Smart #2: Neue Details zu Sicherheit, Technik und Reichweite

Der kommende Smart #2 setzt auf die weiterentwickelte „Tridion Cell Evo“ und die rein elektrische Electric Compact Architecture (ECA). Mehr als 78 Prozent der Karosseriestruktur bestehen laut den Entwicklern aus hochfestem Stahl, ergänzt durch eine dreilagige Stahlkonfiguration und Materialien mit einer Zugfestigkeit von bis zu 1800 MPa. Die Struktur weist eine Torsionssteifigkeit von 39.000 Nm/Grad auf und soll einer Dachlast von mehr als vier Tonnen standhalten.

Zum Insassenschutz gehören sieben Airbags sowie ein Gurtsystem mit pyrotechnischen Gurtstraffern und Crash-Locking-Tongue-Technologie. Diese Systeme sollen Becken und untere Extremitäten besser fixieren und die Vorwärtsbewegung der Insassen bei einer Kollision reduzieren. Auch das Batteriesystem wird durch eine mehrschichtige Strukturbauweise geschützt.

Der #2 hat Fahrdynamik- und Stabilitätstests absolviert. Das Smart-Team validierte die Tridion Cell Evo und die ECA-Plattform unter anderem mit Stadtfahrten sowie Testfahrten auf europäischen Straßen und Autobahnen. Tilo Schweers, Vice President R&D bei Smart Europe: „Diese Arbeit stellt sicher, dass Struktur und Abstimmung des Fahrzeugs in Bezug auf Sicherheit und Agilität vor dem Marktstart gezielt auf europäische Standards und Fahrbedingungen optimiert sind.“

Die ECA wurde laut Smart speziell für seinen neuen ultrakompakten Zweisitzer entwickelt. Bei einer Fahrzeuglänge von unter drei Metern verbinde die Plattform Innenraum, elektrischen Antrieb, Sicherheitsstrukturen und Fahrdynamik. Sie biete Platz für eine 35,8-kWh-Batterie mit CATL-Zellen, die eine kombinierte WLTP-Reichweite von 290 Kilometern ermöglichen soll und Gleichstrom-Schnellladen (DC) von 10 auf 80 Prozent in 20 Minuten unterstützt.

„Die ECA integriert zudem einen hoch integrierten 11-in-1-Elektroantrieb. Die kompakte Einheit vereint mehrere Funktionen wie Elektroantrieb, Leistungselektronik und Steuerungen. Dieser Ansatz reduziert die Komplexität der Bauteilanordnung und unterstützt eine effiziente Raumnutzung – ein wesentlicher Faktor für das ultrakompakte Format des Smart #2“, so das Unternehmen.

Der #2 hat einen Wendekreis von 6,95 Metern von Bordstein zu Bordstein und verfügt über Hinterradantrieb sowie eine Gewichtsverteilung von 50:50 zwischen Vorder- und Hinterachse. Hinzu kommen eine Fünflenker-Einzelradaufhängung an der Hinterachse und serienmäßig schmalere Reifen vorn sowie breitere Reifen hinten.

Das globale Mercedes-Benz Designteam greift beim #2 das „Wheels-at-the-Corners“-Konzept auf. Kurze Überhänge und das ultrakompakte Format sollen den Innenraum maximieren und prägen den Charakter des Zweisitzers. Seine Weltpremiere ist für den 12. Oktober 2026 im Rahmen der Paris Motor Show angekündigt. Einen Ausblick auf das Design geben ein Konzeptwagen und Airbrush-Zeichnungen sowie Daten und Bilder aus China.