Daimler Trucks & Buses setzt künftig verstärkt auf E-Mobilität, dazu gehören Produkte und Services rund um die angebotenen Fahrzeuge. Der weltweit größte Nutzfahrzeug-Hersteller gab nun den Start der „eTruck Charging Initiative“ für den Aufbau von Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Lkw bekannt. Der Fokus liegt zunächst auf der Installation von Ladestationen auf den Betriebshöfen von Lkw-Kunden.

Im Rahmen der eTruck Charging Initiative sollen die Hauptakteure E-Lkw-Kunden, Stromnetzbetreiber, Energieversorger sowie Lade-Hardwarehersteller und Lade-Softwareanbieter zusammengebracht und gemeinsame Infrastruktur-Lösungen vorangetrieben werden. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt zu Beginn auf den USA und Europa. „Wir übernehmen eine aktive Rolle, um den Wandel hin zum batterieelektrischen Straßengüterverkehr weiter voranzutreiben – auch über unsere E-Lkw und Beratungsangebote hinaus. Dazu stellen wir jetzt gemeinsam mit allen Beteiligten die Weichen für den Aufbau der erforderlichen Infrastruktur“, erklärt Gesa Reimelt, Leiterin E-Mobility Group Daimler Trucks & Buses.

Durch den Dialog mit den Kunden baue Daimler Trucks & Buses Expertise rund um die Strombedarfe und Infrastruktur-Anforderungen von Flotten auf. „Im ersten Schritt bringen wir dabei in Erfahrung, welche Stromversorgung im Depot eines Kunden vorhanden ist und welche Betriebsabläufe Einfluss auf das elektrische Laden haben. Mit unserer neu gestarteten ‚eTruck Charging Initiative‘ übersetzen wir diese Erkenntnisse nun gemeinsam in passende Angebote. Dazu gehören beispielsweise die Unterstützung von Lkw-Kunden bei der Auswahl des Energieversorgers und des Ladesäulen-Anbieters sowie die Zurverfügungstellung der passenden Ladesoftware“, so Reimelt weiter.

Depot-, Gelegenheits- & öffentliches Laden

Das Depot-Laden auf den Betriebshöfen der Lkw-Kunden stellt aus Sicht von Daimler den wichtigsten Schritt für den Einstieg in die E-Mobilität dar. Damit könnten die derzeitigen Anwendungsfelder für Elektro-Lkw rund um den urbanen Verteilerverkehr abgedeckt und die Infrastruktur auf die Abläufe des Logistikers angepasst werden, was die geringsten Ladekosten ermögliche. Je nach Nutzung der Lkw biete sich zusätzlich das Gelegenheitsladen zum Vergrößern der Reichweite an, beispielsweise bei der Ab- oder Beladestelle, an der der Elektro-Lkw ohnehin einen Halt einlegt. In Zukunft werde auch das Laden an öffentlich zugänglichen Stationen entlang zentraler Verkehrsachsen wichtig.

Das Fahrzeugportfolio von Daimler Trucks & Buses soll bis 2022 in den Hauptabsatzregionen Europa, USA und Japan Serienfahrzeuge mit Batterie-Antrieb umfassen. In der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts will das Unternehmen sein Angebot um wasserstoffbetriebene Serienfahrzeuge ergänzen.

Schon heute auf deutschen Straßen unterwegs ist in einem Pilotprojekt der schwere Elektro-Lkw Mercedes-Benz eActros. In den USA absolvieren mittelschwere Freightliner eM2 Lkw und schwere Freightliner eCascadia Lkw Praxistests. Bereits in Kleinserie werden leichte E-Lkw vom Typ FUSO eCanter in Japan, den USA und Europa eingesetzt.