Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Groß- und Außenhandels­verbands BGA Carsten Taucke hat im Gespräch mit der Deutschen Verkehrs-Zeitung unter anderem über die Klimapläne der Bundesregierung und die Elektromobilität gesprochen. Letztere sieht er angesichts des aktuellen Stands bei der Ladeinfrastruktur und dem Fahrzeugangebot noch skeptisch.

Das im letzten Jahr auf den Weg gebrachte deutsche Klimaschutzpaket sei ein Schritt in die richtige Richtung, meinte Taucke. Die Wirtschaft brauche jedoch Planungs- und Rechtssicherheit hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen. „Und diese dürfen dann nicht wettbewerbsverzerrend sein“, forderte er – dies sei ein wesentlicher Faktor.

Bei der Elektromobilität müsse die Bundesregierung „deutlich mehr Tempo machen“. Taucke verwies auf die noch mangelnde Zahl an Ladestationen, mit Blick auf Lkw müsse die Technik zudem leistungsfähig genug sein. Da man beispielsweise vollelektrische Sattelzüge nicht an der Haushaltssteckdose aufladen könne, müssten die Autohöfe und Rastplätze entsprechend ausgerüstet werden.

Beim Aufbau der Infrastruktur für große Nutzfahrzeuge sieht Taucke auch die Hersteller in der Pflicht. Deren Angebot sei außerdem bisher viel zu gering. Um das zu ändern, würde sich der BGA mehr politischen Druck wünschen. Das Beispiel VW zeige, dass es geht. „Denn mir kann niemand erzählen, dass der komplette Umstieg auf Elektroantriebe aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen erfolgte. Das war politisch getrieben“, sagte Taucke.

Darauf angesprochen, ob es ein Irrweg sei, so stark auf die E-Mobilität zu setzen, erklärte Taucke: „Aus unserer Sicht schon. Wir als Branche glauben beispielsweise auch weiterhin an den Diesel.“ Der Kauf neuer Dieselfahrzeuge sei allerdings ein großer Kostenfaktor, da man wegen der laufend verschärften Grenzwerte den Fuhrpark ständig erneuern müsse. Neben der E-Mobilität sieht Taucke auch Erdgasantriebe skeptisch, da es hier ebenfalls Probleme mit der Planungssicherheit gebe. „Da müssen wir politisch verlässlicher werden“, verlangte er.

„Und zweitens gilt dann Folgendes: Wenn wir in neue Technologien und Antriebe investieren, dann muss dies vom Staat in ganz anderem Ausmaß als heute gefördert werden“, so Taucke weiter. Die Förderung von E-Autos bezeichnet er als „geradezu lächerlich“, da es hier nur „Kleckerbeträge“ gebe. „Wir laufen im Schweinsgalopp den Klimaschutzforderungen hinterher, manchmal auch voraus, in einem Wirrwarr von Ungeplantheit, so dass wir uns wirklich manchmal fragen, wo das eigentlich hinführen soll“, kritisierte Taucke.