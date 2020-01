Porsche-Chef Oliver Blume hat in einem Interview zum neuen Jahr ausführlich über Nachhaltigkeit und die Antriebsstrategie des Sportwagenbauers gesprochen. Er äußerte sich dabei auch zu dem schlechten Reichweiten-Wert des ersten Elektroautos der Marke bei dem in den USA geltenden Testzyklus EPA.

Blume bekräftigte, dass Porsche auf eine flexible Antriebsstrategie setzt: „emotionale Verbrenner wie den 911, starke Hybride wie beim Cayenne und Panamera und innovative E-Mobile wie den Taycan“. Alles, was Porsche mache, sei „typisch Porsche, wird aus dem Motorsport abgeleitet und immer nachhaltiger“, erklärte Blume.

Die drei wichtigsten Gründe für den Kauf eines Porsche seien die Marke, das Produkt und das Design. Nach der Vorstellung des rein batteriebetriebenen Taycan hätten sich viele Kunden gemeldet und gesagt: „Genau dieses Auto suche ich.“ Porsche-Fahrer wollten Trendsetter sein und die neuesten technologischen Möglichkeiten nutzen. Mit dem Taycan könne man sportlich und zugleich CO2-frei fahren, „sozusagen mit gutem ökologischen Gewissen“, so der der Chef der Zuffenhausener. Porsche sei „ein Pionier für nachhaltige Mobilität“ und verbinde den Sportwagen mit Nachhaltigkeit.

Darauf angesprochen, dass das von vielen beim Klimaschutz geforderte Tempo die Industrie überfordern könnte, sagte Blume: „Wichtig ist, die richtige Balance zu finden. Umfassende Veränderungen passieren nicht von heute auf morgen.“ Unternehmen trügen Verantwortung für Mitarbeiter, Arbeitsplätze und für wirtschaftliche Erfolge, die über Steuern nachhaltige Maßnahmen möglich machten. Aus ökologischer Sicht könne es nicht schnell genug gehen, gleichzeitig müsse man aber das Machbare berücksichtigen. „Wir als Industrie stehen gemeinsam in der Pflicht zu zeigen, was technologisch möglich ist und wo es Grenzen gibt“, meinte Blume. „Das ist wie im Sport: Wenn ich die Latte zu hoch lege, dann springt am Ende keiner mehr.“

Mit Blick auf die Diskussion, ob die Batterie tatsächlich die Lösung ist, meinte der Porsche-Boss: „Die Batterie als Energiespeicher ist jedenfalls die Technologie, die heute schon marktreif ist. Zudem passt sie mit ihren hohen Beschleunigungswerten extrem gut zu Sportwagen.“ Die Batterie sei auch die Technologie, die in der Energieeffizienz den anderen Technologien überlegen ist. Im Betrieb der Fahrzeuge schneide sie heute ungefähr um den Faktor drei besser als die Brennstoffzelle und sechsmal so gut wie synthetische Kraftstoffe ab, da die eingesetzte Energie direkt übertragen wird.

Wichtig für alle Antriebsarten sei der Einsatz eines möglichst hohen regenerativen Stromanteils, unterstrich Blume. Porsche befasse sich „perspektivisch“ auch mit synthetischen Kraftstoffen, da man hier zukünftig Möglichkeiten auch für alle Bestandsfahrzeuge sehe. Allerdings seien diese Kraftstoffe noch zu teuer in der Herstellung. Die Brennstoffzelle wiederum sehe Porsche weniger als Option für Sportwagen, sie sei eher für schwere Fahrzeuge geeignet. Entscheidend sei, die richtige Antriebsart für den richtigen Anwendungsfall zu entwickeln.

Taycan mit Fokus auf Sportlichkeit

Der Taycan, Porsches erstes rein elektrisches Modell, kam Jahre nach dem Model S von Elektroauto-Branchenprimus Tesla auf den Markt, hat aber trotzdem eine geringere Reichweite. Dazu Blume: „Ich kann nur jedem empfehlen, die Autos selbst zu testen und zu vergleichen.“ Er habe „großen Respekt“ davor, wie Tesla arbeitet und welche Innovationen der US-Hersteller in seine Fahrzeuge bringt. Das Messergebnis bei Reichweiten hänge jedoch stark davon ab, welcher Testzyklus angewendet wird.

Der Taycan sei sehr sportlich ausgelegt und fahre im neuen europäischen Testzyklus WLTP rund 450 Kilometer weit. Gemäß der US-Norm EPA schafft er allerdings nur 192 Meilen (309 km), das Tesla Model S hingegen 373 (600). Dem amerikanischen Zyklus liege ein sehr langsames Geschwindigkeitsprofil zugrunde – „deshalb schneidet Tesla da besser ab als unsere sportliche Auslegung“, erläuterte Blume. Bei längeren Fahrten spiele hingegen die Ladezeit eine Rolle, dort sei der Taycan aufgrund seines 800-Volt-Netzes „deutlich überlegen“.