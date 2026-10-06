Nio steigert Auslieferungen im dritten Quartal 2026 um 25,4 Prozent

Der chinesische Elektroautobauer Nio hat im dritten Quartal 2026 insgesamt 109.178 Fahrzeuge ausgeliefert. Gegenüber den 87.071 Einheiten des Vorjahresquartals entspricht das einem Zuwachs von 25,4 Prozent. Im September kamen 37.408 Fahrzeuge hinzu, 7,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

In den ersten neun Monaten 2026 erreichte das Unternehmen 300.301 Auslieferungen und damit 49,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025. Die kumulierten Auslieferungen seit der Unternehmensgründung im Jahr 2014 beliefen sich zum 30. September auf 1.297.893 Fahrzeuge.

Die Entwicklung der drei Unternehmensmarken verlief unterschiedlich. Von den September-Auslieferungen entfielen 21.318 Fahrzeuge auf die Kernmarke Nio, 8763 auf Onvo mit Fokus auf Familien und 7327 auf Kleinwagen von Firefly. Die Kernmarke legte laut Nio gegenüber September 2025 um 55,3 Prozent zu, Firefly um 26,9 Prozent. Nach Berechnungen von CnEVPost lagen die Onvo-Auslieferungen dagegen 42,5 Prozent unter dem Vorjahreswert. Damit wurde das Konzernwachstum im September vor allem von Nio und Firefly getragen.

Auch auf Quartalsebene zeigt sich diese Verschiebung im Markenmix. CnEVPost beziffert die Auslieferungen der Marke Nio im dritten Quartal auf 62.500 Fahrzeuge, 69,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Onvo kam auf 27.728 Einheiten und lag damit 26,4 Prozent unter dem Vorjahresquartal. Firefly erreichte 18.950 Fahrzeuge und ein Plus von 51,8 Prozent.

Für Deutschland und Europa veröffentlicht Nio keine separaten Auslieferungszahlen.