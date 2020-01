Aston Martin machte zuletzt Verluste und setzte weniger Fahrzeuge als geplant ab. Erschwerend hinzu kommen die Herausforderungen rund um den Brexit. Neues Kapital durch die Investition und Beteiligung eines Konsortiums unter der Führung des kanadischen Unternehmers und Milliardärs Lawrence Stroll soll den Briten nun auf die Sprünge helfen.

Stroll und seine Partner beteiligen sich mit umgerechnet 216 Millionen Euro an Aston Martin, ihnen gehören damit 16,7 Prozent des Unternehmens. Hinzu kommt eine Geldspritze in Höhe von 378 Millionen Euro. Seine Ziele für die nächsten Jahren stellt Aston Martin mit den neuen Teilhabern um, das hat unter anderem Einfluss auf die Elektroauto-Pläne der Marke.

Anfang des Jahres kamen Gerüchte auf, dass Aston Martin sein erstes batteriebetriebenes Modell, den Rapide E, nicht in der geplanten Kleinserie auf den Markt bringt. Die Umrüstung der Sportlimousine sollte der Startschuss für eine Komplett-Elektrifzierung des Portfolios mit reinen und teilelektrischen Autos sein. Darüber hinaus war angekündigt worden, 2022 die Marke Lagonda als Elektroauto-Hersteller wiederzubeleben.

Wie Aston Martin nun mitteilte, werden Investitionen in Elektroautos bis nach 2025 verschoben. Die für dieses Jahr vorgesehene Einführung des Rapide E werde pausiert und neu bewertet. Im Fokus stehe bis auf weiteres die Optimierung der Produktion und Kosten sowie des bestehenden Angebots. Geplante Modell-Aktualisierungen würden weiter vorangetrieben, ebenso die Expansion mit dem SUV DBX sowie den Supersportwagen Valkyrie und Valhalla.

„Die heute bekanntgegebenen Maßnahmen werden es uns erlauben, unseren neu aufgelegten Plan erfolgreich umzusetzen und eine nachhaltige Basis für die Zukunft von Aston Martin Lagonda zu schaffen“, sagte Konzernchef Andy Palmer.

Lawrence Stroll kündigte an, den britischen Traditionshersteller zusammen mit dem Management ausführlich unter die Lupe zu nehmen und zu optimieren. Es seien aber auch Investitionen in die Entwicklung neuer Modelle und Technologien geplant. Stroll und seine Partner seien überzeugt, das Potential von Aston Martin ausschöpfen zu können. Dazu gehört auch eine Motorsport-Kooperation in deren Rahmen Strolls Formel-1-Team Racing Point F1 ab 2021 in Aston Martin F1 umbenannt wird.