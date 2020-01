Der neue Daimler-Chef Ola Källenius hat Anfang des Jahres bei der US-Technikmesse CES den Fokus des Konzerns auf die E-Mobilität bekräftigt. In einem ausführlichen Interview mit der Schweizer Handelszeitung äußerte sich nun auch Aufsichtsratschef Manfred Bischoff zu der Ausrichtung der Schwaben bei den Antriebstechnologien.

Auf die Frage, ob Daimler und die Kernmarke Mercedes-Benz den Trend zu Elektroautos verschlafen hätten, antwortete Bischoff, dass man mit dem Smart bereits vor Tesla ein elektrisches Auto gebaut habe. Zukünftig werde man zudem „über die gesamte Palette hinweg“ E-Modelle im Programm haben. Daimler sei jedoch kein Startup, dass jahrelang weder Gewinn noch einen positiven Cash-Flow machen kann – die Aktionäre würden eine angemessene Dividende erwarten.

Derzeit verdiene noch keine Firma mit Elektroautos Geld. Zwar bestünden Stromer aus weniger Einzelteilen und erforderten daher weniger Fertigungsschritte, die Batterien seien aber noch sehr teuer. „Die kosten mindestens drei Mal so viel wie ein konventioneller Antriebsstrang“, so Bischoff. Ein Konzern wie Daimler müsse außerdem neben Batterie-Autos, Hybriden und Wasserstoff-Stromern noch lange Zeit klassische Verbrenner „auf Weltspitzenniveau“ anbieten.

„Wir sind überzeugt, dass das E-Auto langfristig die beste Lösung ist, die wir zumindest heute technisch kennen“, unterstrich Bischoff. Man müsse aber technologieoffen bleiben, da nicht absehbar sei, wie lange welche Technologien noch benötigt werden.

„Euphorie“ der Kunden fehlt noch

Daimler hat angekündigt, mit Mercedes diverse Elektroautos einzuführen. Die Kleinwagen-Tochter Smart fertigt seit 2019 nur noch E-Autos und will das Angebot nach dem Umzug der Produktion nach China ausbauen. Mit Blick auf den Vorwurf, dass Daimler bei der E-Mobilität zu spät dran ist, sagte Bischoff, dass die in der Presse vorherrschende „Euphorie“ noch nicht von den Kunden geteilt werde. Das zeige sich an den geringen Zulassungszahlen im letzten Jahr. Und in China sei der Stromer-Absatz zuletzt eingebrochen, nachdem dort die hohen Subventionen reduziert wurden.

Dass Elektroautos es bisher nicht in den Massenmarkt geschafft haben, liegt Bischoff zufolge an den fehlenden Lademöglichkeiten und der geringen Reichweite aktueller Fahrzeuge. Die mangelhafte Ladeinfrastruktur sei nicht das Versäumnis von Daimler: Man investiere zwar in Ladestationen, könne diese aber nicht weltweit aufbauen. Reguläre Tankstellen hätten die Energieunternehmen errichtet, um Ladestationen müssten sich daher die Stromerzeuger kümmern.

Damit mehr Lademöglichkeiten gebaut werden, sollte es laut Bischoff von der Politik mehr Anreize für Stromerzeuger geben. Denn diese müssten neben E-Auto-Säulen auch leistungsfähige Anschlüsse bieten. „Wenn sie heute viele Autos gleichzeitig anschließen an das bisherige Netz, bricht das Netz zusammen“, meinte der Daimler Aufsichtsratschef. Das Stromnetz müsse daher nicht nur erweitert, sondern auch aufgerüstet werden. Um die Energiefirmen dazu zu motivieren, müsse die Politik neue Rahmenbedingungen schaffen.