BMW startet Serienproduktion von Gen6-Batterien in Irlbach-Straßkirchen

Die BMW Group hat ihr neues Werk Irlbach-Straßkirchen im Landkreis Straubing-Bogen offiziell eröffnet und die Serienproduktion aufgenommen. Zweieinhalb Jahre nach Baubeginn liefert der Standort Hochvoltbatterien der sechsten Generation an das Konzernwerk München, wo sie in den vollelektrischen BMW i3 eingebaut werden. Aufgrund der hohen Nachfrage nach den E-Modellen der „Neuen Klasse“ läuft die Produktion schneller als ursprünglich geplant hoch und startet direkt im Zweischichtbetrieb.
Rund eine Milliarde Euro investiert die BMW Group in das Werk auf einem 60 Hektar großen Areal. Zwischen dem Baubeginn im April 2024 und der Fertigung von Vorserienbatterien ab März 2026 lagen weniger als zwei Jahre. Produktionsvorstand Raymond Wittmann bezeichnet den Standort als zentrale Drehscheibe für die Versorgung der deutschen Fahrzeugwerke mit Hochvoltbatterien der sechsten Generation.
Für die Gen6-Hochvoltbatterien setzt die BMW Group auf zylindrische Rundzellen, die nach dem „Cell-to-Pack“-Prinzip direkt in die Batterie integriert werden. Die Batterie selbst ist nach dem „Pack-to-open-Body“-Konzept Bestandteil der Karosseriestruktur. BMW erklärt: „Sämtliche Produktionsschritte werden lückenlos inline überwacht und umfassend in Echtzeit dokumentiert. Eigens entwickelte KI-Assistenten und -Agenten analysieren diese Daten und sorgen zusammen mit Robotern auf der 50.000 Quadratmeter großen Produktionsfläche für eine Null-Fehler-Batterieproduktion.“
Auf der 50.000 Quadratmeter großen Produktionsfläche kommen 500 Roboter zum Einsatz. Im Vollbetrieb sollen rund 1600 Mitarbeitende auf zwei Produktionslinien mehrere hundert Hochvoltbatterien pro Tag fertigen. Während der Produktion werden den Angaben zufolge mehr als 3500 Datenpunkte pro Batterie erhoben und in Echtzeit überwacht. Nach zusätzlichen Messungen beim Wareneingang werden die Batteriezellen zu Zellclustern mit Kühlern verbunden, per Laser gereinigt und verschweißt sowie durch einen Foaming-Prozess zu einer mechanischen Einheit verbunden. Anschließend wird das Gehäuse geschlossen, abgedichtet und vernietet, der Energy Master als zentrale Steuereinheit montiert und jede Hochvoltbatterie einer vollständigen Prüfung unterzogen.
Die Gen6-Hochvoltbatterien werden in fünf neuen Produktionsstätten in Irlbach-Straßkirchen, Debrecen, Shenyang, Woodruff und San Luis Potosí montiert. Das Werk Irlbach-Straßkirchen kommt laut BMW ohne fossile Energieträger aus, erzeugt einen Teil des Stroms mit einer Photovoltaikanlage und deckt den weiteren Bedarf vollständig aus erneuerbaren Quellen. Für die Batteriemontage wird prozessbedingt kein Wasser benötigt. Gegenüber der Gen5-Zelle des Vorgängermodells sinkt der CO₂e-Ausstoß pro Wattstunde dadurch um rund 33 Prozent, hießt es.
In den montierten Gen6-Batteriezellen des BMW i3 werden anteilig Sekundärmaterialien für Kobalt, Lithium und Nickel eingesetzt. Bei der Herstellung der Anoden- und Kathodenmaterialien sowie bei der Zellfertigung kommen erneuerbare Energien zum Einsatz. Irlbach-Straßkirchen gehört zum bayerischen Batterienetzwerk der BMW Group, das Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Recycling umfasst.
Kommentare
Die Wahrheit meint
Gegen die chinesische Überproduktion mit Preisverfall kommt auch BMW nicht an. Bin gespannt, wann sie es merken.
Htr35 meint
Der Akku kann also planmäßig nicht mehr repariert werden.
Von Zellen die 15 odef 20 Jahre durchhalten habe ich noch nichts gehört.
Hier zählt die Kalendarischealterung!
Für Neuwagenleasing Kunden kann natürlich Entwarnung gegeben werden.
Der PKW Kreislauf kommt so gut in Schwung:)
M. meint
Zum Glück zählt ja nicht, was du gehört hast.
Die kalendarische Alterung ist keine unabhängige Größe, sondern ein Faktor in einer komplexeren Gleichung.
Wenn wir es so einfach wie möglich halten wollen: die wesentlichen Alterungsfaktoren sind Temperatur und Zellspannung. Je länger sich ein Akku in einem dort günstigen Bereich befindet, umso länger wird er leben, weil DORT der Zeitanteil groß und die Alterung klein ist. Jeder Zeitanteil, in dem sich der Akku nicht in einem solchen Bereich befindet, also z.B. hohe Zelltemperatur, oder hohe Spannung, oder beides, reduziert die Lebensdauer. Also umso mehr, je länger die Zelle 50°C ausgesetzt ist, oder bei voller Spannung gehalten wird. Natürlich kommt z.B. auch die C-Rate ins Spiel, aber das kann man über die Temperatur abbilden.
Aber auch das kann man nicht verallgemeinern, jede Zellchemie reagiert anders, schon ein anderes Elektrolyt macht ein anderes Verhalten.
Ich hab vor ein paar Wochen beim Räumen ein Nokia von 2008 gefunden. Irgendwann gegen ein Smartphone getauscht, sicher seit 10 Jahren tiefentladen.
Jetzt testweise bis 100% aufgeladen, und liegen lassen: Über 300 Stunden bis Akku leer. Natürlich ist das kein SoH-Wert, aber von „defekt“ ist diese Zelle weit entfernt. Und ein „paar“ Zyklen hat sie bestimmt auch, das Telefon war ja einige Jahre im Einsatz.
Wichtig ist, dass man keine „faulen“ Zellen ins System bekommt. Dazu verzichtet man sicher auch auf ein paar Extremwerte und sperrt die hässlichsten Betriebsparameter aus, und dann geht das schon.
BMW hat z.B. für V2L i.S.d. Garantie gar keine Energiemengen begrenzt, also scheint man der Angelegenheit schon zu vertrauen.
MK meint
@Htr35:
Und etwas, wovon Sie noch nie gehört haben, kann es nicht geben?
Wie viele BEV-Fahrzeuge gab es denn vor 20 Jahren auf deutschen Straßen? Schon mal überlegt, dass Sie die nur deshalb nicht finden sind, weil damals einfach noch keine BEVs gebaut wurden?
PS: Zumindest 13 Jahre alte BMW i3 mit Originalakku und Batteriezertifikat findet man auf mobile problemlos ;) Die Versuche von BMW, die fahrerlosen Flurförderzeuge in den eigenen werken mit den alten Akkus mit geringer Restleistung aus Autos auszustatten sind dabei (wie so viele andere „Second Life“-Projekte) daran gescheitert, dass es einfach viel weniger Akkus ausgetauscht wurden als die Hersteller angenommen haben.
PPS: Die nahezu unzerstörbaren Akkus in den ganz alten Nokia-Handys wurden damals von BYD hergestellt.
M. meint
Sehr schön zu sehen, dass man in Deutschland doch noch Produktion aufbauen kann.
Wenn auch nur hochautomatisiert, so dass vergleichsweise wenig Menschen dort Arbeit finden.
Aber die 1.600 sind 1.600 mehr, als wenn das nach China gewandert wäre. Von Gewerbesteuer usw. gar nicht zu reden.