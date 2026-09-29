Vattenfall InCharge meldet Rekordauslastung bei Ladepunkten

Die öffentliche Ladeinfrastruktur von Vattenfall InCharge wird in Deutschland stärker genutzt und hat im Jahresverlauf eine Rekordauslastung erreicht. Seit Jahresbeginn erhöhte sich die geladene Energiemenge um rund 65 Prozent und erreichte damit den bislang höchsten Wert im deutschen InCharge-Netz.

„Die steigende Auslastung unserer Ladeinfrastruktur zeigt, dass immer mehr Menschen auf Elektromobilität setzen und ihr Fahrzeug regelmäßig öffentlich laden“, sagt Fabian Hagmann, verantwortlich für das Ladenetz von Vattenfall. „Gerade in Zeiten hoher und volatiler Kraftstoffpreise suchen Verbraucher nach planbaren Mobilitätskosten. Elektromobilität bietet hier zunehmend eine attraktive Alternative.“

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung laut dem Energieunternehmen beim Schnellladen. Bis Ende August seien über Schnellladepunkte mehr als 10 GWh Strom geladen worden, was zusammengerechnet einer Fahrleistung von rund 55 Millionen Kilometern entspreche. Der Gesamtwert des Jahres 2025 sei damit bereits nach acht Monaten um 47 Prozent übertroffen worden.

Parallel verweist Vattenfall auf die Entwicklung der Kraftstoffpreise. Die Kosten für Benzin und Diesel hängen von den Entwicklungen an globalen Rohstoffmärkten ab. Steigende Ölpreise wirken sich direkt auf die Mobilitätskosten von Verbrauchern aus. Hagmann zufolge kann Elektromobilität dabei helfen, Mobilität bezahlbarer und unabhängiger von Schwankungen der internationalen Ölpreise zu machen.

Vattenfall hält es für entscheidend, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und deren Preisschwankungen dauerhaft zu reduzieren, statt auf Tankrabatte zu setzen. Ein Tankrabatt könne Verbraucher kurzfristig unterstützen, führe nach Hagmanns Aussage jedoch zu Fehlanreizen, weil Marktpreise Knappheiten abbilden und Konsumentscheidungen entsprechend lenken sollen. „Langfristig gewinnen wir vor allem dann mehr Preisstabilität, wenn wir unsere Mobilität stärker elektrifizieren“, sagt der Vattenfall-Manager.