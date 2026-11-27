Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Der elektrische MG2 wurde bei Testfahrten gesichtet. Ab Ende 2028 soll der rund vier Meter lange Kleinwagen auch in Europa gebaut werden. Mehr »

Suzuki präsentiert mit dem neuen Ignis seinen ersten vollelektrischen Kleinstwagen. Die Markteinführung in Europa beginnt im Sommer 2027. Mehr »

Hyundai bietet bis zum 5. Dezember 2026 Ausstattungs-Upgrades für Ioniq 9, Santa Fe und Tucson mit Preisvorteilen von bis zu 3.850 Euro. Mehr »

Ein Gericht in Den Haag hat BYD den Verkauf des Plug-in-SUV Ti7 in der EU untersagt, da das Design die Rechte von Jaguar Land Rover verletzt. Mehr »

Mercedes erweitert das Angebot für den elektrischen VLE um neue Modellvarianten und Ausstattungspakete sowie Individualisierungsoptionen. Mehr »

Die Nachfrage nach VWs vollelektrischen Kleinwagen übertrifft die Erwartungen. Lieferengpässe erschweren den geplanten Produktionsausbau. Mehr »

BMW erprobt den i3 Touring mit Blaulichtbalken auf dem Dach. Der Elektro-Kombi der „Neuen Klasse“ soll 2027 im Münchner Werk in Serie gehen. Mehr »

Mit Blick auf die Senkung der Stromsteuer drängt Bundesverkehrsminister Bilger, dass die Entlastung auch an E-Auto-Ladesäulen spürbar wird. Mehr »