Smart #5 bekommt Wallet-Schlüssel und neue Funktionen via Software-Update

Für den Smart #5 steht die europäische Softwareversion OS 2.3.0 EU als Over-the-Air-Update bereit. Sie führt einen digitalen Fahrzeugschlüssel in Apple Wallet ein und verbessert unter anderem Fahreinstellungen sowie Warnhinweise bei Ablenkung. Das Update wird bis Mitte September 2026 schrittweise in allen europäischen Märkten ausgerollt.

Mit einem kompatiblen iPhone oder einer Apple Watch lässt sich das Elektro-SUV künftig entriegeln, verriegeln und starten, ohne die „Hello Smart“-App öffnen oder einen Schlüsselanhänger mitführen zu müssen. Das Smartphone kann dabei in der Tasche bleiben. Zum Funktionsumfang gehören außerdem eine automatische Verriegelung beim Weggehen und die freihändige Bedienung.

Der Wallet-Schlüssel kann entweder über die „Hello Smart“-App oder direkt über das zentrale Display des E-Autos eingerichtet werden. Digitale Schlüssel lassen sich an andere Nutzer weitergeben, ohne dass diese ein eigenes Smart-Konto benötigen. Freigegebener Zugriff kann über Apple Wallet oder die „Hello Smart“-App wieder widerrufen werden.

Darüber hinaus verbessert das Update laut Smart Stabilität und Performance der Fahreinstellungen. Einstellungen sollen sich dadurch flüssiger und zuverlässiger anpassen lassen. Optimierte Steuerungs- und Rücksetzfunktionen erleichtern zudem die Anpassung persönlicher Einstellungen.

Auch die Warnfunktion bei Ablenkung wurde überarbeitet. Sie soll zuverlässiger erkennen, wenn der Fahrer seine Aufmerksamkeit während der Fahrt wiederholt auf den Bereich des Beifahrer-Displays richtet, und ist in allen Fahrstufen außer „P(ark)“ aktiv. Blickt der Fahrer während der Fahrt über einen längeren Zeitraum in Richtung des Beifahrer-Displays, erscheint eine Warnmeldung.