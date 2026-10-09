Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Teslas Produktions- und Auslieferungszahlen für Q3 2026 sind da: Der US-Hersteller baute 464.391 Elektroautos, ausgeliefert wurden 486.532. Mehr »

Fällt bei älteren E-Autos die Batterie aus, droht oft ein Totalschaden. Bosch arbeitet deshalb an wirtschaftlicher Reparatur und Ersatz. Mehr »

Das Mini-Elektroauto Citroën Ami Outdoor ist jetzt bestellbar. Die Sonderedition startet bei 9690 Euro, Leasing bei 65 Euro monatlich. Mehr »

Im September 2026 wurden in Deutschland 88.599 Elektroautos neu zugelassen. Die US-Marke Tesla führt das Modellranking vor Škoda und VW an. Mehr »

Im September 2026 kamen in Deutschland 88.599 Elektroautos und 98.871 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (27.861 Plug-in-Hybride) zur Neuzulassung. Mehr »

Deutschland und Frankreich wollen wohl die EU-CO₂-Ziele für Neuwagen 2035 weiter lockern und zugleich strengere EU-Produktionsregeln stützen. Mehr »

Ford-Chef Jim Farley warnt vor chinesischen Autobauern in den USA und verweist auf Europas Erfahrungen mit deren raschem Marktanteilsgewinn. Mehr »

Renault kündigt mit dem E-Space Concept eine elektrifizierte Neuinterpretation des Espace an. Die Studie misst 4,70 Meter in der Länge. Mehr »