Tesla will in diesem Jahr sein erstes Nutzfahrzeug, den Tesla Semi, in einer Kleinserie einführen. Der Sattelschlepper ist wie alle Fahrzeuge des US-Herstellers rein batteriebetrieben und soll sich auch für die Langstrecke eignen. Wie nun bekannt wurde, will Firmenchef Elon Musk das Sonn- und Feiertagsfahrverbot in Deutschland teilweise abschaffen.

Laut einem Bericht des Online-Wirtschaftsmagazins Business Insider hat Tesla bei der deutschen Bundesregierung die Einführung einer Ausnahmeregelung für elektrisch angetriebene Lkw angeregt. Eine Delegation des Unternehmens war kürzlich im Bundesverkehrsministerium (BMVI) empfangen worden. Gegenüber Business Insider bestätigte das Ministerium den Besuch.

Im Rahmen des Treffens im BMVI habe man „Möglichkeiten der Stärkung der nachhaltigen modernen Mobilität besprochen, insbesondere im Hinblick auf den Logistikbereich“, so ein Sprecher der Behörde. Nach Informationen von Business Insider hat das Ministerium von Andreas Scheuer eine Prüfung einer Sonderregeln für E-Lkw zugesagt. Für die Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung (StVO) sind allerdings allein die Länder zuständig, diese könnten Verbote in Einzelfällen kippen.

Das Sonn- und Feiertagsfahrverbot zum Schutz der Wochenendruhe besteht in Deutschland seit 1956. Gewerbliche Fahrten von Lkw schwerer als 7,5 Tonnen oder mit einem Anhänger sind zwischen 0 und 22 Uhr verboten. Ausgenommen davon sind unter anderem Transporte von frischen Lebensmittel. Tesla bemüht sich laut dem Bericht auch in anderen europäischen Ländern um eine Ausnahmeregelung von temporären Fahrverboten für schwere Lkw.

Der 2017 vorgestellte Tesla Semi befindet sich Unternehmensangaben aus dem Januar nach derzeit in der Testphase zur Optimierung der Technik. Eigentlich sollte der Elektro-Lastwagen schon 2019 in die Produktion gehen, der Start wurde dann aber verschoben. In diesem Jahr will Tesla zunächst eine kleine Stückzahl des Semi auf die Straßen bringen.

Das Interesse an dem neuen Elektro-Laster ist groß, laut Tesla und Kaufinteressenten gingen in den Monaten nach der Vorstellung zahlreiche Reservierungen ein. Anders als etablierte Nutzfahrzeug-Hersteller stellt Tesla statt um die 200 bis zu 800, möglicherweise auch mehr Kilometer mit einer Batterieladung in Aussicht. Der Semi soll zudem dynamischer als Verbrenner-Modelle, sicher und effizient sowie komfortabel sein.