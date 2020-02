Mehrere etablierte Hersteller und Startups haben vollelektrische Pickup-Trucks angekündigt. Das Segment ist vor allem in den USA beliebt, entsprechende Fahrzeuge werden dort sowohl von privaten wie gewerblichen Käufern nachgefragt. Auch VW hat das Segment im Blick, plant trotz Elektroauto-Offensive vorerst aber keinen Einstieg.

VW-USA-Manager Johan de Nysschen sagte im Gespräch mit MotorTrend, dass es auf kurze Sicht keine Pläne für einen Pickup-Truck gebe. Ein solches Modell könnte noch bis zu fünf Jahre kein Thema sein. Sollte ein Pickup doch schon früher relevant werden, dürfte alternative Antriebstechnik zur Verwendung kommen. „Für ein konventionelles Herangehen ist die Tür nicht offen“, so de Nysschen. „Elektrifizierung repräsentiert für alle einen neuen Ausgangspunkt.“

Volkswagen investiert konzernweit Milliarden in Elektromobilität und will führender Anbieter von Batterie-Autos werden. Dazu sind Modelle verschiedenster Bauart geplant, darunter mehrere SUV. Wie kürzlich berichtet wurde, ist auch ein besonders robuster Geländewagen mit Offroad-Ausstattung in Arbeit. Die Herstellung von elektrischen Pickups überlassen die Wolfsburger laut der Aussage von de Nysschen zunächst anderen.

General Motors, Ford und Tesla sowie junge Startups wie Rivian, Nikola Motor oder Bollinger arbeiten bereits an Elektro-Pickups für die Serie. Dass das Interesse an solchen Fahrzeugen hoch ist, zeigen die in kürzester Zeit eingegangenen über 200.000 Vormerkungen für Teslas polarisierenden, 2021 kommenden „Cybertruck“.

Wie ein Pickup von VW aussehen könnte, zeigen das im letzten Jahr präsentierte Konzeptauto Tanoak sowie der in Brasilien eingeführte kleinere Tarok (abgebildet). Statt eines dieser oder ein anderes Verbrenner-Modell auf den Markt zu bringen, würde de Nysschen einen neuen Elektro-Pickup bevorzugen, sagte er MotorTrend.

VW baut Elektroautos künftig nicht mehr auf Basis von Verbrenner-Baureihen, sondern nutzt eigenständige Plattformen wie den Stromer-Baukasten MEB. Der MEB ist skalierbar und kann für unterschiedlichste Fahrzeugtypen verwendet werden – vom Kleinwagen über SUV bis zum Minibus. Ein elektrischer Pickup-Truck wäre daher vergleichsweise einfach und kosteneffizient umzusetzen. Ob, wann und wo es ein entsprechendes Modell von VW geben wird, dürfte maßgeblich von den Verkaufszahlen der E-Pickups von General Motors, Ford, Tesla und Co abhängen.