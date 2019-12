Nach dem Produktionsstart des Taycan im September kamen Gerüchte auf, dass Porsches erstes Elektroauto anders als angekündigt nicht mehr in diesem Jahr ausgeliefert wird. Der Zuffenhausener Hersteller versicherte anschließend, dass einzelne Kunden den Batterie-Sportwagen noch 2019 erhalten werden. Vor kurzem wurde dann auch das erste Fahrzeug übergeben.

Am 20. Dezember veröffentlichte der US-amerikanische Tech-Unternehmer Greg Wyler auf Twitter ein Bild seines zum Schutz während des Transports noch teilweise abgeklebten Taycan. Er lobte die Verarbeitungsqualität des Elektro-Porsche in der Top-Ausführung Turbo S und äußerte seine Vorfreude auf die erste Fahrt.

Thank you .@Porsche and .@HerbChambersCo for the new Taycan Turbo S. Just in time for 🎄! The interior fit and finish is total Porsche quality and super comfortable. Can’t wait to drive it tomorrow! @PTaycan pic.twitter.com/PPsBvNYXFA — Greg Wyler (@greg_wyler) December 20, 2019

Am nächsten Tag lieferte Wyler einen kurzen Fahrbericht: Der Taycan sei das weltweit straßentauglichste „Supercar“. Die Sportlimousine eigne sich für den täglichen Einsatz, müsse sich aber nicht neben den exklusiven Sportwagen von Ferrari oder McLaren verstecken. Der von Wyler gefahrene Taycan Turbo S kostet in Deutschland über 180.000 Euro, dafür geht es mit 560 kW (761 PS) in bis zu 2,8 Sekunden von Null auf Hundert. Die Reichweite liegt gemäß WLTP-Norm bei 412 Kilometer.

Den geplanten Start der Auslieferungen in diesem Jahr hat Porsche zwar einhalten können, ganz rund läuft es bei der Einführung des Taycan aber nicht. „Aktuell gehen wir von einer Verschiebung von zirka acht bis zehn Wochen aus. Wir bedauern dies sehr und setzen alle Energie daran, die Verzögerung so gering wie möglich zu halten“, räumte das Unternehmen Ende November ein. Als Grund wurde angegeben, dass der Taycan ein von Grund auf neu entwickeltes Produkt sei, das in einer komplett neuen Fabrik produziert wird. Aufgrund der hohen Komplexität verlaufe die Anlaufkurve nun etwas flacher.

Nach dem in den USA ersten an einen Kunden ausgelieferten Taycan werden in den kommenden Monaten zahlreiche weitere Exemplare des Porsche-Elektroautos auf die Straßen kommen. Ursprünglich war eine Fertigungskapazität von 20.000 Fahrzeugen pro Jahr vorgesehen. Dies sei auch weiter die Maßgabe für das erste Produktionsjahr, so Porsche, die Produktion werde aufgrund der großen Nachfrage aber früher ausgeweitet.

Ab wann der Taycan an deutsche Käufer übergeben wird, ist derzeit nicht bekannt.