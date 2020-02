Das Center of Automotive Management (CAM) hat die Absatzentwicklung der globalen Automobilhersteller analysiert. Tesla, Toyota und die deutschen Autobauer zählen demnach zu den großen Gewinnern des vergangenen Jahres. Die großen Absatzverlierer sind General Motors, Ford, FiatChrysler und PSA sowie Nissan.

Während die Verkäufe der 19 wichtigsten globalen Automobilhersteller um 3,9 Prozent auf nunmehr 78,6 Millionen Fahrzeuge (Pkw, leichte Nutzfahrzeuge) sanken, konnten Volkswagen und BMW der Auswertung nach Absatzzuwächse von 1,1 beziehungsweise 1,2 Prozent und Daimler von 0,7 Prozent erzielen. Toyota legte um 1,5 Prozent zu, Elektroautobauer Tesla war als kleinster globaler Hersteller mit einem Zuwachs von 49,7 Prozent der relative Absatzgewinner.

Volkswagen war zuletzt laut dem CAM mit 10,7 Millionen Fahrzeugen knapp vor Toyota mit 10,6 Millionen die absatzstärkste Autohersteller-Gruppe. General Motors und Hyundai-Kia liegen mit 7,7 beziehungsweise 7,2 Millionen Einheiten auf Rang drei und vier. Addiert man die in einer Allianz verbundenen Hersteller Renault, Nissan und Mitsubishi, kommen diese zusammen mit 10,2 Millionen Fahrzeugen (-1,2 %) auf Rang drei.

Die Gesamtbilanz 2019 zeige eine sehr uneinheitliche Entwicklung mit hohen Marktrückgängen bei den etablierte Automobilgruppen, so das CAM. Zu den größten Absatzverlieren zählten der Analyse zufolge vor allem die amerikanischen Hersteller Ford (-10 %), FiatChrysler (-8,8 %) und General Motors (-7,9 %). Weit überdurchschnittlich verloren zudem die französische PSA-Gruppe (-10 %) sowie die japanischen Hersteller Nissan (-8,9 %) und Suzuki (9,8 %).

Bei einigen Herstellern brachen die Verkäufe besonders stark im weltweit größten Automarkt China ein: Bei General Motors sanken die Absätze dort um 550.000 Einheiten (-15 %), bei Ford um 24,5 Prozent und PSA büßte 55,5 Prozent seiner Pkw-Verkäufe im Vergleich zu 2018 ein. PSA verkaufte in China nur noch 117.000 Fahrzeuge nach 736.000 im Jahr 2015. Die deutschen Hersteller verbuchten in China 2019 Zugewinne und steigerten damit ihre Marktanteile weiter.

Angesichts von Markturbulenzen in China und einer sich transformierenden Automobilindustrie sei auch 2020 mit einem sinkenden globalen Absatzvolumen zu rechnen, sagt das CAM. Neben dem vorläufigen Wegfall des Wachstumsmarktes China befänden sich die weiteren wichtigen Marktregionen USA und Europa bereits auf einem hohen Neuzulassungsplateau und zeigten Sättigungstendenzen. Hinzu komme, dass die CO2-Regulations- und Fördermaßnahmen in der EU zwar zu einer signifikanten Steigerung der Elektrofahrzeug-Zulassungen im laufenden Jahr führen werden. Gleichzeitig werde jedoch der europäische Fahrzeugmarkt aufgrund von Marktunsicherheiten leicht unter dem hohen Niveau des Vorjahrs liegen. Insgesamt erwartet das CAM für den globalen Pkw-Markt 2020 einen Rückgang um 5 Prozent.

„Die globale Automobilindustrie steht vor dem Hintergrund der großen Transformationsthemen Elektromobilität, Connectivity, Autonomes Fahren und Mobility Services vor einer Zeitenwende, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren von einer großen Konsolidierungswelle begleitet sein wird. Nur wenige Automobilhersteller können die notwendigen Investitionen in neue Technologien und Geschäftsfelder noch alleine stemmen“, so Studienleiter Stefan Bratzel. „Dabei verstärkt die aktuelle konjunkturelle Schwäche in wichtigen Marktregionen den Kostendruck und den Konsolidierungstrend. Dabei gibt jedoch kein ‚Survival of the Fattest‘ – Absatzgröße allein wird das Überleben nicht sichern. Vielmehr müssen die für die Zukunftsfelder relevanten Kernkompetenzen Batterie, Software und Big Data konsequent entwickelt und in neue Geschäftsmodelle übersetzt werden.“