up dann also weniger als beim ID. Polo, sicherlich unter 600€. Muss man halt mit in den Kaufpreis mit einberechnen. Ich hab sie in 13 Jahren (Octavia 2009 neu gekauft und auf 5 Jahre verlängert, Ioniq 2018 neu gekauft und auf 8 Jahre verlängert) einmal beansprucht, für einen defekten Innenraumlüfter damals im Octavia – wobei ich nicht mehr sicher bin, ob das inner- oder außerhalb der Regelgarantie war. Ich würde aber auch immer die Garantieverlängerung mit kaufen, wie ich’s ja auch 2mal gemacht hab.
CaptainPicard meint
Welche Relevanz sollen die Vorlieben eines amerikanischen Herstellers von Geländewagen und Pickup-Trucks haben wenn es über die Bedienkonzepte eines Kleinstwagens eines komplett anderen Herstellers auf einem anderen Kontinent geht?
Die Studie zeigt doch wie das Bedienkonzept aufgebaut sein wird, nämlich ziemlich exakt genauso wie beim ID Polo. Wäre ja auch absurd wenn sie jetzt für jedes Modell was anderes machen würden, diese Elemente müssen doch millionenfach eingesetzt werden damit man von den Skaleneffekten profitiert. Jetzt hat VW jahrelang ein neues Interior entwickelt, jetzt werden sie das auch in jedes neue Modell und in jeden Facelift reinstecken.
eBikerin meint
– ob es essentielle Dinge wie Sitzheizung als ob eine Sitzheizung in einem günstigen Kleinstwagen essentiell wäre.
oder ob man zum 5000 EUR teureren Modell greien muss, um Dinge zu bekommen, die woanders serienmässig sind,
Welches 20K eAuto hat denn eine Sitzheizung serienmässig. Beim Inster muss man zur Variante Trend greifen – kostet dann aber auch 26.650 Euro. Beim Leapmotor t03 ist es auch nicht serienmässig – hab auch sonst keine gefunden. Genau wie beim Twingo.
F. K. Fast meint
Gerade Sitzheizung ist in einem Kleinstwagen, der vor allem günstig im Kauf und Unterhalt sein soll, relevant, weil man sich da die oft erheblich teurere Wärmepumpe sparen kann. Selbst wenn man sie selbst nicht als wichtig einstuft, würde ich mir wünschen, die Entscheidung dem Kunden zu überlassen – auch im Basismodell.
M. meint
Was Rivian an der Stelle macht, ist doch völlig egal. Rivian baut SW zusammen, wo es gefragt wird, ein Auto in der Größe haben die nicht, und werden sie wohl auch nie haben. Wohin die Reise bei VW bei Tasten & Co. angeht, kann man doch am ID.Polo erkennen.
Dass man die Sitzheizung gegen Aufpreis bekommen sollte, das unterstütze ich aber.
David meint
Es gibt im VW keine Rivian Software. Ganz einfach gesprochen, gibt es eine Betriebsschicht und die besteht zu 80 % aus Open Source und zu 20% aus RV-Tech know-how. Die dient dazu, dass die Hardware miteinander arbeiten kann. Wie ein BIOS, nur permanent. Darauf sitzt ein Betriebssystem mit UI und das ist von VW. Das bedeutet, die gesamte Bedienbarkeit ist ausschließlich ein VW Thema.
CaptainPicard meint
Mir persönlich hätte ID Lupo besser gefallen, der Lupo galt ja als relativ hochwertiges Auto für das Segment.
Mäx meint
Im Prinzip ist das alles nichts neues und war so fast identisch bereits im OG e-Up vorhanden.
Unterschied dürfte nur sein, dass der Deckungsbeitrag besser ist (also nicht mehr stark negativ).