Studie: Elektro-Lkw könnten im schweren Frachtverkehr meist günstiger sein als Diesel

Batterieelektrische Lkw könnten schon bis 2030 in vielen Einsatzprofilen wirtschaftlicher sein als Diesel-Lkw. Die Untersuchung auf Basis von realen Nutzungsprofilen von mehr als vier Millionen Lastwagen in Europa vergleicht batterieelektrische sowie Brennstoffzellen- mit Diesel-Lkw. Im mittleren Szenario sind batterieelektrische Lkw mit kleiner Batterie bis 2030 für 91 Prozent der untersuchten Straßenfrachtaktivität kostengünstiger als Dieselfahrzeuge, Modelle mit großer Batterie für 69 Prozent.

Unter günstigen Annahmen werden bis 2030 nahezu alle untersuchten Nutzungsprofile für batterieelektrische Lkw wirtschaftlich. Unter pessimistischen Annahmen fällt das Ergebnis für E-Lkw deutlich schwächer aus. Dann sind 2030 nur 14 Prozent der Straßenkilometer mit der kleinen Batterievariante und drei Prozent mit der großen Batterievariante wirtschaftlich. Bis 2040 steigt der wirtschaftlich mögliche Anteil für batterieelektrische Lkw weiter an.

Neben den Kosten begrenzen bei batterieelektrischen Lkw auch Reichweite und verfügbare Schnellladeinfrastruktur den möglichen Einsatz. Werden beide Faktoren berücksichtigt, können im mittleren Szenario 2030 rund 21 bis 25 Prozent der Straßenfrachtaktivität zugleich wirtschaftlich und technisch mit batterieelektrischen Lkw betrieben werden. Bis 2035 steigt dieser Anteil auf 63 bis 77 Prozent.

Die Autoren führen diesen Anstieg bei batterieelektrischen Lkw auf den schnellen Ausbau der Schnellladeinfrastruktur und Verbesserungen bei der direkten Reichweite zurück. Sie schreiben, ein schneller Ausbau der Infrastruktur sei entscheidend für den Einsatz von Batterie-Lkw. Ein beschleunigter Ausbau bringt den Berechnungen zufolge in allen untersuchten Kostenszenarien wirtschaftliche Vorteile.

Für Brennstoffzellen-Lkw fällt die wirtschaftliche Perspektive enger aus. Im Jahr 2030 sind sie nur unter den günstigsten Annahmen gegenüber Diesel-Lkw kostengünstig. Ihre Kostenvorteile liegen dabei unter der Hälfte der für batterieelektrische Lkw berechneten Werte. Im direkten Vergleich mit batterieelektrischen Lkw sind Brennstoffzellen-Lkw nur unter einer engen Kombination günstiger Bedingungen wettbewerbsfähig.

Auch die untersuchten EU-Politikinstrumente beeinflussen die Wirtschaftlichkeit beider alternativer Antriebe. Ohne diese Maßnahmen wäre der wirtschaftlich mögliche Einsatz batterieelektrischer Lkw im mittleren Szenario 2030 deutlich geringer; bei der Variante mit großer Batterie läge er bei weniger als zehn Prozent der Aktivität. Für Brennstoffzellen-Lkw wird im mittleren und pessimistischen Szenario ohne politische Unterstützung für kein untersuchtes Nutzungsprofil Kostengleichheit mit Diesel-Lkw erreicht.