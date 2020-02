Seit wenigen Tagen gewähren der Bund und die Industrie im Rahmen des deutschen „Umweltbonus“ beim Kauf eines Elektroautos eine von 4000 auf bis zu 6000 Euro erhöhte Prämie. Das Land Nordrhein-Westfalen nimmt dies zum Anlass, seine eigene Förderung von elektrischen Pkw einzustellen. Eine Doppelförderung von Land und Bund würde zu einer Überförderung von E-Autos führen, hieß es.

„Durch die Förderung von Elektro-Pkw in Unternehmen, die wir vor einem Jahr gestartet haben, konnten wir einen spürbaren Anschub leisten. Jetzt, da der Bund die Pkw-Förderung deutlich erhöht hat, lenken wir unsere Förderschwerpunkte auf die intelligente Einbindung von Ladeinfrastruktur in das Stromnetz sowie die ortsnahe und klimafreundliche Erzeugung des benötigten Ladestroms“, erklärte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart.

Mit der eigenen Förderung von E-Fahrzeugen habe man den Ausbau der Elektromobilität deutlich vorangetrieben: In den vergangenen zwölf Monaten seien durch das Land rund 6000 Stromer gefördert worden. Mit der nun in Kraft getretenen Erhöhung des Bundes-Umweltbonus werde sich die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen künftig vor allem auf die Förderung von Ladepunkten und Ladesäulen sowie von Nutzfahrzeugen konzentrieren.

Der im letzten Jahr eingeführte Zuschuss für nordrhein-westfälische Unternehmen von 4000 Euro beim Erwerb eines Elektroautos zusätzlich zum Umweltbonus des Bundes fällt damit nun weg. Elektrische Nutzfahrzeuge ab 2,3 Tonnen werden dagegen weiter gefördert – für sie gibt es nach wie vor 8000 Euro Zuschuss. Darüber hinaus bleibt die Möglichkeit bestehen, sich bei guter Bonität von der NRW.BANK ein Elektroauto zum Nullzinssatz finanzieren zu lassen.

Als weitere Fördermaßnahme plant die Landesregierung von NRW für diesen Sommer die Erweiterung der Förderrichtlinie „Emissionsarme Mobilität“. Dabei gehe es unter anderem um die Nutzung intelligenter Ladeinfrastruktur. Künftig sollen zudem auch Batteriespeicher gefördert werden, die vor Ort erzeugten Sonnen- oder Windstrom für das E-Auto-Laden bereitstellen.