Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Tesla liefert 486.532 Elektroautos im Q3 2026 aus
Teslas Produktions- und Auslieferungszahlen für Q3 2026 sind da: Der US-Hersteller baute 464.391 Elektroautos, ausgeliefert wurden 486.532. Mehr »
Bosch: Hohe Batteriekosten könnten Lebensdauer von E-Autos verkürzen
Fällt bei älteren E-Autos die Batterie aus, droht oft ein Totalschaden. Bosch arbeitet deshalb an wirtschaftlicher Reparatur und Ersatz. Mehr »
Citroën Ami Outdoor ab 9690 Euro online bestellbar
Das Mini-Elektroauto Citroën Ami Outdoor ist jetzt bestellbar. Die Sonderedition startet bei 9690 Euro, Leasing bei 65 Euro monatlich. Mehr »
Elektroauto-Neuzulassungen September 2026: Top 10
Im September 2026 wurden in Deutschland 88.599 Elektroautos neu zugelassen. Die US-Marke Tesla führt das Modellranking vor Škoda und VW an. Mehr »
Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen September 2026
Im September 2026 kamen in Deutschland 88.599 Elektroautos und 98.871 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (27.861 Plug-in-Hybride) zur Neuzulassung. Mehr »
Deutschland und Frankreich wollen offenbar "Verbrenner-Aus" weiter lockern
Deutschland und Frankreich wollen wohl die EU-CO₂-Ziele für Neuwagen 2035 weiter lockern und zugleich strengere EU-Produktionsregeln stützen. Mehr »
Ford-Chef Farley: Für Europa ist es bei chinesischen Autobauern „zu spät“
Ford-Chef Jim Farley warnt vor chinesischen Autobauern in den USA und verweist auf Europas Erfahrungen mit deren raschem Marktanteilsgewinn. Mehr »
Renault E-Space Concept greift Idee des klassischen Espace wieder auf
Renault kündigt mit dem E-Space Concept eine elektrifizierte Neuinterpretation des Espace an. Die Studie misst 4,70 Meter in der Länge. Mehr »
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