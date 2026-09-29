Verkehrsminister eröffnet 100. Deutschlandnetz-Schnellladepark an der A81

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hat Ende September an der A81 in Baden-Württemberg den bundesweit 100. Schnellladepark eröffnet. Die Anlage gehört zum Ausbau der Ladeinfrastruktur durch das Bundesministerium für Verkehr. Sie befindet sich an der PWC-Anlage Räthisgraben in Fahrtrichtung Stuttgart.

Der Schnellladepark verfügt über sechs Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 400 kW. Ein Mittelklassefahrzeug soll dort in zehn Minuten Strom für eine Reichweite von 300 bis 500 Kilometern laden können. Das Bezahlsystem akzeptiert gängige Lade-, Debit- und Kreditkarten. Betreiber ist die E.On Drive Infrastructure GmbH.

Mit dem „Deutschlandnetz“ will das Bundesverkehrsministerium 9000 zusätzliche Schnellladepunkte für Elektroautos schaffen. Mehr als 1000 Standorte werden von privaten Unternehmen im Auftrag des Ministeriums aufgebaut, davon rund 900 im urbanen und ländlichen Raum sowie 200 direkt an Autobahnen.

„Eine moderne Verkehrspolitik muss die Infrastruktur von morgen bereits heute auf den Weg bringen. Mit der Eröffnung des 100. Deutschlandnetz-Standortes an unbewirtschafteten Rastanlagen kommen wir unserem Ziel einen weiteren Schritt näher: dass die Menschen überall zuverlässig und schnell laden können“, sagte Steffen Bilger, Bundesminister für Verkehr. „Mit jedem neuen Standort schaffen wir Vertrauen in die Elektromobilität, erleichtern den Umstieg und verbinden individuelle Mobilität mit wirksamem Klimaschutz.“

An den Autobahnen entstehen insgesamt 1000 Schnellladepunkte an 200 Standorten. Dagmar Fehler von der bundeseigenen NOW GmbH bezeichnete den 100. Deutschlandnetz-Schnellladepark an der Autobahn als einen wichtigen Meilenstein beim Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. „Das Deutschlandnetz verbindet Regionen und macht Elektromobilität auf langen Strecken verlässlicher. Unser Ziel ist ein Ladeangebot, auf das sich die Menschen überall in Deutschland verlassen können: hochwertig, zuverlässig und genau dort verfügbar, wo sie es brauchen.“