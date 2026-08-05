Daimler Truck ruft Mercedes-Lkw zurück, darunter ältere E-Modelle

Daimler Truck muss weltweit einen Rückruf für mehr als 131.000 Lkw der Marke Mercedes-Benz durchführen. Der Grund ist eine mögliche Korrosion an den Kontakten eines Computerchips an der Batterie, berichtet die WirtschaftsWoche.

Der Chip wurde demnach nicht ordnungsgemäß installiert, was zu einer Wärmeentwicklung bis hin zu einem Brand führen kann. In Deutschland sind davon potenziell 27.084 Fahrzeuge betroffen. Dazu gehören die Verbrenner-Modelle Actros und Arocs sowie der strombetriebene E-Actros. Der Produktionszeitraum reicht von Ende März 2021 bis Ende Oktober 2025.

Die Ursache liegt in einer unzureichenden Versiegelung des Chips mit Kunstharz beim Lieferanten, wodurch Korrosion begünstigt werden kann. Als Maßnahme muss der Chip abgeklemmt werden.

„Der Daimler Truck AG sind im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt nur einzelne Vorkommnisse und keine Personenschäden bekannt“, so das Unternehmen.