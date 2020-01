Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir haben für Sie die beliebtesten Elektroauto- & Elektromobilitäts-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de zusammengestellt:

Ein österreichischer Ingenieur hat einen Tesla mit einem neuen Hybridantrieb umgerüstet. Das System soll günstiger und effizienter als aktuelle Technik sein. Mehr »

Tesla hat in China erste in dem dortigen Werk produzierte Elektroautos an Kunden übergeben. Firmenchef Elon Musk stellte dabei ein neues Modell in Aussicht. Mehr »

Sony hat ein Elektroauto vorgestellt. Der „Vision-S“ ist laut den japanischen Entwicklern leistungsstark, sicher und komfortabel, vorerst aber nur eine Studie. Mehr »

BMW führt 2020 weitere Plug-in-Hybrid-Versionen bestehender Modelle ein. Darunter die kompakten X1 xDrive25e und X2 xDrive25e mit 57 Kilometer E-Reichweite. Mehr »

Dem Bundesverkehrsminister geht der Umstieg der deutschen Autoindustrie auf weniger klimaschädliche Antriebe nicht schnell genug. Hier sei mehr Tempo nötig. Mehr »

Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich hat bekräftigt, dass BMW auch Wasserstoff-Elektrofahrzeuge vorantreiben wird – unter anderem in den Baureihen X6 und X7. Mehr »

Mazda hat sich bei seinem ersten Elektroauto gegen eine große Batterie für viel Reichweite entschieden – bewusst, betont Europa-Manager Christian Schultze. Mehr »

Die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos ist im vergangenen Jahr um 75,5 Prozent im Vergleich zu 2018 gestiegen. Ihr Anteil liegt damit nun bei 1,8 Prozent. Mehr »