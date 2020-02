Die Deutsche Tamoil hat im Februar in Kooperation mit dem niederländischen Ladeinfrastruktur-Anbieter Allego ihre erste öffentliche „High-Power-Charging“-Ladesäule (HPC) an einer HEM-Tankstelle in Deutschland eröffnet. Die neue Station befindet sich an der Autobahn 13 zwischen Berlin und Dresden. Elektroautos können dort nun mit bis zu 350 kW Strom beziehen.

Fünf weitere Standorte für 350-kW-Ladesäulen in Brandenburg, Niedersachsen, Hessen, Sachsen und Thüringen stünden bereits fest, teilte die Deutsche Tamoil mit. Das Unternehmen hat eigenen Angaben nach 2018 erste Schnellladesäulen in Betrieb genommen, mittlerweile seien rund fünf Prozent des außerhalb von Großstädten und verdichteten Räumen liegenden Tankstellennetzes ausgerüstet. Vor allem in kleineren Ortschaften gebe es bei den Ladesäulen mit bisher bis zu 50 kW Ladeleistung bereits eine hohe Frequenz.

„Wir setzen verstärkt auch auf den Ausbau in ländlichen Gebieten in Deutschland, um somit großflächig die Möglichkeiten und das Angebot für die Endverbraucher gewährleisten zu können. Wir bei HEM sind Dienstleister für die Mobilität von Menschen und möchten dies auch in Zukunft für die Kunden sein, die sich für die E-Mobilität entscheiden“, so eine Sprecherin.

Neben der jetzt von HEM in Lübbenau in Betrieb genommenen HPC-Säule gibt es an dem Standort auch eine 50-kW-Lademöglichkeit. Elektroautos werden in Lübbenau wie an Allego-Ladepunkten üblich mit Ökostrom versorgt. Die Bezahlung kann über alle gängigen Ladekarten und Zugangs-Apps sowie über Ad-hoc-Laden per Kreditkarte abgewickelt werden.

Die neue HPC-Ladestation in Lübbenau ist Teil von Mega-E. Im Rahmen des paneuropäischen Projekts errichtet Allego an 322 Standorten und in 20 Ländern besonders schnelle Ladepunkte. Elektroautos der neuesten Generation lassen sich an den HPC-Säulen für eine zusätzliche Reichweite von hundert Kilometern in weniger als fünf Minuten aufladen. Die volle Ladeleistung unterstützt derzeit allerdings noch kein Serienfahrzeug.