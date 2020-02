Jaguar bietet seit 2018 mit der Baureihe I-Pace auch Elektroautos an, die Produktion muss nun aber vorübergehend eingestellt werden. Grund ist ein Mangel an Batterien für den SUV-Crossover. Nach aktuellem Stand laufen vorerst ab diesem Montag für eine Woche keine I-Pace mehr von den Bändern, berichtet die britische The Times.

Hergestellt wird der I-Pace beim Auftragsfertiger Magna Steyr im österreichischen Graz. Die Zellen in den Batteriepaketen stammen wie in der Branche üblich von einem der den Markt dominierenden asiatischen Zulieferer. Jaguar lässt sich von LG Chem mit Akkus beliefern, die in einem Werk des südkoreanischen Unternehmens in Polen hergestellt werden.

Im letzten Jahr konnte Jaguar laut The Times um die 18.000 Exemplare des I-Pace absetzen. Die Briten haben damit nicht nur als einer der ersten etablierten Autobauer einen vollelektrischen Premium-Wagen in das Programm aufgenommen, sondern auch bereits vergleichsweise großen Erfolg mit der alternativen Antriebsart. Angaben zum für dieses Jahr anvisierten Absatz des I-Pace gibt es nicht.

Experten warnen schon länger, dass es künftig vermehrt zu Batterie-Engpässen kommen dürfte. Weil deutsche und europäische Autokonzerne und auch Zulieferer das Risiko sowie die hohen Kosten eigener Batteriezellen scheuen, sind sie auf die führenden Akkufertiger aus China, Japan und Südkorea angewiesen. Da auch andere Branchen immer mehr Energiespeicher benötigen, ist die Versorgungslage zunehmend angespannt.

Auch die deutschen Jaguar-Wettbewerber Mercedes-Benz und Audi konnten zuletzt weniger von ihren neuen Elektroautos verkaufen als geplant. Während Mercedes kürzlich dementierte, die Produktion des E-SUV EQC in diesem Jahr wegen zu wenig Akkus deutlich zurückfahren zu müssen, kündigte Audi im Januar Kurzarbeit in seiner Elektroauto-Fabrik in Brüssel an. Als Grund gaben die Ingolstädter Schwierigkeiten eines ungenannten Zulieferers an, die nötigen Komponenten für den Einbau der Batterien in ihr Strom-SUV e-tron zu liefern.