Vattenfall InCharge meldet Rekordauslastung bei Ladepunkten

Die öffentliche Ladeinfrastruktur von Vattenfall InCharge wird in Deutschland stärker genutzt und hat im Jahresverlauf eine Rekordauslastung erreicht. Seit Jahresbeginn erhöhte sich die geladene Energiemenge um rund 65 Prozent und erreichte damit den bislang höchsten Wert im deutschen InCharge-Netz.
„Die steigende Auslastung unserer Ladeinfrastruktur zeigt, dass immer mehr Menschen auf Elektromobilität setzen und ihr Fahrzeug regelmäßig öffentlich laden“, sagt Fabian Hagmann, verantwortlich für das Ladenetz von Vattenfall. „Gerade in Zeiten hoher und volatiler Kraftstoffpreise suchen Verbraucher nach planbaren Mobilitätskosten. Elektromobilität bietet hier zunehmend eine attraktive Alternative.“
Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung laut dem Energieunternehmen beim Schnellladen. Bis Ende August seien über Schnellladepunkte mehr als 10 GWh Strom geladen worden, was zusammengerechnet einer Fahrleistung von rund 55 Millionen Kilometern entspreche. Der Gesamtwert des Jahres 2025 sei damit bereits nach acht Monaten um 47 Prozent übertroffen worden.
Parallel verweist Vattenfall auf die Entwicklung der Kraftstoffpreise. Die Kosten für Benzin und Diesel hängen von den Entwicklungen an globalen Rohstoffmärkten ab. Steigende Ölpreise wirken sich direkt auf die Mobilitätskosten von Verbrauchern aus. Hagmann zufolge kann Elektromobilität dabei helfen, Mobilität bezahlbarer und unabhängiger von Schwankungen der internationalen Ölpreise zu machen.
Vattenfall hält es für entscheidend, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und deren Preisschwankungen dauerhaft zu reduzieren, statt auf Tankrabatte zu setzen. Ein Tankrabatt könne Verbraucher kurzfristig unterstützen, führe nach Hagmanns Aussage jedoch zu Fehlanreizen, weil Marktpreise Knappheiten abbilden und Konsumentscheidungen entsprechend lenken sollen. „Langfristig gewinnen wir vor allem dann mehr Preisstabilität, wenn wir unsere Mobilität stärker elektrifizieren“, sagt der Vattenfall-Manager.
Kommentare
Wyatt meint
Heute morgen bei der bösen EnBW für 40 Cent/kWh (ohne Abo) geladen (Yello Kundentarif plus Sommeraktion der EnBW plus 7% Rabatt durch Kauf von 25€ Guthaben mit Gültigkeit von 3 Jahren). Aber klar, immer nur die Adhoc Preise am Kartenterminal als negatives Beispiel nennen (die sowieso keiner bezahlt).
STE meint
Ich lade sehr gerne bei Vattenfall Adhoc. Leider sind bei vielen Säulen die Kabel abgeschnitten oder die Säulen funktionieren. Auch könnte der Workflow für das Adhoc bezahlen einfacher werden.
Jörg2 meint
Alles auf einem guten Weg.
Die Auslastung steigt und nimmt so manches Argument, wie schlecht es doch den Betreibern ginge und diese deshalb so hohe Preise… die Basis.
Was es braucht, ist eine Erhöhung der durchschnittlichen fahrzeugseitigen Ladeleistung im wachsenden Bestand. Also mehr Neufahrzeuge mit hoher Leistung, statt Neufahrzeuge, die auf dem jetzigen Durchschnittsniveau verharren.
Dabei sollte (mMn) die Ladeleistung der Fahrzeuge der Ladeinfrastruktur vorauseilen. Das Fahrzeug kommt dann zwar aktuell nicht auf seinen kurzen Höchstwert, hat aber ein langes Plateau und ist für die Zukunft gewappnet.
Sascha meint
Den waren Grund der höheren Auslastung haben die Verantwortlichen bei Vattenfall anscheinend nicht mitbekommen: Einfach per EC oder Kreditkarte zu einem fairen Ad-Hoc Preis laden. DAS ist der Grund der hohen Auslastung!
cle meint
Adhoc laden und ein Preis von unter 50ct helfen sicher bei der Auslastung im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern (hust EnBW), die 79ct am Kartenterminal abzocken wollen.
ErichW meint
Genau so ist es.