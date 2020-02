Im Oktober 2018 hatte der Fernbusanbieter FlixBus zwischen Frankfurt und Mannheim den ersten vollelektrischen Bus für eine deutsche Route in Betrieb genommen. Schon Ende letzten Jahres wurde die Einstellung des Pilotprojekts verkündet. Andreas Schwämmlein, Gründer von dem hinter FlixBus stehenden Münchner Unternehmen FlixMobility, äußerte sich nun zu den Hintergründen.

E-Mobilität sei zwar „einer der größten Hoffnungsträger in der Debatte um die Zukunft der Mobilität“, bleibe unter den aktuellen politischen und technischen Rahmenbedingungen aber – zumindest hierzulande – „nur eine Utopie“, schreibt Schwämmlein in einem Gastbeitrag auf Focus.de. Der Test mit den elektrischen Fernbussen in Deutschland habe einige Probleme aufgezeigt, die es bei einem Praxiseinsatz in Frankreich nicht gegeben habe.

Nicht nur in der Praxis gebe es „erhebliche Hürden“, auch das mangelnde Interesse und die fehlende Unterstützung der Politik hätten das E-Bus-Projekt erschwert. Hinzu kämen fehlende Herstellermodelle, die unzureichende Infrastruktur sowie „keinerlei Fördermöglichkeiten“, bemängelte der FlixMobility-Gründer. Die derzeit für Europa zugelassenen Fernbusse hätten zudem zu geringe Reichweiten und „viel zu lange Ladezeiten“. Anders als mittlerweile bei Pkw und im öffentlichen Nahverkehr stelle Elektromobilität im Fernbus-Sektor daher keine echte Alternative dar.

Erst, wenn es Elektro-Busse mit einer Reichweite von etwa 400 Kilometern und einer Stunde Ladezeit gebe, könne diese Technologie effizient und flächendeckend für den Linienbetrieb genutzt werden, so Schwämmlein. Er kritisierte, dass FlixBus auf Modelle aus China zurückgreifen musste – hiesige Unternehmen seien „technologisch schlicht nicht in der Lage“, entsprechende Fahrzeuge für die Langstrecke anzubieten. Die Fahrzeuge aus China leideten allerdings unter Pannen, was ohne lokale technische Betreuung immer wieder zu Ausfällen von Fahrten führte.

Statt rein batteriebetriebene Buse treibt FlixBus vorerst mit dem Technologieunternehmen Freudenberg die Entwicklung von mit Wasserstoff arbeitenden Brennstoffzellen-Stromern voran. Diese böten neben größeren Reichweiten insbesondere eine kurze Tankzeit, erklärte Schwämmlein. Doch auch hier fehle es noch an Herstellern und Infrastruktur in Deutschland. Außerdem sei die Gewinnung von Wasserstoff derzeit noch sehr energieintensiv, der Emissionsausstoß werde „also eigentlich nur verlagert“.