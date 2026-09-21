MAN stellt neuen eTGX mit mehr Reichweite, Effizienz und Sicherheit vor

MAN Truck & Bus präsentiert einen neuen vollelektrischen eTGX für den schweren Fernverkehr. Die Fahrzeugfront ist um 120 Millimeter nach vorne gezogen und aerodynamisch optimiert. Zusammen mit der neuen Batteriegeneration und einer bis zu 20 Prozent höheren Rekuperationsleistung soll der eTGX bis zu drei Prozent effizienter fahren als das Vorgängermodell.

Die neue Batteriegeneration bietet laut MAN bei unverändertem Gewicht und gleicher kompakter Baugröße zehn Prozent mehr nutzbare Energie. Ein Akkupack verfügt über 92 kWh Bruttokapazität, davon stehen 88 kWh für den Fahrzeugbetrieb zur Verfügung. Eine 4×2-Sattelzugmaschine mit sechs Batterien erreicht insgesamt 552 kWh und eine maximale Reichweite von bis zu 660 Kilometern. Für den typischen Fernverkehr werden weit über 500 Kilometer unter realen Bedingungen in Aussicht gestellt.

Für eine 6×2-Sattelzugmaschine ist eine siebte Batterie vorgesehen, die quer hinter dem Fahrerhaus angeordnet wird. Damit steigt die Gesamtbatteriekapazität auf 644 kWh und die maximale Reichweite auf bis zu 720 Kilometer. Unter alltäglichen Fernverkehrsbedingungen werden mehr als 600 Kilometer genannt. Die lenkbare Nachlaufachse soll trotz der drei Achsen eine hohe Wendigkeit ermöglichen.

Die neue Topmotorisierung des elektrischen Antriebs leistet 440 kW beziehungsweise 598 PS und bietet maximal 480 kW Rekuperationsleistung. Zusätzlich sind Leistungsstufen mit 360 kW/490 PS und bis zu 420 kW Rekuperation sowie 257 kW/349 PS und bis zu 320 kW Rekuperation vorgesehen. Für eTGX und eTGS reicht das Antriebsportfolio damit von 245 kW/333 bis 440 kW/598 PS.

Optional ist die bereits seit Juli in Serie produzierte MCS-Ladetechnologie (Megawatt Charging System) verfügbar. Mit bis zu 750 kW Ladeleistung können die Batterien damit in rund 30 Minuten nachgeladen werden. MAN bewirbt diesen Zeitraum als mit der Lenkzeitpause des Fahrers kombinierbar.

Die verlängerte Front, ein abgesenktes Armaturenbrett, eine tiefer liegende Scheibenwischeranlage und ein neues Tiefsichtfenster in der Beifahrertür verbessern die direkte Sicht auf Verkehrsteilnehmer vor und neben dem Fahrzeug. Hinzu kommen Komfortfunktionen wie kabelloses Laden für Smartphones, EasyControl-Tasten an der Beifahrertür, eine 230-Volt-Steckdose mit bis zu 1,2 kW, ein beheizbarer Frontspiegel und eine mechanische Nachtverriegelung. Für alle Truck-Baureihen kündigt MAN außerdem Neuerungen bei Assistenz- und Sicherheitssystemen sowie digitale Services und Angebote rund um Elektromobilität, Laden und Energieversorgung an.

„Mit dem neuen MAN eTGX machen wir den nächsten großen Schritt auf dem Weg zur Dekarbonisierung des Fernverkehrs. Die Kombination aus neuer Batteriegeneration, nochmals höherer Reichweite, Megawatt-Laden und einem konsequent auf Effizienz ausgelegten Fahrzeugdesign schafft für unsere Kunden einen spürbaren wirtschaftlichen Mehrwert im täglichen Einsatz. Zugleich verbessern wir die direkte Sicht und damit die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer“, sagt Alexander Vlaskamp, Vorsitzender des Vorstands von MAN Truck & Bus.