Vor knapp zwei Jahren hieß es, dass die Caritas ihren Fuhrpark mit Fahrzeugen des Aachener Elektroauto-Startups e.GO Mobile elektrifizieren will. Ende 2019 gab der katholische Wohlfahrtsverband dann allerdings bekannt, zunächst 165 E-Smart in Empfang genommen zu haben – mehrere hundert weitere Batterie-Wagen sollen folgen. Seit kurzem sind auch erste Stromer von e.GO Mobile in der Flotte enthalten.

Wie der Elektroautobauer mitteilte, wurden dem Caritasverband der Stadt Köln Anfang Februar fünf Exemplare des Kleinstwagens Life übergeben. Die Caritas habe die Entwicklung des Erstlingswerks der Marke seit über drei Jahren begleitet. So seien die Bedürfnisse und Anforderungen für einen Einsatz im ambulanten Pflegedienst berücksichtigt worden, unter anderem hinsichtlich der Ergonomie des Ein- und Ausstiegs sowie der Sitzposition.

„Die e.GO Life wurden während der Entwicklung von unseren Pflegefachkräften getestet und Anregungen nach mehr Ablagemöglichkeiten und optimierter Rundumsicht aufgegriffen. So haben wir jetzt E-Autos, die auf die Ambulante Pflege zugeschnitten sind“, sagte Johannes Altschäfl, Leiter Zentrale Services im Caritasverband Köln. „Außerdem sind sie ein wichtiger Schritt für uns als Caritas, umweltfreundlicher zu werden. Gleichzeitig versprechen wir uns eine deutliche Kostenersparnis bei den Kosten für Verbrauch und Verschleißteile.“

Die Caritas hat angekündigt, in den kommenden zwei Jahren rund 600 weitere Elektrofahrzeuge in ihre Flotten zu integrieren. Langfristig könnte der Wohlfahrtsverband mit über 3000 Pflegefahrzeugen unterschiedlicher Antriebsart deutlich mehr Batterie-Wagen bestellen. Für die bereits angeschafften und zukünftige Elektroautos errichten die Caritas-Ortsverbände derzeit in Zusammenarbeit mit den örtlichen Netzanbietern 500 mit Ökostrom betriebene Ladepunkte.

Wer die weiteren vorgesehenen Elektroautos für die Caritas liefern wird, ist noch offen. Laut e.GO Mobile sind auch zusätzliche Fahrzeuge des Aachener Startups geplant. Dass trotz der Zusammenarbeit bei der Konzeption des Life zunächst die Daimler-Tochter Smart im großen Stil E-Autos geliefert hat, dürfte mit dem durch Produktions- und Qualitätsprobleme verzögerten Hochlauf bei e.GO Mobile zu tun haben.