Shell und Amazon erproben reservierbares Laden für E-Lkw

Shell unterstützt Amazon beim Ausbau elektrischer Schwerlasttransporte in Deutschland. Hierfür nutzt der E-Commerce-Riese die öffentlichen Hochleistungsladehubs des Energiekonzerns in Hannover, Kirchheim und künftig auch in Koblenz.

Shell stellt an den Standorten auf die Anforderungen des Schwerlastverkehrs ausgelegte Hochleistungsladeinfrastruktur bereit. Die flüssigkeitsgekühlten, reservierbaren Ladepunkte bieten Ladeleistungen von bis zu 400 kW und sollen kurze Ladezeiten sowie eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit im täglichen Logistikbetrieb ermöglichen.

An ausgewählten Standorten werden Amazons Transportpartner zudem exklusiv das von Shell entwickelte Pilotprojekt „Home-away-from-Home“ nutzen. Damit sollen Flottenbetreiber Ladefenster im Voraus reservieren und Ladevorgänge besser in ihre Transportplanung integrieren können. So soll sich öffentliches Laden effizient mit Routenplanung, Fahrzeugverfügbarkeit sowie den gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten abstimmen lassen.

Der Zugang zur Ladeinfrastruktur und die Abrechnung erfolgen über die Shell Card. „Flottenkunden erhalten damit eine integrierte Lösung für Zugang, Bezahlung und Management innerhalb von Shells wachsendem Ladenetzwerk für schwere Nutzfahrzeuge in Europa, das derzeit über 150 Lkw Ladehubs umfasst“, wirbt das Unternehmen.

„Mehr Flexibilität und Planungssicherheit“

„Die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs erfordert zuverlässige und einfach nutzbare Ladeinfrastruktur entlang der wichtigsten Transportkorridore“, sagt Melanie Falkenstern, Head of Fleet Solutions DACH bei Shell. „Die Zusammenarbeit mit Amazon zeigt, wie öffentliches Hochleistungsladen den Einsatz elektrischer Lkw im täglichen Betrieb unterstützen kann. Mit unseren Ladehubs, der Shell Card und Angeboten wie Home-away-from-Home schaffen wir Lösungen, die mehr Flexibilität und Planungssicherheit bieten.“

Amazon gehört zu den größten Abnehmern von Elektro-Lkw in Europa. Derzeit sind Unternehmensangaben nach mehr als 45 mit Strom betriebene Schwerlastfahrzeuge in seinem Transportnetzwerk in Deutschland im Einsatz. „Durch die Einbindung des öffentlichen Ladenetzes von Shell in sein Logistiknetzwerk kann Amazon den weiteren Ausbau der Elektro-Lkw-Flotte vorantreiben“, heißt es von dem US-Konzern.

„Während wir weiterhin Elektro-Lkw in unser Transportnetzwerk integrieren, ist ein zuverlässiger Zugang zu Hochleistungsladeinfrastruktur unverzichtbar“, erklärt Andreas Marschner, Vice President of Worldwide Sustainable Operations bei Amazon. „Die Zusammenarbeit mit Shell erweitert unsere Ladeoptionen auf wichtigen Routen in Deutschland. Die Möglichkeit, Ladezeiten im Voraus zu reservieren, erleichtert es, Touren, Ladehalte und Fahrerpausen noch zuverlässiger zu planen.“