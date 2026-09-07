VW ID. Polo stark nachgefragt und auf Monate ausverkauft

Der ab 24.995 Euro angebotene Elektro-Kleinwagen VW ID. Polo verzeichnet bereits vor seinem offiziellen Verkaufsstart eine hohe Nachfrage. Laut der Automobilwoche liegen europaweit mehr als 30.000 Bestellungen vor. Die Resonanz übertreffe insbesondere in Deutschland die ursprünglichen Erwartungen deutlich.
Die hohe Nachfrage führt zu längeren Lieferzeiten. Ein Chef einer großen VW-Autohausgruppe gab gegenüber dem Branchenportal an, dass die gesamte Reihe des ID. Polo ausverkauft sei und eine Wartezeit von mindestens zehn Monaten bestehe. Seit der Öffnung der Orderbücher für den Vorverkauf Ende April konnten Kunden Fahrzeuge bestellen, ohne das rund vier Meter lange Elektroauto zuvor live gesehen oder Probe gefahren zu haben.
VW teilte der Automobilwoche auf Anfrage mit, dass die Kombination aus „sehr positiver Kundennachfrage“ und den langfristig geplanten Produktionskapazitäten im spanischen Werk Martorell aktuell längere Lieferzeiten verursache. Die genauen Liefertermine hingen von der individuellen Konfiguration ab. Man arbeite intensiv daran, die Produktion schrittweise hochzufahren, um die Wartezeiten zu reduzieren.
Verfügbarkeit besteht für vorkonfigurierte Fahrzeuge, die Händler in Kontingenten auf Lager haben und mit dem Verkaufsstart verfügbar sind. Insidern zufolge verzeichnet auch die zum Start ab 36.525 Euro kostende SUV-Variante des ID. Polo namens ID. Cross einen sehr guten Auftragseingang, so die Automobilwoche.
Kommentare
David meint
Das ist geradezu köstlich, wie diese Nachricht wieder die Menschen eines bestimmten Lagers triggert. Und noch mehr ärgert wohl, dass ich das bereits angesagt hatte.
Natürlich übernimmt VW von null auf Hundert das B-Segment. Sie haben keine Konkurrenz. Das ist der Fehler der anderen, sie so eine Lücke im Angebot zu lassen, dass VW mit vier verschiedenen Fahrzeugen zeitgleich da reinstoßen kann.
Gut, Tesla hat vermutlich eingesehen, dass sie gar nicht so günstig produzieren können. Aber wo sind Renault und Stellantis? Zwei Konzerne, die klassischerweise das B-Segment besetzen. Ja, sie haben da was. Aber viel zu wenig. Und wo sind die Japaner? Einen Yaris als BEV gibt’s nicht.
Für VW ist die Situation in Ordnung. Wettbewerb kostet nur Geld.
EVrules meint
„Für VW ist die Situation in Ordnung.“
Ach David, deine Kommentare werden auch immer absonderlicher. Du beklagst die Mitbewerber, die besser dastehen als VW oder die VAG.
Deiner Meinung kann man einen mehr als geringen Mehrwert beimessen.
Jörg2 meint
Es wird auch weiterhin so verfahren:
80% der VW-BEV verbleiben in den konzerneigenen Büchern. Sie gehen in die Bücher des VWFS. Kein Verkauf an Endkunden.
90% dieser Fahrzeuge werden zu Ramschleasingraten in die Firmenflotten und sonstige Leasingnehmer gegeben. Die restlichen 10% sind Finanzierungen.
So erzeugt man zwar keinen sinnvollen Deckungsbeitrag für den Konzern, sichert aber die Zulassungszahlen für die Erreichung der CO2-Flottenziele.
Die Erstorderwelle ist fast ausschließlich die „Bestellung“ des VWFS.
hu.ms meint
Wie man oben lesen kann bekommt man margenstärkere modelle schneller: grosser akku, viel zusatzausstattung = hoher gesamtpreis.
Und dann vermute ich, dass die kapazitäten beschränkt sind, weil nur zuliefer-akkuzellen verbautwerden können. Die eigenprodukion von zellen in S fehlt aktuell !
CaptainPicard meint
VW braucht 10 Monate um 30.000 Bestellungen abzuarbeiten? Was ist denn das für ein Produktionshochlauf?
David meint
Klar, wenn das Arbeitsumfeld sehr klar umrissen ist wie ein großer Hof und ein Besen, dann ist die Situation einfach zu verstehen. Nur, weil man das versteht, sollte man sich nicht anmaßen, beim Thema Produktionssteuerung in der Automobilindustrie mitzureden.
Es handelt sich um eine Größenordnung um die 200.000, was die Vorbestellungen der Vierlinge insgesamt angeht. Denn Großkunden können vorreservieren. Und diese Reservierungen werden seitwärts in Chargen in das Bestellsystem eingespielt. Und davon kriegen nicht 30.000 das Kleid des ID Polo, sondern mit diesen Großbestellern vermutlich ich eher 60.000.
Und jetzt kommt die große Überraschung: Während sie abgearbeitet werden, werden die Bestellungen mehr. VW hat ja nicht einen Bestellstopp für 10 Monate verhängt. Wobei das natürlich noch kommen kann. Was kann VW dafür, dass die anderen Hersteller nicht ihre Hausaufgaben gemacht haben? Es war doch klar, dass nach der Kompaktklasse das B-Segment die nächste Haltestelle sein wird. Neue Technik kommt immer top down.
Future meint
Endlich kommt der Kleinwagen zurück. Hier wurde ja immer wieder behauptet, dass niemand mehr einen Kleinwagen wolle. Das hat sich VW wohl auch so gedacht. Aber es fehlte offenbar nur das Angebot an billgen elektrischen Kleinwagen. Jetzt ist es da und sofort ausverkauft. Das kannten wir ja damals schion vom eUp. Hoffentlich kriegt es VW auf die Reihe, dieses mal mehr zu liefern. An der Nachfrage nach Elektroautos können die Probleme von VW jedenfalls nicht liegen.
hu.ms meint
Es gibt doch schon länger gutes angebot bei kleinwagen-BEV: mini, R4, R5, e209, e2009, corsa, dacia usw.
Warum sollten soviele auf die VW-vierlinge gewartet haben ?
Sind die etwa besser bei P/L ?
David meint
Neue Technik kommt nie bottom up, sondern immer top down. Jetzt ist das B-Segment dran. Das meint nicht, dass es vorher da gar nichts gab. Aber jetzt haben wir hier ein sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne dass der Hersteller zubuttern muss. Das ist doch der Punkt und da sind die anderen noch nicht. Da ist nur VW und ein bisschen der Hyundai Konzern.
Future meint
Es geht doch nicht immer um P/L. Es geht darum, was der Verkäufer des Vertrauens empfiehlt. Geld genug ist da. Vielen ist doch dabei auch ein Produkt aus heimischer Fertigung wichtig.
Micha meint
Einerseits meckern, dass die Verbraucher beim „Verbrenner-Aus“ nicht mitziehen, aber dann von der Nachfrage überrascht sein und nur auf Sparflamme produzieren. Kennt man von VW leider seit Jahren so.
Powerwall Thorsten meint
Was hat @Futureman noch vor dem Wochenende prognostiziert?
Man gibt sich wieder einmal überrascht.
Es werden bestimmt auch die schlecht ausgestatteten, die dann vielleicht wirklich „nur“ 20.000€ kosten, zuerst ausgeliefert (Ironie off)
MK meint
„VW teilte der Automobilwoche auf Anfrage mit, dass die […] langfristig geplanten Produktionskapazitäten im spanischen Werk Martorell aktuell längere Lieferzeiten verursache.“
Anders gesagt: Man hat sich verkalkuliert und einerseits zu wenig Teile bei den Zulieferern bestellt und andererseits zu wenig Kapazitäten in den Werken für die Produktion dieser Modelle freigeräumt, während man gleichzeitig von massiven Überkapazitäten im Produktionsnetzwerk spricht. Da hat wohl ein Vorstand schlechte Arbeit geleistet…und ja, sowas braucht einen mehrjährigen Vorlauf. Grade deswegen ist die Fehlkalkulation so dramatisch: 2021 kündigte man an, dass man Ende 2025 eigentlich wieder bei 10 Mio. Autos pro Jahr und davon mindestens 20% BEV sein wolle. Hätte man dieses Ziel damals nicht nur behauptet, sondern auch tatsächlich verfolgt, wären demnach 2 Mio. BEV letztes Jahr kein Problem gewesen. Tatsächlich geschafft hat man nicht mal 1 Mio. und musste schon da wegen Teilemangels Kunden mit Wartezeiten von 1 Jahr und länger vertrösten.
hu.ms meint
Ich glaube, es fehlen der vorgesehene anteil an selbst produzierten akku-zellen.
Gunnar meint
30.000 Bestellungen und 10 Monate Wartezeit. Was für eine krasse Fehlplanung. Setzen Sechs für den Vertrieb und die Marktanalyseabteilung von VW. Wie kann man nur sie ängstlich planen? War doch vorher klar, dass das Fahrzeug massenhaft verkauft wird.
brainDotExe meint
Niemandem war klar, dass die aktuelle Nachfrage so hoch ist. Oder hast du den Iran-Krieg vor 4-5 Jahren auf der Bingo Karte gehabt?
Dann noch in einem Segment, was rückläufige Nachfrage hat.
CaptainPicard meint
Auch vor dem Irankrieg sind die Verkaufszahlen von Elektroautos bereits wieder nach oben gegangen. Selbst wenn jetzt um 50% mehr Elektroautos verkauft werden als man vielleicht gedacht hätte (30% Marktanteil statt 20%), erklärt das nicht warum man 10 Monate für 30.000 Autos braucht.
Justin Case meint
Mal schauen, wie VW der eigenen Belegschaft erklärt, warum man offenbar gut nachgefragte Modelle eher homöopathisch im Ausland produziert und gleichzeitig im Inland Werke schließen möchte.
hu.ms meint
Ganz einfach:
gehälter, energie und bürokratie in S einiges günstiger als in D.
Justin Case meint
10 Monate und 30.000 macht einfach keinen Sinn. Economies of scale hebt man damit nicht.
F. K. Fast meint
Kann er evtl. auch in Z produziert werden (statt das Werk zu schliessen)?
Future meint
Die Produktion von Elektroautos in Deutschland ist für VW nicht rentabel.
David meint
Gnade Gott der Konkurrenz! Schlecht gealterte Widersprüche zu meinen Meldungen von vor ein paar Wochen, dass alle Vierlinge auf Monate ausverkauft sind. Das liegt daran, dass bestimmte Großkunden intern Kontingente reservieren können, die erst gar nicht im Bestellsystem auftauchen, sondern die werden zu einem Zeitpunkt X aufgespielt und verdrängen dann u.U. klassische Kunden.
Natürlich könnte VW nicht wissen, was der Donald am Iran für gute Ideen hat. Und natürlich war zu dem Zeitpunkt der Produktionsplanung noch nicht klar, dass es wieder eine Elektroautoförderung geben würde. Aber es war klar, dass man mit diesen Angeboten das B-Segment aus seiner Bedeutungslosigkeit im BEV-Bereich befreien würde und man hatte daher mit großzügigen Stückzahlen geplant.
Ebenso sind diese Modellreihen der Grund, dass man sich frühzeitig gegen ein Pooling entschieden hatte. Man war da also vom Erfolg nicht überrascht, der Erfolg war geplant. Jetzt hat man zwar halt ein paar Spitzen, aber das macht ja nichts. Auch dafür gibt es Pläne. Trotzdem ist Teil der Kalkulation, dass man einen Bestellvorrat hat.
Future meint
Und wer keinen Polo bekommen kann, der geht halt gegenüber zum BYD. Das ist ja alles auch kein Problem.
David meint
Tja, das ist die Rolle der ausländischen Hersteller. Zweite Wahl, nimmt man nur, wenn das Produkt, das angesagt ist, nicht so einfach zu bekommen ist.
Da ist VW aber nicht schuld dran. Als sie die Vierlinge entwickelt haben, konnten sie gar nicht wissen, dass die anderen 2026 wirklich gar nichts haben werden.
Damals ging man noch davon aus, dass vier Fahrzeuge auf STLA Small starten werden und Renault mit Nissan gemeinsam eine komplette Familie im B-Segment entwickeln würde. Ebenso war nicht klar, dass der Ausflug der Japaner mit dem Honda e abrupt enden würde und dass der Hyundai-Konzern elektrisch stagniert.
Futureman meint
Und wieder scheint VW nicht gerade überzeugt von seinen Fahrzeugen zu sein. Oder wieso sind sie so überrascht von der Nachfrage? Oder hat es etwas wieder mit dem frühzeitigen erreichen der CO2 Ziele zu tun?
Future meint
Vermutlich ist es sio. VW will auf keinen Fall mehr verkaufen, als es für die Quote nötig ist. VW bleibt so weiter ein Verbrennerhersteller mit ein paar Elektroautos, weil sie die eben bauen »müssen«.
David meint
Vorsicht, ihr beiden. Dafür, dass ihr das Wort Zukunft im Namen tragt, sind eure Prognosen eher unterdurchschnittlich. Um es noch höflich auszudrücken. Zumal ihr Fakten sehr gerne beiseite lasst. Es ist doch erst zum Halbjahr wieder ein Estimate gekommen, wo VW bezüglich Erfüllung der CO2 Quote steht. Vor allem spielt ihr diese Platte immer, auch bei BMW, wo die Quote bereits übererfüllt ist, obwohl jetzt erst der i3 auf den Markt kommt. Der übrigens auch auf Monate ausverkauft ist.
Jörg2 meint
Wie immer bei neuen Modellen: Die Leasingfirmen (inkl. dem hauseigenen VWFS) ordern die notwendigen Mengen.
Das hat wenig mit „Kunde geht ins Autohaus und kauft zum Listenpreis minus Verhandlungsgeschick ein Auto“ zu tun.
hu.ms meint
Was für ein unsinn:
Die leasinggesellschaften bestellen das auto nach prüfung des kundenantrags.
Vorher wissen sie doch garnicht was der nutzer will = farbe, akku, motor, ausstattung usw.
Bevorratet wird von grossen händlern auf risiko.
David meint
Nein, du verwechselt hier Reservierung mit Bestellung. Das sind zwei verschiedene Sachen, aber sie haben beide eine Verbindlichkeit. Die großen Spieler haben in ihren Verträgen Reservierungsklauseln. Das spielt jetzt gerade eine Rolle, weil BMW iX3 Bestellungen bei vielen Kunden nicht mehr auf das Reservierungkontingent buchen kann, was eine deutliche Eskalation bei den Wartefristen zeitigt.