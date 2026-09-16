VW ID.3 GTI: Elektro-Sportler kommt mit 240 kW (326 PS) und 601 Kilometer Reichweite

VW präsentiert im 50. Jahr der GTI-Geschichte den neuen ID.3 GTI und veröffentlicht erste Fotos sowie technische Daten der Sportversion der Elektroauto-Baureihe ID.3. Mit 240 kW (326 PS) ist er das stärkste bislang in Serie gebaute GTI-Modell. Die E-Maschine überträgt bis zu 545 Nm auf die Hinterachse, die Reichweite beträgt bis zu 601 Kilometer nach WLTP-Norm.

Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der ID.3 GTI in 5,6 Sekunden, bei 200 km/h wird er abgeregelt. Eine serienmäßige Launch Control ist ebenso vorgesehen wie ein DCC-Sportfahrwerk. Die Lithium-Ionen-Batterie bietet 79 kWh Netto-Energiegehalt und kann mit bis zu 183 kW von 10 auf 80 Prozent in rund 29 Minuten geladen werden.

Die Front trägt serienmäßige „IQ.Light – LED-Matrix-Scheinwerfer“, eine transparente Lichtleiste mit illuminiertem VW-Logo und den für GTI typischen roten Streifen. Hinzu kommen vertikale LED-Elemente im Stoßfänger, ein hochglänzend schwarzes Wabengitter und rote Elemente im unteren Bereich. Der als Splitter ausgeführte Frontspoiler greift ebenfalls Gestaltungselemente auf, die als Reminiszenz an den Motorsport beschrieben werden.

Zur Serienausstattung gehören neue 20-Zoll-Leichtmetallräder mit dem Namen „Wörthersee“. Außenspiegelkappen und Seitenschweller sind hochglänzend schwarz ausgeführt, während Dach, Dachkantenspoiler und Heckklappe anders als beim abgelösten ID.3 GTX in Wagenfarbe gehalten sind. Angeboten werden „Tornadorot Uni“, „Mondsteingrau Uni“, „Scale Silver Metallic“, „Grenadillschwarz Metallic“ und „Gletscherweiß Metallic“.

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Im Innenraum dominiert die Farbkombination Rot und Schwarz. Ein roter Streifen zieht sich über die Armaturentafel, hinzu kommen eine rote 12-Uhr-Markierung im Multifunktionssportlenkrad sowie Top-Sportsitze mit dem Muster „Superclark“. Dieses Sitzmuster interpretiert das Schottenkaro der ersten Golf-GTI-Sitze von 1976 neu.

Über eine beleuchtete GTI-Taste im Lenkrad lässt sich zusätzlich zu „Eco“, „Comfort“, „Sport“ und „Individual“ das Fahrprofil „GTI“ aktivieren. Dabei werden E-Maschine, Progressivlenkung und adaptives DCC-Sportfahrwerk auf maximale Sportlichkeit eingestellt und die Launch Control kann aktiviert werden. Gleichzeitig wechseln Ambientebeleuchtung, „ID. Light“ und das „Digital Cockpit“ ihre Darstellung; außerdem begleitet das Geräusch eines Verbrennungsmotors die Inszenierung.

Das Cockpit basiert wie das gesamte Fahrzeug auf der neuesten ID.3-Generation namens ID.3 Neo und umfasst ein größeres „Digital Cockpit“ sowie ein 12,9 Zoll großes Touchdisplay der Infotainmentgeneration „Innovision“. Unter dem Display sitzt eine Tastenleiste für Klimafunktionen und Warnblinker, daran schließt sich die Mittelkonsole mit Drehregler für Lautstärke sowie Skip-Funktion an. Optional werden unter anderem Panoramadach, Massage- und Memory-Funktion, ein 480-Watt-Soundsystem von Harman Kardon und ein Augmented-Reality-Head-up-Display angeboten.

Ebenfalls optional sind eine abnehmbare Vorrichtung für einen Fahrradträger sowie die Funktion „Vehicle-to-Load“ (V2L) mit dem Adapter „PowerSocket“. Zu den Assistenzsystemen gehören eine Memory-Funktion für „Park Assist Pro“ und die neueste Generation des „Travel Assist“. Dieser kann erstmals auf Ampeln reagieren und das Fahrzeug bei erkannter roter Ampel automatisch bis zum Stillstand abbremsen.

Der Vorverkauf des ID.3 GTI soll Anfang 2027 beginnen. Preise werden noch nicht verraten, es dürften aber über 50.000 Euro aufgerufen werden.