Das erste Elektroauto des chinesischen Startups Aiways soll nach der Einführung in China im letzten Jahr zügig auch in Europa auf den Markt kommen. Die Produktion des SUV vom Typ U5 für den hiesigen Markt hat laut dem Unternehmen Ende 2019 begonnen, der offizielle Start ist für April vorgesehen. Dem günstigen Preis steht das schwache Abschneiden bei Crashtests gegenüber.

Aiways bewirbt den 4680 mm langen U5 als elegantes SUV mit praxistauglicher Reichweite. Mit einer Ladung sind demnach ab Werk über 400 Kilometer gemäß der auslaufenden NEFZ-Norm möglich. Mit einem zur Miete angebotenen zusätzlichen Akku-Paket soll sich die Reichweite um 100 Kilometer vergrößern lassen. Die Leistung des frontgetriebenen U5 beträgt 125 kW (170 PS), offizielle Angaben zur Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit gibt es bisher nicht.

In China verkauft Aiways sein mittelgroßes SUV abzüglich Subventionen ab umgerechnet rund 25.800 Euro. Mit einem Preis von nur um die 35.000 Euro soll der chinesische Stromer auch in Deutschland für ein modernes Elektroauto äußerst günstig angeboten werden. Die Kapazität der von Aiways in China für seine Elektroautos gebauten Fabrik beträgt nach Angaben des Unternehmens 150.000 Fahrzeuge pro Jahr. Bei Bedarf sollen bis zu 300.000 Einheiten jährlich die Werkshallen verlassen können.

Aiways stellt für den U5 trotz Kampfpreis hohe Qualität für den weltweiten Markt in Aussicht. Bei der Sicherheit kann der Wagen der hierzulande maßgeblichen Prüfbehörde Euro NCAP zufolge aber nicht glänzen: Nach Crashtests erhielt das SUV von den Experten nur drei von fünf möglichen Sternen verliehen. Elektro-Wettbewerber wie Audi e-tron, Mercedes EQC oder Tesla Model X schneiden deutlich besser aber.

Als problematisch sehen die Euro-NCAP-Tester beim Aiways U5 vor allem die Sicherheit der Insassen bei seitlichen Auffahrunfällen. Mit Blick auf ungeschützte Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Fahrräder wird der Notbremsassistent des SUV kritisiert. Aiways hat laut Euro NCAP angekündigt, die Schwächen seines Erstlingswerks ausbügeln zu wollen. Das Ziel sei, eines der sichersten SUV im Segment anzubieten.